Ακόμα ένα φεγγάρι ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb στον πλανήτη Ουρανό
O μικροσκοπικός δορυφόρος κινείται ανάμεσα στους εσωτερικούς δακτυλίους που περιβάλλουν τον Ουρανό.
Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, καμάρι της αστρονομίας, αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν ακόμα μικρό δορυφόρο γύρω από τον πλανήτη Ουρανό, ανακάλυψη που ανεβάζει τον αριθμό των γνωστών δορυφόρων στους 29.
Με διάμετρο που εκτιμάται γύρω στα 10 χιλιόμετρα, ο νέος δορυφόρος, με την προσωρινή ονομασία S/2025 U1, ήταν πολύ μικρός για να γίνει αντιληπτός από το σκάφος Voyager 2 της NASA, το οποίο πέρασε από τον Ουρανό το 1986. Μέχρι σήμερα παραμένει η μόνη αποστολή που έχει επισκεφθεί τον έβδομο πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος.
Ομάδα αστρονόμων με επικεφαλής ερευνητές του Southwest Research Institute (SwRI) στο Τέξας εξέτασαν 10 εικόνες που τράβηξε το James Webb τον Φεβρουάριο με μεγάλο χρόνο έκθεσης 40 ολόκληρων λεπτών.
Το επίσημο όνομα του νέου φεγγαριού μένει να αποφασιστεί από τη Διεθνή Ένωση Αστρονομίας., Κατά παράδοση, οι δορυφόροι του Ουρανού παίρνουν τα ονόματα χαρακτήρων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και του Αλεξάντερ Πόουπ.
Οι πέντε μεγαλύτεροι είναι οι Μιράντα, Άριελ, Ουμβριήλ, Όμπερον και Τιτάνια.
Το μικροσκοπικό φεγγάρι απέχει 56.000 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ουρανού, κινούμενο ανάμεσα στα φεγγάρια της Οφηλίας και της Μπιάνκα, ανέφερε σε ανακοίνωση της NASA η Μαριάμε Ελ Μουταμίντ, επικεφαλής της μελέτης, η οποία δεν έχει υποβληθεί ακόμα σε ανεξάρτητο έλεγχο.
Πρόκειται είναι το 14ο μέλος μιας ομάδας μικρών δορυφόρων που κινούνται ανάμεσα στους αμυδρούς εσωτερικούς δακτυλίους του Ουρανού, οι οποίοι περιβάλλονται από ένα ζεύγος εξωτερικών δακτυλίων.
Σε αντίθεση με τους δακτυλίους του Κρόνου, οι οποίοι αποτελούνται από ανακλαστικούς παγοκρυστάλλους, οι δακτύλιοι του Ουρανού περιέχουν σκουρόχρωμα υλικά και είναι πιο δυσδιάκριτοι.
