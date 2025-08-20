Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Μια δραματική ιστορία καταγράφηκε κατά την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα, όπου ένας κάτοικος της περιοχής, ο Γιάννης Κοψίνης, είδε το σπίτι του να καίγεται και μαζί με αυτό μια ιτιά που είχε φυτέψει στη στη μνήμη της κόρης του, Νεφέλης.

Όπως ανέγραψε ο ίδιος σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «η ιτιά που φύτεψα στη μνήμη της μικρής μου και ότι μου είχε απομείνει από αυτήν… εκείνα τα χρωματιστά χαρτιά με τις καρδούλα και τα «στον μπαμπά μου»».

Η ανάρτηση του Γιάννη Κοψίνη:

Τον άτυχο πυρόπληκτο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, όπου σε δική του ανάρτηση ανέφερε πως «πήγα στο σπίτι του Γιάννη. Κάηκε ολοσχερώς. Αναμνήσεις μιας ζωής έγιναν στάχτη σε λίγα λεπτά. Εκεί που τώρα υπάρχουν στάχτες και αποκαΐδια κάποτε βρισκόταν το σπίτι του, το στούντιό του. Τα βιβλία και οι δίσκοι του. Αυτά που ήθελε να αφήσει ως κληρονομιά στα παιδιά του για να μπορούν μέσα από τα προσωπικά του αντικείμενα να τον γνωρίσουν καλύτερα».

Συνέχισε λέγοντας πως «και εκεί στέκει και μια καμμένη ιτιά. Μια ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του της Νεφέλης. Τώρα στέκει εκεί σαν μαρτυρία της φωτιάς που έκαψε τα πάντα. Και γι’ αυτό είναι ντροπή να ακούγονται κυνικές φράσεις όπως “τα σπίτια ξαναγίνονται”. Γιατί το σπίτι δεν είναι οι τοίχοι. Είναι η ζωή και οι αναμνήσεις των ανθρώπων».

Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης:

