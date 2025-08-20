Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

Τη Βούντενη της Πάτρας, επισκέφτηκε το πρωί της Τετάρτης, 20 Αυγούστου, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας όπου συζήτησε με πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μίλησαν ο πρόεδρος του Αρκτικού Διαμερίσματος Πάτρας Θύμιος Αγγελόπουλος, η πρόεδρος του Ανατολικού Διαμερίσματος Πάτρας Ρένα Σκαρλάτου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούντενης Γιώργος Σταυρόπουλος, ο κάτοικος της περιοχής Μπάλας Μιχάλης Τσεκούρας και ο κάτοικος της περιοχής του Μπάλα και εργαζόμενος στον ΑΔΜΗΕ Αναστάσης Αρβανίτης. Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

«Να είμαστε πανέτοιμοι για να παλέψουμε και για την αποκατάσταση των ζημιών»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στους πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής ανέφερε πως «βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, μετά από μια μεγάλη καταστροφή, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ, γιατί τώρα πρέπει να γίνουμε πιο δυνατοί, πρέπει να σηκωθούμε, να είμαστε πανέτοιμοι για να παλέψουμε και για την αποκατάσταση των ζημιών, των καταστροφών που υπέστησαν οι κάτοικοι εδώ, όλοι εσείς δηλαδή, αλλά και για τις αποζημιώσεις, για όλα αυτά που έχει ευθύνη το κράτος, η κυβέρνηση, τα υπουργεία να χορηγήσει στους εργαζόμενους, στους πολίτες, στους κατοίκους της περιοχής».

Μιλώντας για «επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να σώσει λαϊκές περιουσίες από τις φωτιές» τόνισε «δυστυχώς για άλλη μια φορά επαληθεύτηκε αυτό που με πολλή ένταση, τουλάχιστον εμείς ως ΚΚΕ -και μέσα στη Βουλή και έξω απ’ αυτή, παντού- φωνάζαμε όλο τον χρόνο, πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, ότι το κράτος είναι επιλεκτικά ανίκανο να σώσει τις λαϊκές περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, τα χωριά και τις πόλεις μας, αλλά είναι ικανότατο για να δίνει υπερκέρδη στους μεγαλοβιομήχανους, στους ομίλους. Είναι ικανότατο να δίνει αβέρτα χρήματα, δισεκατομμύρια από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, για πολεμικούς εξοπλισμούς, να δίνει δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ και για να στέλνει αποστολές σε όλο τον κόσμο, στις πολεμικές εστίες».

Εδώ, τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, «έμεινε μόνος του ο λαός μαζί με τους μαζικούς φορείς του, τα σωματεία του, τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, τις οργανώσεις του και με εθελοντική δουλειά, με αυτοθυσία για να σώσει τη ζωή του, το βιος του, για να σώσει τα παιδιά του και όλα αυτά που έχει καταφέρει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια με χίλιους δυο κόπους, δουλεύοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό το σύνθημα που όλοι όσοι μιλήσατε, είπατε, ότι “μόνο ο λαός σώζει το λαό”, γεννήθηκε πάλι μέσα στη φωτιά, μέσα στις πυρκαγιές, όταν πάλι μόνοι τους κάτοικοι έτρεχαν να σώσουν τις περιουσίες τους, να σώσουν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι, για να μπορέσουν να ανασάνουν, να ζήσουν και να μείνουν στον τόπο τους».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης τονίζοντας πως «η κυβέρνηση, τα υπουργεία, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες, γιατί πρώτον δεν έχουν σχέδιο για την πρόληψη, γιατί το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών πριν φτάσουμε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσεις και όχι να απαξιώνεις, να αποψιλώνεις τις δασικές υπηρεσίες, να καθαρίζεις τα δάση, τις δασικές περιοχές, να καθαρίζεις και να ανοίγεις δασικούς δρόμους, να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, να συντηρείς τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ».

Πρόσθεσε πως «βεβαίως να προσλαμβάνεις μαζικά και να μονιμοποιείς τους εποχικούς, πενταετούς και επταετούς θητείας, πυροσβέστες. Να έχεις δηλαδή, αυτό το ζωντανό δυναμικό εκπαιδευμένο, το οποίο θα μπορέσει να παρέμβει την κρίσιμη στιγμή και να έχει προετοιμάσει πριν το έδαφος προληπτικά. Ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε τα υπουργεία παίρνουν μέτρα και με επίγεια, εναέρια και πλωτά μέσα ενίσχυσης όλων αυτών των υποδομών. Δεν προβλέπουν υδατοδεξαμενές, δεν κάνουν όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται από πριν, την πρόληψη δηλαδή που είναι το κύριο ζήτημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για αυτό. Αλλά δεν υπάρχει και σχέδιο για όταν ξεσπάσει η πυρκαγιά, για την καταστολή δηλαδή της πυρκαγιάς για να σωθούν οι άνθρωποι, οι περιουσίες τους, να σωθούν τα σπίτια, να σωθεί η γεωργική, αγροτική, κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής. Γιατί σχέδιο σημαίνει ότι τρέχεις, προλαμβάνεις και δεν αργοπορείς να παρέμβεις για να μη γίνει η φωτιά ανεξέλεγκτη και κάψει όλο τον τόπο».

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις»

Ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε ακόμη «δεν είναι σχέδιο μόνο το να στέλνεις μηνύματα 112. Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Πού θα συγκεντρωθούν όταν τους καλείς να φύγουν από τα σπίτια τους, από το τόπο τους, από τα χωράφια τους, από εκεί που προστατεύουν το βίος τους; Ποιος θα αναλάβει να μεταφέρει σε αυτούς τους τόπους συγκέντρωσης, αν υπάρχουν, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους υπέργηρους, τους ανάπηρους, τους ασθενείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλους τους ανήμπορους; Μόνοι τους θα πάνε στους τόπους συγκέντρωσης; Μετά, ποιος από εκεί θα τους μεταφέρει; Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν αυτοκίνητα από το κράτος, ώστε οργανωμένα να τους μεταφέρουν; Και πού θα τους πάνε, πόσο καιρό θα μείνουν εκεί και πώς θα ζήσουν;

Αυτά σημαίνουν σχέδιο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να τους λες “τρεχάτε ποδαράκια μου, τρέξτε να σωθείτε και ο σώζων εαυτόν σωθείτο”, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση. Ο άνθρωπος που φεύγει, έχει το βιος του εκεί. Έχει φτιάξει ένα σπίτι για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, έχει τα ζώα του, τις ελιές του, τα αμπέλια του, την περιουσία του. Πού θα τα αφήσει αυτά; Δεν πρέπει κάποιος να τα προστατέψει; Όταν του λες ως κράτος, ως υπουργείο “φύγε από τον τόπο σου για να σωθείς”, σημαίνει ότι του έχεις εξασφαλίσει ότι εσύ, με την πυροσβεστική, με τον κρατικό μηχανισμό, με όλα τα μέσα θα σώσεις την περιουσία του, θα σώσεις το σπίτι, το χωράφι του, τα δέντρα του.

Αλλά αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει σχέδιο, δεν έχει υπηρεσίες το πυροσβεστικό σώμα έχει τεράστιες ελλείψεις. Γιατί δε δίνει χρήματα για αντίστοιχες υποδομές και έργα -τα οποία δεν είναι επιλέξιμα από την ΕΕ και από την κυβέρνηση- για το λαϊκό συμφέρον, για την προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος και της γης μας».

Δείτε βίντεο από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Πάτρα:

Αναφέρθηκε και στην επίθεση της κυβέρνησης στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Όπως είπε, «θέλω να πω από την Πάτρα, γιατί πολλή λάσπη, πολλή προβοκάτσια έπεσε -η οποία βέβαια ήδη γύρισε μπούμερανγκ σε όλους αυτούς τους ενορχηστρωτές, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη τους άλλους υπουργούς και τα επιτελεία του κρατικού μηχανισμού- ενάντια στον δήμαρχο Πάτρας και τη Δημοτική Αρχή οι οποίοι απ’ την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή υπερασπίζοντας το βιος των ανθρώπων, τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Οι δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι του Δήμου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι ήταν μπροστά, όπως μπροστά ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι για να σώσουν περιουσίες, ήταν μπροστά οι εθελοντές.

Εμείς, ως κομματική οργάνωση εδώ, δώσαμε εντολή όλα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι φίλοι του κόμματος να βρεθούν μπροστά σ’ αυτόν τον αγώνα για να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων της περιοχής. Και ήταν μπροστά πάνω από 15 επιτροπές εθελοντών πυροσβεστών εδώ, από 10 και 15 άτομα. Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, βρέθηκαν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Τους συγχαίρουμε όλους αυτούς.

Χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο ΧΥΤΑ, η φωτιά θα επεκτεινόταν, θα γινόταν “πυρηνική βόμβα”, με δηλητηριώδη αέρια, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος με το πρόβλημα της ΒΙΠΕ εδώ στην περιοχή. Ποιος έσωσε το περιβάλλον, τις ζωές των ανθρώπων τις περιουσίες τους; Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ στο Δήμο, οι πολίτες οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Οι άνθρωποι που νιώθουν τον πόνο του συνανθρώπου τους, γιατί δεν ζουν μέσα σε γυάλα, ούτε σε δοκιμαστικούς σωλήνες όπως κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, που ξέρουν την κοινωνική πραγματικότητα, μόνο μέσα απ’ τα laptop τους και το διαδίκτυο, δεν ζουν τον μόχθο τον πόνο του ελληνικού λαού, του αγρότη, του εργάτη, του επαγγελματία, της γυναίκας που παλεύει σε άσχημες συνθήκες, χωρίς καμιά στήριξη από το κράτος και τα υπουργεία τους».

«Ως ΚΚΕ στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις θέσεις που κατέθεσε ο δήμαρχος Πάτρας»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τους κατοίκους σε συστράτευση για τη διεκδίκηση των μέτρων που επείγει να παρθούν στις πυρόπληκτες περιοχές τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών, για 100% αποζημιώσεις για όλες τις καταστροφές, για ενίσχυση από τον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις χωρίς περικοπές χωρίς δόσεις που δεν ξέρουν αν και πότε θα τις πάρουν οι αγρότες. Για να υπάρξει απαλλαγή από δάνεια, από χρέη στις τράπεζες, άλλους οργανισμούς που χρωστάνε οι αγρότες, οι επαγγελματίες οι εργαζόμενοι της περιοχής. Για να μπορούν να προστατευτούν οι εργαζόμενοι στη ΒΙΠΕ, που δε δέχτηκε η εργοδοσία με την κυβέρνηση και τα υπουργεία, να κλείσουν τα εργοστάσια για να μη χάσουν τα κέρδη τους οι μεγαλοκαπιταλιστές στη ΒΙΠΕ, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων την ώρα που μαινόταν η πυρκαγιά.

Επίσης αναφέρθηκε στην ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στη Βουλή για τα προβλήματα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, μετά τις πυρκαγιές, και τόνισε «ως ΚΚΕ στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις θέσεις που κατέθεσε ο Δήμαρχος Πάτρας, ο Κώστας Πελετίδης, στα υπουργικά κλιμάκια με το υπόμνημά του για τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των κατοίκων της περιοχής. Στηρίζουμε τις προτάσεις και τα αιτήματα που ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, μαζί με άλλα εργατικά σωματεία, επίσης έθεσαν, του αγροτικού κινήματος, του κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών και άλλων φορέων. Με αυτά τα αιτήματα με αυτές τις διεκδικήσεις θα πορευτούμε από εδώ και μπρος, αλλά χρειάζεται να διατηρήσουμε τη συσπείρωσή μας, τη λαϊκή συσπείρωση, την ενότητα των εργαζομένων, του λαού, ανεξάρτητα τι πιστεύει ή τι ψήφισε χτες ο καθένας. Όλοι ενωμένοι σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, ενάντια σε αυτό το αστικό καπιταλιστικό κράτος τις κυβερνήσεις του, όλους αυτούς τους μηχανισμούς που μας καταπιέζουν και μας εκμεταλλεύονται και δεν λύνουν τα προβλήματα. Να τα αντιπαλέψουμε και για να πάμε σε καλύτερες μέρες, να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για αυτόν εδώ τον τόπο, για όλους εμάς, για όλους εσάς».