«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξανά στο επίκεντρο των ανησυχιών των θαυμαστών της μετά από βίντεο που δημοσίευσε. Σε αυτά η τραγουδίστρια ποζάρει μέσα σε ένα χαοτικό σπίτι, ενώ φανς υποστηρίζουν ότι διακρίνουν περιττώματα σκύλων.

Αν και το όνομά της ήταν συνώνυμο με την επιτυχία, τα τελευταία χρόνια η Σπίαρς έχει συνδεθεί περισσότερο με προσωπικά δράματα και αμφιλεγόμενες δημόσιες εμφανίσεις.

Τώρα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ανησυχίας των θαυμαστών της, μετά από μια σειρά βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτά η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίζεται να τραγουδάει φάλτσα σε ένα ακατάστατο, παρατημένο σπίτι, πυροδοτώντας φήμες για την κατάσταση της υγείας της, αλλά και για την ευημερία των κατοικίδιων της.

Η 43χρονη σταρ ανέβασε στο Instagram της δύο βίντεο όπου τραγουδά το Unfaithful της Ριάνα (2006) και το Kiss του Prince.

Στο κλιπ, η Σπίαρς τραγουδά, χορεύει και μιλά με βρετανική προφορά, φορώντας τις πιτζάμες της, οι οποίες αποτελούνταν από ένα κοντό τοπ με πουά, ένα χαμηλόμεσο σορτς και μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο. Πολλά αντικείμενα ήταν εμφανώς πεταμένα σε όλο το πάτωμα στο φόντο.

«Παίζω με τον φωτισμό και καθαρίζω το σπίτι μου σαν να μην υπάρχει αύριο», έγραψε στη λεζάντα σε μια από τις αναρτήσεις. Αν και τα σχόλια ήταν απενεργοποιημένα, οι θαυμαστές έσπευσαν στο X για να εκφράσουν την αγωνία τους για την τραγουδίστρια του Toxic με πολλούς να ανησυχούν τόσο για την ίδια όσο και για τα κατοικίδια της.

«Την αγαπώ μέχρι θανάτου, αλλά πρέπει να καθαρίσει αυτό το σπίτι», έγραψε ένας χρήστης. «Χάνει την μπάλα ξανά. Είδε κανείς πόσο ακατάστατο ήταν το σπίτι της στο πρόσφατο βίντεό της; Χρειάζεται ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για την ευημερία της γύρω της», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Θεέ μου, τι συνέβη στην καημένη την Μπρίτνεϊ, είναι αυτό το τίμημα της δόξας;», σχολίασε άλλος. «Πραγματικά δεν είναι καλά!». «Κάποιος να τη βοηθήσει!». «Χρειάζεται παρέμβαση, είναι τόσο λυπηρό να το βλέπεις όλο αυτό», υποστήριξε ένας τρίτος.

«Μπορεί να ξεκινήσει καθαρίζοντας τις ακαθαρσίες σκύλων από το πάτωμα», σχολίασε άλλος.

Η κόντρα με την Σουίφτ

Τα βίντεο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχονται στον απόηχο ενός δημοσιεύματος σύμφωνα με το οποίο η τραγουδίστρια ενοχλήθηκε από το νέο, πολυαναμενόμενο 12ο στούντιο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, The Life of a Showgirl.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η Σπίαρς διέκρινε ομοιότητες μεταξύ του κοστουμιού που φοράει η Σουίφτ στο εξώφυλλο του άλμπουμ και του κοστουμιού που φορούσε η ίδια στην περιοδεία της Dream Within a Dream το 2001.

«Η Μπρίτνεϊ δεν λέει ότι η Τέιλορ δεν μπορεί να εμπνευστεί από εκείνη, αλλά όταν παίρνεις κάτι τόσο συγκεκριμένο, δίνεις τα εύσημα», δήλωσε μια πηγή. «Η Μπρίτνεϊ συνεργάστηκε με τον Μπομπ Μάκι για εκείνη την εμφάνιση, και είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της ποπ. Το να το βλέπεις να επανασυσκευάζεται χωρίς καν μια αναφορά, είναι λάθος».

Επιπλέον, ο πρώην σύζυγός της, Κέβιν Φεντερλάιν, ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο βιβλίο του You Thought You Knew θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον ταραχώδη γάμο τους.

Ο Φεντερλάιν, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Σπίαρς από το 2004 έως το 2007 και απέκτησαν δύο γιους, δήλωσε ότι το «εξαιρετικά προσωπικό και ειλικρινές» βιβλίο θα μιλά για το πώς «αντιμετώπισε τη συντριπτική θλίψη και υπέμεινε τον συνεχή εμπαιγμό, ενώ παράλληλα έγινε ο πατέρας που χρειάζονταν τα παιδιά του».

Ελεύθερη πτώση μετά το τέλος της κηδεμονίας

Η κατάσταση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς παραμένει πηγή ανησυχίας για το κοινό, ειδικά μετά τη λήξη της κηδεμονίας της. Τον Νοέμβριο του 2021, η τραγουδίστρια κατάφερε να απελευθερωθεί από τη 13ετή νομική κηδεμονία που είχε ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς.

Έκτοτε, η τραγουδίστρια έχει κάνει συχνές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας βίντεο με τον εαυτό της να χορεύει με μαχαίρια, να ποζάρει χωρίς ρούχα στην παραλία και να μιλά για την επιθυμία της να μην επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία.

Σε μια ανάρτησή της τον Ιανουάριο του 2024, είχε δηλώσει: «Απλά για να είμαστε ξεκάθαροι, οι περισσότερες ειδήσεις είναι σκουπίδια! Συνεχίζουν να λένε ότι απευθύνομαι σε τυχαίους ανθρώπους για να κάνω ένα νέο άλμπουμ… Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία!!!»

Το βιβλίο της, The Woman In Me, που κυκλοφόρησε το 2023, έγινε αμέσως best-seller, δίνοντας μια εικόνα για όσα υπέστη κατά τη διάρκεια της κηδεμονίας της, την οποία είχε χαρακτηρίσει «καταχρηστική».

Ωστόσο, οι πρόσφατες αναρτήσεις της, μαζί με το βίντεο του χαοτικού σπιτιού της, έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ψυχική της κατάσταση.

Η λήξη της κηδεμονίας της μπορεί να της έδωσε την ελευθερία που επιθυμούσε, όμως οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της αφήνουν πολλούς να αναρωτιούνται αν η ελευθερία αυτή την έχει οδηγήσει σε μια νέα, δύσκολη φάση της ζωής της.

Ενώ οι φανς της ζητούν «παρέμβαση», είναι φανερό ότι η τραγική αυτή ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα, με κάθε νέα ανάρτηση να προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο περίπλοκο παζλ της ζωής της.