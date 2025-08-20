newspaper
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025 | 15:08

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Spotlight

Τη Βούντενη της Πάτρας, επισκέφτηκε το πρωί της Τετάρτης, 20 Αυγούστου, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας όπου συζήτησε με πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μίλησαν ο πρόεδρος του Αρκτικού Διαμερίσματος Πάτρας Θύμιος Αγγελόπουλος, η πρόεδρος του Ανατολικού Διαμερίσματος Πάτρας Ρένα Σκαρλάτου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούντενης Γιώργος Σταυρόπουλος, ο κάτοικος της περιοχής Μπάλας Μιχάλης Τσεκούρας και ο κάτοικος της περιοχής του Μπάλα και εργαζόμενος στον ΑΔΜΗΕ Αναστάσης Αρβανίτης. Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

Ο Κώστας Πελετίδης

«Να είμαστε πανέτοιμοι για να παλέψουμε και για την αποκατάσταση των ζημιών»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στους πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής ανέφερε πως «βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, μετά από μια μεγάλη καταστροφή, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ, γιατί τώρα πρέπει να γίνουμε πιο δυνατοί, πρέπει να σηκωθούμε, να είμαστε πανέτοιμοι για να παλέψουμε και για την αποκατάσταση των ζημιών, των καταστροφών που υπέστησαν οι κάτοικοι εδώ, όλοι εσείς δηλαδή, αλλά και για τις αποζημιώσεις, για όλα αυτά που έχει ευθύνη το κράτος, η κυβέρνηση, τα υπουργεία να χορηγήσει στους εργαζόμενους, στους πολίτες, στους κατοίκους της περιοχής».

Μιλώντας για «επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να σώσει λαϊκές περιουσίες από τις φωτιές» τόνισε «δυστυχώς για άλλη μια φορά επαληθεύτηκε αυτό που με πολλή ένταση, τουλάχιστον εμείς ως ΚΚΕ -και μέσα στη Βουλή και έξω απ’ αυτή, παντού- φωνάζαμε όλο τον χρόνο, πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, ότι το κράτος είναι επιλεκτικά ανίκανο να σώσει τις λαϊκές περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, τα χωριά και τις πόλεις μας, αλλά είναι ικανότατο για να δίνει υπερκέρδη στους μεγαλοβιομήχανους, στους ομίλους. Είναι ικανότατο να δίνει αβέρτα χρήματα, δισεκατομμύρια από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, για πολεμικούς εξοπλισμούς, να δίνει δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ και για να στέλνει αποστολές σε όλο τον κόσμο, στις πολεμικές εστίες».

Εδώ, τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, «έμεινε μόνος του ο λαός μαζί με τους μαζικούς φορείς του, τα σωματεία του, τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, τις οργανώσεις του και με εθελοντική δουλειά, με αυτοθυσία για να σώσει τη ζωή του, το βιος του, για να σώσει τα παιδιά του και όλα αυτά που έχει καταφέρει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια με χίλιους δυο κόπους, δουλεύοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό το σύνθημα που όλοι όσοι μιλήσατε, είπατε, ότι “μόνο ο λαός σώζει το λαό”, γεννήθηκε πάλι μέσα στη φωτιά, μέσα στις πυρκαγιές, όταν πάλι μόνοι τους κάτοικοι έτρεχαν να σώσουν τις περιουσίες τους, να σώσουν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι, για να μπορέσουν να ανασάνουν, να ζήσουν και να μείνουν στον τόπο τους».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης τονίζοντας πως «η κυβέρνηση, τα υπουργεία, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες, γιατί πρώτον δεν έχουν σχέδιο για την πρόληψη, γιατί το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών πριν φτάσουμε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσεις και όχι να απαξιώνεις, να αποψιλώνεις τις δασικές υπηρεσίες, να καθαρίζεις τα δάση, τις δασικές περιοχές, να καθαρίζεις και να ανοίγεις δασικούς δρόμους, να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, να συντηρείς τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ».

Πρόσθεσε πως «βεβαίως να προσλαμβάνεις μαζικά και να μονιμοποιείς τους εποχικούς, πενταετούς και επταετούς θητείας, πυροσβέστες. Να έχεις δηλαδή, αυτό το ζωντανό δυναμικό εκπαιδευμένο, το οποίο θα μπορέσει να παρέμβει την κρίσιμη στιγμή και να έχει προετοιμάσει πριν το έδαφος προληπτικά. Ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε τα υπουργεία παίρνουν μέτρα και με επίγεια, εναέρια και πλωτά μέσα ενίσχυσης όλων αυτών των υποδομών. Δεν προβλέπουν υδατοδεξαμενές, δεν κάνουν όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται από πριν, την πρόληψη δηλαδή που είναι το κύριο ζήτημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για αυτό. Αλλά δεν υπάρχει και σχέδιο για όταν ξεσπάσει η πυρκαγιά, για την καταστολή δηλαδή της πυρκαγιάς για να σωθούν οι άνθρωποι, οι περιουσίες τους, να σωθούν τα σπίτια, να σωθεί η γεωργική, αγροτική, κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής. Γιατί σχέδιο σημαίνει ότι τρέχεις, προλαμβάνεις και δεν αργοπορείς να παρέμβεις για να μη γίνει η φωτιά ανεξέλεγκτη και κάψει όλο τον τόπο».

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις»

Ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε ακόμη «δεν είναι σχέδιο μόνο το να στέλνεις μηνύματα 112. Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Πού θα συγκεντρωθούν όταν τους καλείς να φύγουν από τα σπίτια τους, από το τόπο τους, από τα χωράφια τους, από εκεί που προστατεύουν το βίος τους; Ποιος θα αναλάβει να μεταφέρει σε αυτούς τους τόπους συγκέντρωσης, αν υπάρχουν, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους υπέργηρους, τους ανάπηρους, τους ασθενείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλους τους ανήμπορους; Μόνοι τους θα πάνε στους τόπους συγκέντρωσης; Μετά, ποιος από εκεί θα τους μεταφέρει; Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν αυτοκίνητα από το κράτος, ώστε οργανωμένα να τους μεταφέρουν; Και πού θα τους πάνε, πόσο καιρό θα μείνουν εκεί και πώς θα ζήσουν;

Αυτά σημαίνουν σχέδιο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να τους λες “τρεχάτε ποδαράκια μου, τρέξτε να σωθείτε και ο σώζων εαυτόν σωθείτο”, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση. Ο άνθρωπος που φεύγει, έχει το βιος του εκεί. Έχει φτιάξει ένα σπίτι για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, έχει τα ζώα του, τις ελιές του, τα αμπέλια του, την περιουσία του. Πού θα τα αφήσει αυτά; Δεν πρέπει κάποιος να τα προστατέψει; Όταν του λες ως κράτος, ως υπουργείο “φύγε από τον τόπο σου για να σωθείς”, σημαίνει ότι του έχεις εξασφαλίσει ότι εσύ, με την πυροσβεστική, με τον κρατικό μηχανισμό, με όλα τα μέσα θα σώσεις την περιουσία του, θα σώσεις το σπίτι, το χωράφι του, τα δέντρα του.

Αλλά αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει σχέδιο, δεν έχει υπηρεσίες το πυροσβεστικό σώμα έχει τεράστιες ελλείψεις. Γιατί δε δίνει χρήματα για αντίστοιχες υποδομές και έργα -τα οποία δεν είναι επιλέξιμα από την ΕΕ και από την κυβέρνηση- για το λαϊκό συμφέρον, για την προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος και της γης μας».

Δείτε βίντεο από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Πάτρα:

YouTube thumbnail

Αναφέρθηκε και στην επίθεση της κυβέρνησης στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Όπως είπε, «θέλω να πω από την Πάτρα, γιατί πολλή λάσπη, πολλή προβοκάτσια έπεσε -η οποία βέβαια ήδη γύρισε μπούμερανγκ σε όλους αυτούς τους ενορχηστρωτές, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη τους άλλους υπουργούς και τα επιτελεία του κρατικού μηχανισμού- ενάντια στον δήμαρχο Πάτρας και τη Δημοτική Αρχή οι οποίοι απ’ την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή υπερασπίζοντας το βιος των ανθρώπων, τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Οι δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι του Δήμου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι ήταν μπροστά, όπως μπροστά ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι για να σώσουν περιουσίες, ήταν μπροστά οι εθελοντές.

Εμείς, ως κομματική οργάνωση εδώ, δώσαμε εντολή όλα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι φίλοι του κόμματος να βρεθούν μπροστά σ’ αυτόν τον αγώνα για να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων της περιοχής. Και ήταν μπροστά πάνω από 15 επιτροπές εθελοντών πυροσβεστών εδώ, από 10 και 15 άτομα. Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, βρέθηκαν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Τους συγχαίρουμε όλους αυτούς.

Χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο ΧΥΤΑ, η φωτιά θα επεκτεινόταν, θα γινόταν “πυρηνική βόμβα”, με δηλητηριώδη αέρια, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος με το πρόβλημα της ΒΙΠΕ εδώ στην περιοχή. Ποιος έσωσε το περιβάλλον, τις ζωές των ανθρώπων τις περιουσίες τους; Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ στο Δήμο, οι πολίτες οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Οι άνθρωποι που νιώθουν τον πόνο του συνανθρώπου τους, γιατί δεν ζουν μέσα σε γυάλα, ούτε σε δοκιμαστικούς σωλήνες όπως κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, που ξέρουν την κοινωνική πραγματικότητα, μόνο μέσα απ’ τα laptop τους και το διαδίκτυο, δεν ζουν τον μόχθο τον πόνο του ελληνικού λαού, του αγρότη, του εργάτη, του επαγγελματία, της γυναίκας που παλεύει σε άσχημες συνθήκες, χωρίς καμιά στήριξη από το κράτος και τα υπουργεία τους».

«Ως ΚΚΕ στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις θέσεις που κατέθεσε ο δήμαρχος Πάτρας»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τους κατοίκους σε συστράτευση για τη διεκδίκηση των μέτρων που επείγει να παρθούν στις πυρόπληκτες περιοχές τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών, για 100% αποζημιώσεις για όλες τις καταστροφές, για ενίσχυση από τον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις χωρίς περικοπές χωρίς δόσεις που δεν ξέρουν αν και πότε θα τις πάρουν οι αγρότες. Για να υπάρξει απαλλαγή από δάνεια, από χρέη στις τράπεζες, άλλους οργανισμούς που χρωστάνε οι αγρότες, οι επαγγελματίες οι εργαζόμενοι της περιοχής. Για να μπορούν να προστατευτούν οι εργαζόμενοι στη ΒΙΠΕ, που δε δέχτηκε η εργοδοσία με την κυβέρνηση και τα υπουργεία, να κλείσουν τα εργοστάσια για να μη χάσουν τα κέρδη τους οι μεγαλοκαπιταλιστές στη ΒΙΠΕ, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων την ώρα που μαινόταν η πυρκαγιά.

Επίσης αναφέρθηκε στην ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στη Βουλή για τα προβλήματα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, μετά τις πυρκαγιές, και τόνισε «ως ΚΚΕ στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις θέσεις που κατέθεσε ο Δήμαρχος Πάτρας, ο Κώστας Πελετίδης, στα υπουργικά κλιμάκια με το υπόμνημά του για τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των κατοίκων της περιοχής. Στηρίζουμε τις προτάσεις και τα αιτήματα που ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, μαζί με άλλα εργατικά σωματεία, επίσης έθεσαν, του αγροτικού κινήματος, του κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών και άλλων φορέων. Με αυτά τα αιτήματα με αυτές τις διεκδικήσεις θα πορευτούμε από εδώ και μπρος, αλλά χρειάζεται να διατηρήσουμε τη συσπείρωσή μας, τη λαϊκή συσπείρωση, την ενότητα των εργαζομένων, του λαού, ανεξάρτητα τι πιστεύει ή τι ψήφισε χτες ο καθένας. Όλοι ενωμένοι σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, ενάντια σε αυτό το αστικό καπιταλιστικό κράτος τις κυβερνήσεις του, όλους αυτούς τους μηχανισμούς που μας καταπιέζουν και μας εκμεταλλεύονται και δεν λύνουν τα προβλήματα. Να τα αντιπαλέψουμε και για να πάμε σε καλύτερες μέρες, να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για αυτόν εδώ τον τόπο, για όλους εμάς, για όλους εσάς».

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική
in Confidential 22.08.25

Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Ο Τσίπρας δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, ο Γεωργιάδης τον εκθέτει και εκτίθεται ανεπανόρθωτα υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο λαός αναζητά πειστική εναλλακτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο
Πολιτική 22.08.25

Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο

Πληθαίνουν οι διαρροές από την κυβέρνηση για πλήρη υποταγή των ΜΚΟ με τα θέλω του Μαξίμου στη διαχείριση του προσφυγικού. Οι απειλές για έξοδο από το μητρώο και το νομοσχέδιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας
Αχαΐα 21.08.25

Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα
Φωτιές 21.08.25

Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσω του Σωματείου τους, τονίζουν ότι ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με συνάδελφό τους στην πυρόπληκτη Πάτρα, ενώ αναδημοσιεύουν ρεπορτάζ του in

Σύνταξη
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25 Upd: 17:58

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, που έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή, αποχαιρετούν συγκλονισμένοι ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
