22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την εις βάρος του καταγγελία για «βιασμό»
Go Fun 20 Αυγούστου 2025 | 17:10

«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την εις βάρος του καταγγελία για «βιασμό»

Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Ο Κέβιν Κόστνερ πήρε θέση απέναντι στην αγωγή που κατέθεσε μια κασκαντέρ για την ταινία του Horizon: An American Saga – Chapter 2, ισχυριζόμενη ότι εξαναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη», μη προσχεδιασμένη σκηνή βιασμού χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση, συγκατάθεση ή την υποχρεωτική παρουσία συντονιστή οικειότητας.

Σε νομική δήλωση που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο Κόστνερ χαρακτήρισε την αγωγή για παραβίαση συμβολαίου, η οποία υποβλήθηκε τον Μάιο από την επικεφαλής κασκαντέρ Ντέβιν ΛαΜπέλα, ως «θρασύτατο ψέμα» που «σχεδιάστηκε, μέσω της χρήσης ψευδών δηλώσεων και εντυπωσιακής γλώσσας, για να βλάψει τη φήμη μου».

Ο πρωταγωνιστής του Yellowstone επιδιώκει την απόρριψη της αγωγής της ΛαΜπέλα ή τον περιορισμό της βάσει των νόμων κατά των εκφοβιστικών αγωγών, μέτρα που υποτίθεται ότι προστατεύουν από τέτοιου είδους πρακτικές.

Η ΛαΜπέλα, η κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023, ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της, η Ζυλιέτ, βιάζεται, μία ημέρα αφότου η Χαντ και η ΛαΜπέλα γύρισαν μια προσχεδιασμένη σκηνή στην οποία ένας άλλος χαρακτήρας βιάζει τη Ζυλιέτ.

Η Χαντ αρνήθηκε να εκτελέσει τη σκηνή και η ΛαΜπέλα φέρεται να κλήθηκε στο σετ χωρίς να γνωρίζει ότι η Χαντ είχε αρνηθεί και αποχωρήσει.

Σύμφωνα με την αγωγή της, η ΛαΜπέλα δεν είχε προειδοποιηθεί ότι ένας νέος άνδρας ηθοποιός θα την ακινητοποιούσε, θα την καθήλωνε και θα της σήκωνε «βίαια» τη φούστα.

Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι η σκηνή παραβίασε τα συμβατικά πρωτόκολλα που έχει διαπραγματευθεί το σωματείο Sag-Aftra, τα οποία απαιτούν προειδοποίηση 48 ωρών και συναίνεση για σκηνές με γυμνό ή προσομοίωση σεξ

YouTube thumbnail

Η ΛαΜπέλα ισχυρίζεται ότι ο Κόστνερ της είπε να «ξαπλώσει» πριν δώσει εντολή στον άνδρα ηθοποιό «να εκτελέσει επανειλημμένα έναν βίαιο προσομοιωμένο βιασμό» πάνω της, ενώ ο Κόστνερ «πειραματιζόταν με διαφορετικές λήψεις της σκηνής βιασμού».

Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι η σκηνή παραβίασε τα συμβατικά πρωτόκολλα που έχουν συμφωνηθεί από το σωματείο των ηθοποιών Sag-Aftra, τα οποία ορίζουν ότι οι ηθοποιοί πρέπει να λαμβάνουν 48 ώρες προειδοποίηση και να συναινούν σε οποιαδήποτε σκηνή που περιλαμβάνει γύμνια ή προσομοιωμένο σεξ.

Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο συντονιστής οικειότητας της ταινίας δεν ήταν παρών, όπως προβλεπόταν στο συμβόλαιο της Χαντ, το οποίο ίσχυε και για την ίδια ως αντικαταστάτριά της.

Σε τροποποίηση που κατατέθηκε τον Ιούνιο, η Σελέστ Τσάνεϊ, συντονίστρια οικειότητας για την ταινία, υποστήριξε την εκδοχή της ΛαΜπέλα και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια απρογραμμάτιστη, απροειδοποίητη βίαιη σκηνή βιασμού» που «εμφανίστηκε απροσδόκητα στους ηθοποιούς και τους επαγγελματίες των κασκαντέρ».

Η Τσάνεϊ πρόσθεσε ότι η ΛαΜπέλα «δεν συναίνεσε στην πράξη που της δόθηκε εντολή μόλις βρέθηκε στη θέση της» και «δεν είχε τα κατάλληλα ρούχα για να διασφαλίσει την επαρκή κάλυψη, ασφάλεια ή προστασία».

Η απάντηση του Κόστνερ

Η δήλωση του Κόστνερ προσπαθεί να δώσει μια διαφορετική εικόνα. Η εκτενής κατάθεση ξεκινά με ένα θετικό μήνυμα από τη ΛαΜπέλα προς τον προϊστάμενό της, εννέα ημέρες μετά το φερόμενο περιστατικό: «Σας ευχαριστώ για αυτές τις υπέροχες εβδομάδες! Σας εκτιμώ τόσο πολύ! Έμαθα τόσα πολλά και σας ευχαριστώ ξανά. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που όλα πήγαν έτσι όπως πήγαν. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο γυρισμάτων και ναι, θα τα πούμε σύντομα!»

«Δεν υπήρχε θυμός ή αγανάκτηση, μόνο ενθουσιασμός και ευγνωμοσύνη», αναφέρει η κατάθεση του δικηγόρου του Κόστνερ, Μάρτι Σίνγκερ.

«Η πραγματικότητα, όπως υποστηρίζεται από τις ένορκες καταθέσεις δώδεκα καταξιωμένων, βετεράνων μελών του κινηματογραφικού συνεργείου με προσωπική γνώση των γεγονότων, από φωτογραφίες της εν λόγω σκηνής, καθώς και από τα ίδια τα λόγια της ΛαΜπέλα εκείνη την περίοδο, είναι ότι η οπορτουνιστική και σκανδαλώδης αγωγή της ΛαΜπέλα είναι εξίσου φανταστική με την ταινία που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης» συνεχίζει.

«H οπορτουνιστική και σκανδαλώδης αγωγή της ΛαΜπέλα είναι εξίσου φανταστική με την ταινία που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης»

Η κατάθεση συνεχίζει, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό της ΛαΜπέλα για μια μη προσχεδιασμένη σκηνή βιασμού ως «ξεκάθαρα ψευδή», περιγράφοντας το περιστατικό ως «προανάκρουσμα και προμήνυμα δύο βίαιων βιασμών που συμβαίνουν εκτός οθόνης».

Η αγωγή της ΛαΜπέλα ισχυρίζεται ότι παραπονέθηκε στους συναδέλφους της για την εμπειρία, αλλά ένιωσε ότι «έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται και να διατηρήσει μια επαγγελματική στάση», καθώς η παραγωγή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η κασκαντέρ ζητά απροσδιόριστη αποζημίωση για τη διακοπή της καριέρας της και για το «μόνιμο τραύμα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει για χρόνια».

Επιπλέον, ζητά από το δικαστήριο να διατάξει την υποχρεωτική παρουσία ενός συντονιστή οικειότητας σε όλα τα μελλοντικά γυρίσματα του Κόστνερ και οι κατηγορούμενοι να παρακολουθήσουν εκπαίδευση κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης ή βίας από έναν «αξιόπιστο οργανισμό».

Το στοίχημα του Horizon

YouTube thumbnail

Ο Κόστνερ άφησε έναν προσοδοφόρο ρόλο στην επιτυχημένη σειρά Yellowstone για να γυρίσει το Horizon, ένα προσωπικό του εγχείρημα που προοριζόταν για μια σειρά τεσσάρων μερών. Έριξε 35,4 εκατομμύρια ευρώ από τα δικά του χρήματα στον προϋπολογισμό, ο οποίος εκτιμάται στα 93,2 εκατομμύρια ευρώ για τις δύο πρώτες ταινίες, γουέστερν εποχής που διαδραματίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Κόστνερ ήταν σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος μαζί με τον Τζον Μπερντ.

Το πρώτο κεφάλαιο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2024, αλλά απογοήτευσε στο box office, αποφέροντας μόλις 36 εκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως.

Το δεύτερο κεφάλαιο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά η γενική ημερομηνία κυκλοφορίας του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Stream magazin
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
