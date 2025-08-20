«Συνεχίστε να μιλάτε για την Παλαιστίνη» – Το μήνυμα των Kneecap μετά την δίκη του Mo Chara

Στο Πρωτοδικείο Westminster στο Λονδίνο εμφανίστηκε την Τετάρτη ο Ιρλανδός ράπερ Mo Chara, μέλος των Kneecap, αμφισβητώντας την κατηγορία τρομοκρατίας που του αποδίδεται.

Ο Mo Chara, κατά κόσμον Liam Óg Ó hAnnaidh, κατηγορείται ότι κράτησε σημαία της Hezbollah σε συναυλία της μπάντας τον Νοέμβριο του 2024, πράξη που, σύμφωνα με το βρετανικό Δίκαιο περί Τρομοκρατίας, μπορεί να θεωρηθεί υποστήριξη σε παράνομη οργάνωση.

Έξω από το Πρωτοδικείο, πλήθος οπαδών φώναζε «ελευθερώστε τον Mo Chara», κυματίζοντας σημαίες και κρατώντας πανό. Οι θαυμαστές κρατούσαν πλακάτ με τη φράση «Free Mo Chara», ενώ άλλοι κυμάτιζαν σημαίες της Παλαιστίνης και της Ιρλανδίας πριν την άφιξη του ράπερ στο δικαστήριο.

«Συνεχίστε να μιλάτε για την Παλαιστίνη»

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την ακροαματική διαδικασία, ο Mo Chara ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του που ήρθαν και είπε: «Γνωρίζουμε ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Δεν αφορά μόνο τους Kneecap. Αυτή είναι μια ιστορία για την Παλαιστίνη και για εμάς, που αποσπά την προσοχή από την πραγματική ιστορία. Γνωρίζουμε, δυστυχώς, ότι αυτή η ιστορία θα καταλήξει στα μέσα ενημέρωσης σήμερα, ενώ το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία την ίδια στιγμή», συνέχισε. «Γι’ αυτό, συνεχίστε όλοι να μιλάτε για την Παλαιστίνη, την ελεύθερη Παλαιστίνη. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε».

«Συνεχίστε να μιλάτε για την Παλαιστίνη, συνεχίστε να την αποκαλείτε γενοκτονία, γιατί αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Αυτό (σ.σ. που γίνεται εδώ) είναι απλώς μια άλλη απόσπαση της προσοχής», προσέθεσε από πλευράς του ο Móglaí Bap, μέλος επίσης του συγκροτήματος.