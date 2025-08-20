Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη και της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, ξέσπασε με αφορμή την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, το 2018.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε μία ανάρτηση, με αφορμή την επέτειο της εξόδου από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου και την σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω».

21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού. Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν «4ο μνημόνιο», μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019. Επτά χρόνια μετά… — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 20, 2025

«Θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ’18, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο»

Στην ανάρτηση Ζαχαριάδη, απάντησε η Αλεξάνδρα Σδούκου, με μια υποτιμητική ανάρτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, με αναφορές στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και στις καλοκαιρινές διακοπές τού τότε πρωθυπουργού: «Εγώ πάλι κύριε Ζαχαριάδη θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ’18, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να ‘ξεσκάσει’ από τις σκοτούρες».

Εγώ πάλι κύριε @CZachariadis, θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ‘18, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να “ξεσκάσει” από τις σκοτούρες. https://t.co/9SePoftmxk https://t.co/eFUFgS6t4v — Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) August 20, 2025

«Η ΝΔ, όταν στερείται επιχειρημάτων, ξεκινάει τις χυδαιότητες»

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επανέλθει ο Κώστας Ζαχαριάδης με νέα ανάρτηση, στην οποία κατηγορεί την εκπρόσωπο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος για «χυδαιότητες».

«Τόσο χαμηλά κ. Σδούκου; Αυτή είναι η ΝΔ, όταν στερείται επιχειρημάτων ξεκινάει τις χυδαιότητες. Επί της ουσίας καμία κουβέντα, μόνο λάσπη και η μπάλα στην εξέδρα. Το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, που την έβαλαν και την βύθισαν οι δικές σας κυβερνήσεις και οι δικές σας πολιτικές. Για το σήμερα επίσης καμία αναφορά! Σκάνδαλα – διαφθορά – ακρίβεια – αισχροκέρδεια… Σας προκαλώ και σας προσκαλώ κ. Σδούκου, ελάτε να αναμετρηθούμε πολιτικά. Αντέχετε;», γράφει ο κ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.