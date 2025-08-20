Καλπάκης: Αντιμετώπιση αισχροκέρδειας, μείωση έμμεσων φόρων, ενίσχυση εισοδημάτων το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ

«Απαιτείται μια άλλη πολιτική που θα σπάσει τα καρτέλ, θα αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια, θα μειώσει τους έμμεσους φόρους και θα ενισχύσει τους μισθούς και τις συντάξεις» τόνισε ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, αναφορικά με την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την επικείμενη ΔΕΘ, ενώ όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Περιμένουμε λίγα πράγματα από τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ».

Ο κ. Καλπάκης τόνισε πως «συντελείται μια διπλή αισχροκέρδεια στη χώρα», ξεκαθαρίζοντας πως «η μία γίνεται από τα καρτέλ» και ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις τράπεζες, «που έχουν 2,5 δισ. ευρώ κέρδη το εξάμηνο», ενώ η άλλη αισχροκέρδεια, όπως είπε, «γίνεται από το κράτος μέσα από τον ΦΠΑ».

«Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 17% μέσα σε δύο χρόνια. Επίσης, με βάση τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, τα 2/3 των εργαζομένων αμείβονται με μισθό έως 1.200 ευρώ μεικτά. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα. Υπάρχει ένα τρίτο – ίσως και ένα τέταρτο – της κοινωνίας το οποίο ευημερεί, ενώ οι υπόλοιποι τα βγάζουν πέρα δύσκολα είτε απλά πορεύονται», υπογράμμισε.

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Open, σημείωσε πως «έχουμε θέσει επανειλημμένα στη Βουλή το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ και του μηδενισμού του ακόμα σε βασικά είδη διατροφής, της επαναφοράς του 13ου – 14ου μισθού στο Δημόσιο και της επαναφοράς της 13ης σύνταξης».

Στο ερώτημα που απευθύνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, «Πού θα βρείτε τα λεφτά;», ο Στέργιος Καλπάκης απάντησε ότι «τα μέτρα αυτά μαζί κοστίζουν λιγότερο από το υπερπλεόνασμα» και θύμισε πως «υπερπλεόνασμα 6,5 δισ. ανακοινώθηκε τον Απρίλιο και ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τότε πρόγραμμα μόλις 1,1 δισ. ευρώ. Τώρα έχουμε, στο επτάμηνο Ιανουάριος – Ιούλιος 2025, 4,4 δισ. υπερπλεόνασμα», για να τονίσει πως «η ενίσχυση των εισοδημάτων των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων θα πάει στην κατανάλωση και θα κινηθεί η οικονομία, δεν θα γίνει αποταμίευση».