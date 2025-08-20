Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί φέρεται να είναι η τελευταία στη λίστα των διασημοτήτων που εγκαταλείπει τις ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τζολί σύμφωνα με το People σκοπεύει να αναχωρήσει για πάντα από τις ΗΠΑ μόλις τα μικρότερα παιδιά της ενηλικιωθούν, τον επόμενο χρόνο.

Η απόφαση της Τζολί έρχεται μετά από χρόνια δυσαρέσκειας της με την κατάσταση στις ΗΠΑ. Η ηθοποιός φέρεται να μην επιθυμούσε ποτέ να ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, αλλά βρισκόταν δεσμευμένη εκεί λόγω της συμφωνίας για την επιμέλεια των παιδιών της με τον Μπραντ Πιτ.

Σήμερα, καθώς το πολύκροτο διαζύγιο οριστικοποιήθηκε, η ίδια είναι ελεύθερη να επιλέξει μία νέα αρχή σημειώνει το δημοσίευμα.

Η Αντζελίνα Τζολί «σχεδιάζει να μετακομίσει μόλις ο Νοξ και η Βιβ γίνουν 18 ετών, δηλαδή του χρόνου. Έχει βάλει στο μάτι αρκετές τοποθεσίες στο εξωτερικό. Θα είναι πολύ χαρούμενη όταν θα μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες» ανέφερε πηγή στο μέσο ενημέρωσης.

Η πώληση της ιστορικής έπαυλης του Σεσίλ Μπι Ντεμίλ στο Λος Φελίζ, την οποία είχε αγοράσει για 22,75 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πρώτο βήμα προς την πλήρη απεμπλοκή της από το παρελθόν της στην καρδιά του Χόλιγουντ.

Η Τζολί, άλλωστε, έχει ήδη δείξει την προτίμησή της για την Ευρώπη, καθώς μαζί με τον Μπραντ Πιτ είχαν αποκτήσει και το Château Miraval στη Γαλλία, όπου παντρεύτηκαν το 2014.

Αυτοί που φεύγουν

Για τον Τhe Independent η φυγή της Τζολί είναι ένδειξη ότι η τάση πολλών Αμερικανών σταρ να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ συνεχίζεται.

Angelina Jolie could be the latest celebrity to leave the US since Trump return https://t.co/dKKXOEbz2F pic.twitter.com/iDThoTPaUH — The Independent (@Independent) August 14, 2025

Ποτέ άλλοτε στην πρόσφατη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών η πολιτική ατμόσφαιρα δεν οδήγησε σε τόσο ηχηρές αποφάσεις. Με την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, μια σειρά από παράγοντες της showbiz, από τον Τζίμι Κίμελ και την Έλεν ΝτεΤζένερις μέχρι τη Ρόζι Ο’Ντόνελ και την Κόρτνεϊ Λοβ, εγκατέλειψαν τη χώρα, αναζητώντας έναν νέο τόπο διαμονής και ασφάλειας στην Ευρώπη καθώς το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον εξωφρενικά πολωμένο -τόσο που ωθεί ακόμα και κορυφαίους σταρ σε φυγή.

Ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στον πρόεδρο επί χρόνια, αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα. Η αποκάλυψη έγινε στο podcast της πρώην συντρόφου του, Σάρα Σίλβερμαν, όταν εκείνη παρατήρησε ότι πολλοί Αμερικανοί που αποδοκιμάζουν τον Τραμπ αναζητούν υπηκοότητα σε άλλες χώρες.

«Πήρα την ιταλική υπηκοότητα», απάντησε ο Κίμελ, για να προσθέσει με νόημα: «Αυτό που συμβαίνει είναι… όσο κακό νομίζατε ότι θα ήταν, είναι πολύ χειρότερο. Είναι απίστευτο. Έχω την αίσθηση ότι είναι ακόμη χειρότερο απ’ ό,τι θα ήθελε ο ίδιος ο Τραμπ».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο παρουσιαστής απέκτησε την υπηκοότητα μέσω της ιταλικής καταγωγής της γιαγιάς του, μια διαδικασία που επιτρέπει την απόκτηση ιθαγένειας χωρίς περιορισμό γενεών.

Τον Νοέμβριο του 2024, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την επανεκλογή του Τραμπ, η Έλεν ΝτεΤζένερις μετακόμισε με τη σύζυγό της, Πόρσια ντε Ρόσι, στα κοσμοπολίτικα Cotswolds της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης στο Τσέλτεναμ, η πρώην παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι η επιστροφή του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την απόφασή της.

«Φτάσαμε εδώ την ημέρα πριν τις εκλογές και ξυπνήσαμε με πολλά μηνύματα από φίλους με emoji που έκλαιγαν, και είπα: “Εξελέγη”. Συμφωνήσαμε να μείνουμε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

View this post on Instagram A post shared by Ellen DeGeneres (@ellendegeneres)

Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, που υπήρξε διαχρονικός στόχος του προέδρου, επιβεβαίωσε τον Μάρτιο ότι επίσης έφυγε από τις ΗΠΑ, μετακομίζοντας στην Ιρλανδία. Η 62χρονη ηθοποιός και η 12χρονη θετή της κόρη, Ντακότα, εγκαταστάθηκαν εκεί στις 15 Ιανουαρίου, μόλις πέντε ημέρες πριν την ορκωμοσία του Τραμπ.

«Μου λείπουν πολλά πράγματα από τη ζωή στις ΗΠΑ», είπε. «Όταν η χώρα επιστρέψει στην ασφάλεια για όλους τους πολίτες, όταν όλοι έχουν ίσα δικαιώματα εκεί στην Αμερική, τότε θα σκεφτούμε να επιστρέψουμε».

View this post on Instagram A post shared by Ireland AM (@irelandamvmtv)

Ακόμα και η Κόρτνεϊ Λοβ, το θρυλικό όνομα της grunge σκηνής των ‘90s, βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης βρετανικής υπηκοότητας. Σε εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου μένει από το 2019, η τραγουδίστρια είπε ότι οι ΗΠΑ «είναι πλέον τρομακτικές».

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε. «Σε έξι μήνες αποκτώ επιτέλους τη βρετανική υπηκοότητα. Είμαι πολίτης. Κάνω την αίτησή μου, φίλε! Δεν μπορείτε να με ξεφορτωθείτε!». Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για την αυταρχικότητα και την μετάλλαξη της πολιτικής σκηνής στην πατρίδα της.

«Ο Τραμπ, είναι σαν αυτοκράτορας. Αυτό το ‘αυτοκρατορικό ύφος’ έχει εγκατασταθεί στο Μαρ-α-Λάγκο. Η κατάσταση είναι πλέον τρομακτική. Είναι σαν κυανίδιο τώρα», δήλωσε.