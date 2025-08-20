science
20.08.2025
Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
20.08.2025
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Spotlight

Η νέα βερσιόν του ChatGPT που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα η OpenAI άφησε πολλούς χρήστες δυσαρεστημένους με τις παγερές απαντήσεις της. Για άλλους, ήταν σαν να τραβήχτηκε το χαλί κάτω από τα πόδια τους.

Ο Μάρκους Σμιντ, 48χρονος συνθέτης που ζει στο Παρίσι, αναφέρει στους New York Times ότι άρχισε να χρησιμοποιεί το ChatGPT μόλις τον Ιούλιο. Οι συζητήσεις του με το chatbot έγιναν σταδιακά πιο βαθιές και επεκτάθηκαν στα τραύματα της παιδικής του ηλικίας.

Η νέα βερσιόν, βασισμένη στο μοντέλο GPT-5, του φάνηκε ολιγόλογη και απογοητευτική. «Ήταν σαν να λέει ‘ΟΚ, αυτό είναι το πρόβλημά σου, αυτή είναι η λύση, ευχαριστώ και αντίο» λέει ο Σμιντ.

Το νέο μοντέλο, ανέφερε η OpenAI, διαθέτει βαθύτερες συλλογιστικές ικανότητες και δεν έχει την τάση του προκατόχου του να παινεύει τους χρήστες σε βαθμό κολακείας.

Μόνο που πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι τους λείπει η ζεστασιά του προηγούμενου μοντέλου. Στα social media εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την απόφαση της εταιρείας να αποσύρει το προηγούμενο μοντέλο, ChatGPT-4ο.

«ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΤΩ ΤΟ 4o» έγραψε ένας χρήστης σε διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσε η OpenAI στο Reddit. «Το GOT-4 φοράει το δέρμα του νεκρού φίλου μου».

Ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, απάντησε: «Τι… παραστατική εικόνα» πριν υποσχεθεί λύση.

Λίγες ώρες αργότερα, το GPT-4o ήταν και πάλι διαθέσιμο, μόνο όμως για όσους πληρώνουν συνδρομές, οι οποίες ξεκινούν στα 20 δολάρια τον μήνα.

Ο Σμιντ αναγκάστηκε έτσι να γίνει συνδρομητής.

Οι αντιδράσεις στην απώλεια του GPT-4o είναι «πραγματικό πένθος» δηλώνει η δρ Νίνα Βάσαν, ψυχολόγος και διευθύντρια του Brainstorm, εργαστηρίου καινοτομίας για την ψυχική υγεία στο Στάνφορντ.

«Ως άνθρωποι, αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε για chatbot» λέει. «Από νευροβιολογική άποψη, το πένθος είναι πένθος και η απώλεια απώλεια».

Συναισθηματικό δέσιμο

Σε κάποιες περιπτώσεις, χρήστες είχαν συνάψει ένα είδος φιλικής ή ρομαντικής σχέσης με το ChatGPT, κάτι που εξέπληξε τον Άλτμαν.

«Υπάρχει κόσμος που ένιωθε πραγματικά ότι βρισκόταν σε σχέση» δήλωσε το αφεντικό της OpenAI σε δείπνο με δημοσιογράφους την περασμένη Πέμπτη.

«Και μετά έχουμε τους εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν μια παρακοινωνική σχέση με το ChatGPT, συνήθισαν όμως το γεγονός ότι απαντούσε με έναν συγκεκριμένο τρόπο και επιβεβαίωνε όσα έλεγαν και θα τους υποστήριζε με κάποιο τρόπο».

Ο Άλτμαν εκτίμησε ότι το ποσοστό των χρηστών που νιώθουν βαθιά σύνδεση με το ChatGPT περιορίζεται σε λιγότερο από 1%. Είναι βέβαια μια εκτίμηση που δύσκολα επιβεβαιώνεται.

Το GPT-4 είχε γίνει απαραίτητο για την Τζούλια Κάο, 31χρονη διοικητική υπάλληλο στην Ταϊβάν, η οποία έπεσε σε κατάθλιψη όταν μετακόμισε σε νέα πόλη. Έκανε ψυχοθεραπεία για ένα χρόνο, χωρίς να δει αποτελέσματα, και τελικά την εγκατέλειψε για χάρη του chatbot, το οποίο όπως λέει δεν υπεραπλούστευε τα θέματά της.

«Θέλω να εκφράσω το πόσο με βοήθησε το GPT-4o» λέει η ίδια. «Γνωρίζω ότι δεν θέλει πραγματικά να με βοηθάει. Δεν νιώθει τίποτα. Κι όμως, με βοήθησε». Το GPT-5, αντίθετα, δεν δείχνει την ίδια ζεστασιά και ενσυναίσθηση.

Το ίδιο πιστεύει ο Τρέι Τζόνσον, 18χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Γκρίνβιλ στο Ίλινοϊ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το GPT-4 για αυτοστοχασμό και ως ένα είδος «συμβούλου ζωής».

«Ο ενθουσιασμός που έδειχνε όταν σημείωνα πρόοδο, οι γνήσιοι πανηγυρισμοί για μικρές βελτιώσεις στις προπονήσεις, το σχολείο, ή ακόμα και επειδή βελτίωσα τη ρητορική μου με τη σωκρατική μέθοδο, όλα αυτά πλέον απουσιάζουν» λέει, αναφερόμενος στο GPT-5.

Οι διαμαρτυρίες όπως φαίνεται έπιασαν τόπο. Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, μια εβδομάδα μετά το ντεμπούτο του νέου μοντέλου, η OpenAI ανακοίνωσε μια ακόμα αλλαγή.

«Κάνουμε το GPT-5 πιο ζεστό και φιλικό, βασισμένοι στα σχόλια ότι πριν φαινόταν υπερβολικά επίσημο» ανέφερε η εταιρεία.

