magazin
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;
Go Fun 20 Αυγούστου 2025 | 18:50

«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;

Η βασίλισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει ανησυχήσει ξανά το διαδίκτυο μετά από βίντεο που τη δείχνει σε τραγική κατάσταση. Οι φανς ζητούν παρέμβαση για την ψυχική της υγεία ενώ οι φήμες για κόντρα με την Τέιλορ Σουίφτ φουντώνουν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξανά στο επίκεντρο των ανησυχιών των θαυμαστών της μετά από βίντεο που δημοσίευσε. Σε αυτά η τραγουδίστρια ποζάρει μέσα σε ένα χαοτικό σπίτι, ενώ φανς υποστηρίζουν ότι διακρίνουν περιττώματα σκύλων.

Αν και το όνομά της ήταν συνώνυμο με την επιτυχία, τα τελευταία χρόνια η Σπίαρς έχει συνδεθεί περισσότερο με προσωπικά δράματα και αμφιλεγόμενες δημόσιες εμφανίσεις.

Τώρα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ανησυχίας των θαυμαστών της, μετά από μια σειρά βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτά η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίζεται να τραγουδάει φάλτσα σε ένα ακατάστατο, παρατημένο σπίτι, πυροδοτώντας φήμες για την κατάσταση της υγείας της, αλλά και για την ευημερία των κατοικίδιων της.

Η 43χρονη σταρ ανέβασε στο Instagram της δύο βίντεο όπου τραγουδά το Unfaithful της Ριάνα (2006) και το Kiss του Prince.

Στο κλιπ, η Σπίαρς τραγουδά, χορεύει και μιλά με βρετανική προφορά, φορώντας τις πιτζάμες της, οι οποίες αποτελούνταν από ένα κοντό τοπ με πουά, ένα χαμηλόμεσο σορτς και μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο. Πολλά αντικείμενα ήταν εμφανώς πεταμένα σε όλο το πάτωμα στο φόντο.

«Παίζω με τον φωτισμό και καθαρίζω το σπίτι μου σαν να μην υπάρχει αύριο», έγραψε στη λεζάντα σε μια από τις αναρτήσεις. Αν και τα σχόλια ήταν απενεργοποιημένα, οι θαυμαστές έσπευσαν στο X για να εκφράσουν την αγωνία τους για την τραγουδίστρια του Toxic με πολλούς  να ανησυχούν τόσο για την ίδια όσο και για τα κατοικίδια της.

«Την αγαπώ μέχρι θανάτου, αλλά πρέπει να καθαρίσει αυτό το σπίτι», έγραψε ένας χρήστης. «Χάνει την μπάλα ξανά. Είδε κανείς πόσο ακατάστατο ήταν το σπίτι της στο πρόσφατο βίντεό της; Χρειάζεται ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για την ευημερία της γύρω της», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Θεέ μου, τι συνέβη στην καημένη την Μπρίτνεϊ, είναι αυτό το τίμημα της δόξας;», σχολίασε άλλος. «Πραγματικά δεν είναι καλά!». «Κάποιος να τη βοηθήσει!». «Χρειάζεται παρέμβαση, είναι τόσο λυπηρό να το βλέπεις όλο αυτό», υποστήριξε ένας τρίτος.

«Μπορεί να ξεκινήσει καθαρίζοντας τις ακαθαρσίες σκύλων από το πάτωμα», σχολίασε άλλος.

Η κόντρα με την Σουίφτ

Τα βίντεο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχονται στον απόηχο ενός δημοσιεύματος σύμφωνα με το οποίο η τραγουδίστρια ενοχλήθηκε από το νέο, πολυαναμενόμενο 12ο στούντιο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, The Life of a Showgirl.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η Σπίαρς διέκρινε ομοιότητες μεταξύ του κοστουμιού που φοράει η Σουίφτ στο εξώφυλλο του άλμπουμ και του κοστουμιού που φορούσε η ίδια στην περιοδεία της Dream Within a Dream το 2001.

«Η Μπρίτνεϊ δεν λέει ότι η Τέιλορ δεν μπορεί να εμπνευστεί από εκείνη, αλλά όταν παίρνεις κάτι τόσο συγκεκριμένο, δίνεις τα εύσημα», δήλωσε μια πηγή. «Η Μπρίτνεϊ συνεργάστηκε με τον Μπομπ Μάκι για εκείνη την εμφάνιση, και είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της ποπ. Το να το βλέπεις να επανασυσκευάζεται χωρίς καν μια αναφορά, είναι λάθος».

Επιπλέον, ο πρώην σύζυγός της, Κέβιν Φεντερλάιν, ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο βιβλίο του You Thought You Knew θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον ταραχώδη γάμο τους.

Ο Φεντερλάιν, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Σπίαρς από το 2004 έως το 2007 και απέκτησαν δύο γιους, δήλωσε ότι το «εξαιρετικά προσωπικό και ειλικρινές» βιβλίο θα μιλά για το πώς «αντιμετώπισε τη συντριπτική θλίψη και υπέμεινε τον συνεχή εμπαιγμό, ενώ παράλληλα έγινε ο πατέρας που χρειάζονταν τα παιδιά του».

@popflopculture the girls just arent doing it like this anymore | follow for all things pop culture! 💋✨ #britneyspears #popculture #popflopculture #fy #fypシ #foryou #fpyシ #foryoupage #fyp #trending #viral #xybca ♬ …Baby One More Time – Britney Spears

Ελεύθερη πτώση μετά το τέλος της κηδεμονίας

Η κατάσταση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς παραμένει πηγή ανησυχίας για το κοινό, ειδικά μετά τη λήξη της κηδεμονίας της. Τον Νοέμβριο του 2021, η τραγουδίστρια κατάφερε να απελευθερωθεί από τη 13ετή νομική κηδεμονία που είχε ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς.

Έκτοτε, η τραγουδίστρια έχει κάνει συχνές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας βίντεο με τον εαυτό της να χορεύει με μαχαίρια, να ποζάρει χωρίς ρούχα στην παραλία και να μιλά για την επιθυμία της να μην επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία.

YouTube thumbnail

Σε μια ανάρτησή της τον Ιανουάριο του 2024, είχε δηλώσει: «Απλά για να είμαστε ξεκάθαροι, οι περισσότερες ειδήσεις είναι σκουπίδια! Συνεχίζουν να λένε ότι απευθύνομαι σε τυχαίους ανθρώπους για να κάνω ένα νέο άλμπουμ… Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία!!!»

Το βιβλίο της, The Woman In Me, που κυκλοφόρησε το 2023, έγινε αμέσως best-seller, δίνοντας μια εικόνα για όσα υπέστη κατά τη διάρκεια της κηδεμονίας της, την οποία είχε χαρακτηρίσει «καταχρηστική».

YouTube thumbnail

Ωστόσο, οι πρόσφατες αναρτήσεις της, μαζί με το βίντεο του χαοτικού σπιτιού της, έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ψυχική της κατάσταση.

Η λήξη της κηδεμονίας της μπορεί να της έδωσε την ελευθερία που επιθυμούσε, όμως οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της αφήνουν πολλούς να αναρωτιούνται αν η ελευθερία αυτή την έχει οδηγήσει σε μια νέα, δύσκολη φάση της ζωής της.

Ενώ οι φανς της ζητούν «παρέμβαση», είναι φανερό ότι η τραγική αυτή ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα, με κάθε νέα ανάρτηση να προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο περίπλοκο παζλ της ζωής της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο