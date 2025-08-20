magazin
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»
Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»

Τα έσοδα της εταιρείας των Labubu, Pop Mart, πιθανόν να ξεπεράσουν φέτος τα 4 δισ. δολάρια με την επέλαση των λούτρινων τερατόμορφων ξωτικών να είναι θηριώδης

Τα Labubu, τα λούτρινα ξωτικά που έχουν γίνει το νέο status symbol ως αξεσουάρ στις τσάντες διάσημων, έχουν κατακτήσει τον κόσμο και η κερδοφορία τους έχει πλέον αποτυπωθεί στην οικονομική έκθεση της κατασκευάστριας εταιρείας.

Την Τρίτη, η κινεζική εταιρεία Pop Mart, η οποία κατασκευάζει και πωλεί το πολύτιμο franchise, δημοσίευσε την οικονομική της έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2025, αποκαλύπτοντας μια εκρηκτική πορεία.

Σε γενικές γραμμές, τα έσοδα της Pop Mart αυξήθηκαν κατά 204% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 362% σημειώνει το Reuters. Το ποσοστό μικτού κέρδους της εταιρείας έφτασε το 70,3% μέσα στο 2025.

Το franchise The Monsters, που σχεδιάστηκε από τον Κινέζο-Ολλανδό καλλιτέχνη Κάσινγκ Λουνγκ και το οποίο εκπροσωπείται κυρίως από τον χαρακτήρα Labubu, απέφερε πάνω από 4,81 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 623 εκατ. ευρώ) σε έσοδα για την Pop Mart το πρώτο εξάμηνο του 2025.

YouTube thumbnail

Πρόκειται για μια αύξηση 668% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Για λόγους σύγκρισης, η αμερικανική εταιρεία Mattel πούλησε παιχνίδια Barbie αξίας 348 εκατ. ευρώ και προϊόντα Hot Wheels αξίας 582 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία των Labubu ήταν πραγματικά πρωτοφανής.

Η εκρηκτική δημοτικότητα των Labubu έχει καταστήσει τη σειρά The Monsters το πιο επιτυχημένο franchise της Pop Mart, συνεισφέροντας σχεδόν στο 35% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Το ποσοστό αυτό αποτελεί σημαντική άνοδο σε σχέση με το 14% που ήταν τον Ιούνιο του 2024.

Το μυστικό της επιτυχίας και οι «κλώνοι»

Ένας βασικός παράγοντας που βοήθησε να μετατραπεί το Labubu σε παγκόσμιo hit ήταν η σειρά των λούτρινων μπρελόκ της εταιρείας σημειώνει το Wired.

Τα λούτρινα τερατάκια έγινε απροσδόκητα viral, παρόλο που η εταιρεία ξεκίνησε να τα πουλά μόλις στα τέλη του 2023.

Αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια στη Δύση, τα μαλακά μπρελόκ Labubu χρησιμοποιήθηκαν ως διακοσμητικά για τσάντες από διασημότητες όπως η Ριάνα, η Lady Gaga και η Κιμ Καρντάσιαν, τροφοδοτώντας μια εμμονή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνοντάς τα να εξαντληθούν παντού.

Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έκθεση της Pop Mart, τα έσοδα της εταιρείας από τα λούτρινα προϊόντα αυξήθηκαν πάνω από 1.200% φέτος, φτάνοντας τα 854 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 44% των συνολικών εσόδων της.

YouTube thumbnail

Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 διαφορετικά λούτρινα προϊόντα από την αρχή του 2025, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές κατασκευής σε μια προσπάθεια να επαναλάβει την επιτυχία των Labubu.

Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί καταγράφουν μόνο ένα μέρος της πραγματικής δημοτικότητας των Labubu, καθώς υπάρχουν αμέτρητα πλαστά Labubu (που οι φαν συνήθως αποκαλούν Λαφούφου) που πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

Εξαιτίας μιας σκόπιμης έλλειψης προσφοράς που ενορχήστρωσε η Pop Mart, κάποια από τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των λούτρινων Labubu, πωλούνται στη δευτερογενή αγορά για πολύ περισσότερα από την αρχική τους τιμή, κέρδη τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στα έσοδα της εταιρείας.

Επιπλέον η Pop Mart ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει μια μίνι εκδοχή των Labubu που θα μπορεί κανείς να κρεμάσει στα κινητά τηλέφωνα.

Παγκόσμια κυριαρχία

Η Pop Mart, που ιδρύθηκε το 2010 ως ένα κατάστημα με trendy παιχνίδια και gadgets, έχει γίνει πλέον ένα μπραντ που αναγνωρίζεται διεθνώς. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, πάνω από το 40% των εσόδων της Pop Mart προερχόταν από χώρες εκτός Κίνας.

Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έσοδα στην αγορά της Αμερικής αυξήθηκαν πάνω από 1.100% φτάνοντας τα 2,26 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 293 εκατ. ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο αριθμός των φυσικών καταστημάτων της Pop Mart στην Αμερική έχει σχεδόν διπλασιαστεί στα 41, καθιστώντας την την ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της εταιρείας.

Συνολικά, η Pop Mart διαθέτει 571 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
