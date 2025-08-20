magazin
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
The Good Life 20 Αυγούστου 2025 | 21:20
«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας

Η Ντούα Λίπα είναι το cover story στο νέο τεύχος Global Icons του Harper's Bazaar. Στην πιο προσωπική, ίσως, συνέντευξή της η Λίπα επιβεβαίωσε τον έρωτα της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ και για τις σχέσεις που την τραυμάτισαν ενώ δηλώνει: «Πιο ευτυχισμένη από ποτέ»

Η Ντούα Λίπα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ στην ειλικρινή συνέντευξη που έδωσε στο τεύχος Global Icons του περιοδικού Harper’s Bazaar.

Η τραγουδίστρια είπε ότι αν και το να ανοίξει την καρδιά της είναι τρομακτικό, νιώθει «τυχερή» που μπορεί να αισθανθεί τον έρωτα.

«Αγαπώ τον έρωτα. Είναι ένα όμορφο πράγμα», είπε η Ντούα Λίπα. «Είναι κάτι που εμπνέει πραγματικά. Νιώθεις ότι ερωτεύεσαι τόσο παράφορα κάθε φορά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η ευαισθησία είναι τόσο τρομακτική, αλλά νιώθω τόσο τυχερή που μπορώ να την αισθανθώ».

«Έχω περάσει πολύ χρόνο προσέχοντας ή προστατεύοντας την καρδιά μου, και έτσι αφήνω αυτό το συναίσθημα και απλά σκέφτομαι: ‘Εντάξει, αν είναι να πληγωθώ, τότε αυτό είναι που θα συμβεί’. Πρέπει απλώς να επιτρέψω στον έρωτα να έρθει» συνέχισε.

«Είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, οπότε νιώθω ότι θα έκανα κακό αν δεν μιλούσα γι’ αυτό» πρόσθεσε.

Ο αρραβώνας και τα σχέδια για τον γάμο

Η Ντούα Λίπα, η οποία γίνεται 30 τον Αύγουστο, επιβεβαίωσε δημόσια τον αρραβώνα της για πρώτη φορά σε πρόσφατη συνέντευξη στη βρετανική Vogue. «Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι. Είναι πολύ συναρπαστικό, Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να δούμε μια ζωή και απλά, δεν ξέρω, να είμαστε καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Ενώ ο γάμος δεν ήταν η πρώτη της προτεραιότητα λόγω του πολυάσχολου προγράμματός της, η Λίπα παραδέχτηκε ότι άρχισε να σκέφτεται το νυφικό της.

«Θέλω να τελειώσω την περιοδεία μου, ο Κάλουμ κάνει γυρίσματα, οπότε απλά απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο. Ποτέ δεν ήμουν κάποια που σκεφτόταν πραγματικά έναν γάμο ή ονειρευόταν τι είδους νύφη θα ήμουν. Ξαφνικά όμως σκέφτομαι: ‘Α, τι θα φορούσα;’» διευκρίνησε.

Η Ντούα Λίπα δήλωσε «εμμονική» με το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, τονίζοντας ότι «είναι ωραίο να ξέρεις ότι το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε γνωρίζει πολύ καλά».

«Είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, οπότε νιώθω ότι θα έκανα κακό αν δεν μιλούσα γι’ αυτό»

Η μητρότητα και τα μαθήματα από προηγούμενες σχέσεις

Η Ντούα Λίπα μίλησε και για τα οικογενειακά της σχέδια, δηλώνοντας ότι ανησυχεί για το πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τη γονεϊκότητα με την καριέρα της ως ποπ σταρ.

«Θα ήθελα πολύ να αποκτήσω παιδιά μια μέρα», είπε. «Αλλά είναι σαν το διαρκές ερώτημα του πότε θα υπάρξει ποτέ μια καλή στιγμή – πώς θα ταίριαζε με τη δουλειά μου και πώς θα λειτουργούσε αν πήγαινα σε περιοδεία, και πόσο χρόνο θα έπρεπε να απουσιάσω. Νομίζω ότι είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα που θα συμβούν όταν συμβούν. Αγαπώ τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο για να μεγαλώσεις ένα παιδί από το απλό να τα αγαπάς».

Η Λίπα αναφέρθηκε και σε προηγούμενες σχέσεις της, σχέσεις που την πλήγωσαν και την έκαναν να χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό της.

«Είχα σχέσεις που με τραυμάτισαν πραγματικά, σχέσεις όπου ένιωσα ότι δεν ήμουν αρκετά καλή ή με έκαναν να χάσω την αυτοπεποίθησή μου και έπρεπε να την ξαναβρώ»

«Είχα σχέσεις που με τραυμάτισαν πραγματικά, σχέσεις όπου ένιωσα ότι δεν ήμουν αρκετά καλή ή με έκαναν να χάσω την αυτοπεποίθησή μου και έπρεπε να την ξαναβρώ», είπε.

«Ωστόσο μέσα από αυτές, μαθαίνεις για τα δικά σου μη διαπραγματεύσιμα όρια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα. Πρέπει φυσικά να βρεις το σωστό άτομο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η σωστή σχέση» κατέληξε.

«Ήταν πεπρωμένο»

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ είχαν «πολλές στιγμές σαν την ταινία Sliding Doors», όπου βρίσκονταν στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή χωρίς να το καταλάβουν, πριν τελικά γνωριστούν επίσημα στο εστιατόριο River Cafe» στο Λονδίνο λέει.

Ένα χρόνο αργότερα, εκείνη δειπνούσε στο Λος Άντζελες με τον φίλο της Mustafa the Poet, όταν «ξαφνικά» εμφανίστηκε ο Κάλουμ. «Σκέφτηκα: ‘Α, είναι αυτός ο πολύ όμορφος τύπος από το The River Cafe’», θυμάται. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, το ζευγάρι διαπίστωσε ότι και οι δύο «έτυχε να διαβάζουν» το μυθιστόρημα Trust του Ερνάν Ντίαζ.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ήταν γραφτό να είναι μαζί, η Λίπα ήταν ξεκάθαρη: «Χίλια τοις εκατό».

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
