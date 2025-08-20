Τα smartphones έφεραν έσοδα για την Xiaomi – Τι συμβαίνει με τα EVs

Ενισχυμένη εμφανίστηκε η Xiaomi το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, καθώς τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 30,5%, όπως ανακοίνωσε και η εταιρεία smartphone και ηλεκτρικών οχημάτων, στο πλαίσιο μιας υποτονικής παγκόσμιας αγοράς.

Ο πρόεδρος της Xiaomi, Lu Weibing, ωστόσο, μείωσε ελαφρώς τον στόχο της εταιρείας για αποστολές smartphone στα 175 εκατομμύρια από τον στόχο των 180 εκατομμυρίων που είχε τεθεί στο πρώτο τρίμηνο.

Τα smartphone της Xiaomi

«Αναμένουμε ότι η συνολική αγορά smartphone θα δει ελάχιστη έως καθόλου ανάπτυξη φέτος», δήλωσε ο Lu σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους. «Εάν υπάρξει κάποια αύξηση, μπορεί να είναι περίπου 0,1% έως 0,2%. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό από την ανάπτυξη που είχαμε προβλέψει στις αρχές του έτους», σημείωσε.

Τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 116 δισεκατομμύρια γιουάν (16,16 δισεκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας τον μέσο όρο των 114,7 δισεκατομμυρίων γιουάν που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 75,4% σε ετήσια βάση στα 10,8 δισεκατομμύρια γιουάν, υπερβαίνοντας τη μέση εκτίμηση των 10,1 δισεκατομμυρίων γιουάν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphone στον κόσμο έγινε η μάρκα smartphone με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νοτιοανατολική Ασία το δεύτερο τρίμηνο και κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αποστολές στην Ευρώπη, όπως ανέφερε και στο Reuters.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατατάχθηκε τρίτη, με μερίδιο αγοράς 14,7%, ανέφερε η εταιρεία, επικαλούμενη στοιχεία από την ερευνητική εταιρεία Canalys.

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone της Xiaomi το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 42,4 εκατομμύρια συσκευές. Ωστόσο, τα έσοδα από smartphone μειώθηκαν κατά 2,1% στα 45,5 δισεκατομμύρια γιουάν λόγω της χαμηλότερης μέσης τιμής πώλησης.

Τα EVs

Η ζημιογόνος επιχείρηση ηλεκτρικών οχημάτων απέφερε έσοδα 20,6 δισεκατομμυρίων γιουάν κατά το δεύτερο τρίμηνο, από 18,1 δισεκατομμύρια γιουάν κατά το πρώτο.

Παραδόθηκαν 81.302 ηλεκτρικά οχήματα στο τρίμηνο του Ιουνίου, σε σύγκριση με παραδόσεις 75.869 αυτοκινήτων SU7 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Το δεύτερο ηλεκτρικό μοντέλο YU7 κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουνίου, με τις παραδόσεις να ξεκινούν μόλις τον περασμένο μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στα αποτελέσματα.

Μαζί με την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες νέες πρωτοβουλίες, τα ηλεκτρικά οχήματα κατέγραψαν συνολική καθαρή ζημία 0,3 δισεκατομμυρίων γιουάν στο τρίμηνο του Ιουνίου, μειωμένη από την απώλεια 0,5 δισεκατομμυρίου γιουάν στο πρώτο τρίμηνο.

Ο Lu επισήμανε πως η Xiaomi είναι βέβαιη ότι θα επιτύχει μηνιαία ή τριμηνιαία κέρδη στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο, αλλά οι σωρευτικές ζημίες παραμένουν σημαντικές μετά από μια επένδυση άνω των 30 δισεκατομμυρίων γιουάν στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Η Xiaomi έχει πουλήσει συνολικά 300.000 ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τον Ιούλιο από την έναρξη της επιχείρησής της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων τον Μάρτιο του 2024.

Ο Lu τόνισε επίσης ότι η Xiaomi αναπτύσσει την επόμενη έκδοση του τσιπ XRINGO1 που έχει αναπτύξει η ίδια για κινητά.

Οι μετοχές της Xiaomi, η οποία κατασκευάζει επίσης οικιακές συσκευές και είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, έκλεισαν με πτώση 1,2% στα 52,4 δολάρια Χονγκ Κονγκ. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 52% μέχρι στιγμής φέτος.