ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
«Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, οι κτηνοτρόφοι δίνουν μάχη επιβίωσης μόνοι τους, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς οικονομικά εργαλεία, χωρίς στοιχειώδη κρατική μέριμνα», τονίζει ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή την ανεξέλεγκτη τροπή που έχει λάβει η ευλογιά των αιγοπροβάτων.
Όπως καταγγέλλει, «ένας ολόκληρος κλάδος, που αποτελεί θεμέλιο της αγροτικής παραγωγής, έχει αφεθεί στην τύχη του από μια κυβέρνηση που γυρίζει προκλητικά την πλάτη της».
Ο κ. Κόκκαλης υπογραμμίζει πως «με τη στάση της, η κυβέρνηση δεν αδιαφορεί απλώς – υπογράφει την οριστική καταδίκη της ελληνικής κτηνοτροφίας», προσθέτοντας πως «χιλιάδες κτηνοτρόφοι, που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις ζωονόσους, παραμένουν απλήρωτοι για τις ζωοτροφές και το ζωικό τους κεφάλαιο, βυθίζονται στα χρέη και βλέπουν τον μόχθο τους να καταστρέφεται, ενώ το κράτος σφυρίζει αδιάφορα».
«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς»
«Οι μεγαλόστομες κυβερνητικές εξαγγελίες, οι υποσχέσεις, οι φιέστες και οι φωτογραφίες αποδεικνύονται φθηνά επικοινωνιακά τρικ», σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η αλήθεια είναι αμείλικτη: ούτε ένα ευρώ δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο».
Κάνοντας λόγο για «πολιτική της ψεύτικης εικόνας και της ‘επικοινωνίας χωρίς περιεχόμενο’», που «δεν μπορεί πλέον να κρύψει την ωμή πραγματικότητα», ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο».
«Η υπομονή τελείωσε. Η ανοχή εξαντλήθηκε. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό. Απαιτούν άμεσες πράξεις, ουσιαστική στήριξη, πραγματικές λύσεις. Όχι άλλα ψέματα, όχι άλλα επικοινωνιακά τεχνάσματα», αναφέρει καταληκτικά.
