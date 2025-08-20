Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

Σφοδρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, για τους «πανηγυρισμούς» του υπουργού Υγείας, όσο και του πρωθυπουργού, ως προς την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία και το ΕΣΥ.

Ο κ. Κασσελάκης ρωτά, μάλιστα, ευθέως τον κ. Γεωργιάδη, αν είναι υπουργός Υγείας «ή υπουργός Προπαγάνδας»…

«Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;»

«Είστε περήφανος που το 21,9% των Ελλήνων που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 3,6%;» Σε αυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντήσει ο Άδωνις… — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 20, 2025

Ειδικότερα, με ανάρτησή του, ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είστε περήφανος που το 21,9% των Ελλήνων που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 3,6%;».

Για να τονίσει πως «σε αυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Και αυτού τα αποτελέσματα να κοινοποιήσει ο Κ. Μητσοτάκης. Γιατί όσο ο ίδιος και ο Κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζουν για ένα στημένο ‘ερωτηματολόγιο’ που απάντησε το 30% των ερωτηθέντων, η Eurostat αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα: Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε ανεκπλήρωτες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης».

«Δεν θα κάνετε το μαύρο άσπρο όσο και αν προσπαθείτε»

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογραμμίσει πως αυτά «δεν είναι νούμερα. Είναι ανθρώπινες ζωές. Είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας, τα παιδιά μας που στερούνται την απαραίτητη φροντίδα».

Και προσθέτει πως «αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Γι’ αυτό και ο Κ. Μητσοτάκης σπεύδει να τον υποστηρίξει».

«Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», σημειώνει χαρακτηριστικά, για να καταλήξει πως «σε αυτή την ίδια χώρα ζούμε. Δεν θα κάνετε το μαύρο άσπρο όσο και αν προσπαθείτε. Οι πολίτες αντί για φροντίδα, λαμβάνουν ανασφάλεια. Υποστελεχωμένα νοσοκομεία, ασανσέρ που καταρρέουν, εξοντωμένους γιατρούς και νοσηλευτές. Η υγεία δεν είναι ούτε προϊόν, ούτε πεδίο προπαγάνδας. Είναι δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα το καταστρέφετε μεθοδικά και κυνικά».