Σε αδιέξοδο οι Ινδοί καλλιεργητές γαρίδας από τους νέους δασμούς Τραμπ

Για δεκαετίες, η καλλιέργεια γαρίδας αποτελούσε πηγή πλούτου για ολόκληρες κοινότητες στη νότια Ινδία. Η χώρα είχε μετατραπεί σε κορυφαίο προμηθευτή της αμερικανικής αγοράς, τροφοδοτώντας σούπερ μάρκετ και εστιατόρια με γαρίδα που θεωρούνταν ανώτερη σε ποιότητα.

Όμως, η στροφή της Ουάσιγκτον σε μια πιο επιθετική εμπορική πολιτική και οι νέοι δασμοί Τραμπ απειλούν να βυθίσει τον κλάδο σε πρωτοφανή κρίση, αναφέρει το Reuters σε ρεπορτάζ του.

Δασμοί που «τσακίζουν» τα κέρδη

Οι νέες χρεώσεις ύψους 50% στις εισαγωγές γαρίδας από την Ινδία έχουν ήδη οδηγήσει τους εξαγωγείς να ρίξουν τις τιμές αγοράς κατά περίπου 20%. Για τους παραγωγούς, αυτό σημαίνει μηδενικά περιθώρια κέρδους.

Οι περισσότεροι έχουν ήδη επενδύσει τεράστια ποσά σε εξοπλισμό, δάνεια και μισθώσεις γης, με αποτέλεσμα η ζημιά να είναι διπλή: οικονομική και κοινωνική.

Οι αγρότες ψάχνουν διέξοδο

Σε χωριά της Άντρα Πραντές, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία της παραγωγής, οι συζητήσεις έχουν αλλάξει τόνο.

Κάποτε μιλούσαν για αποδόσεις και νέες αγορές.

Σήμερα μιλούν για το αν θα στραφούν στην εκτροφή ψαριών ή στην καλλιέργεια λαχανικών για να επιβιώσουν.

Άλλοι, πιο τολμηροί, σκέφτονται να ανοίξουν μικρές τοπικές επιχειρήσεις λιανικής.

«Όταν τα έξοδα για ρεύμα, ζωοτροφές και νερό μένουν στα ύψη και οι τιμές που μας δίνουν πέφτουν, τι να μείνει για εμάς;» λέει χαρακτηριστικά ένας συνδικαλιστής της περιοχής στο Reuters.

Ο ανταγωνισμός από το Εκουαδόρ

Την ίδια ώρα, το Εκουαδόρ, ο μεγάλος αντίπαλος της Ινδίας στις εξαγωγές γαρίδας, βλέπει την ευκαιρία να κατακτήσει μερίδιο αγοράς.

Με δασμούς μόλις 15% για τις ΗΠΑ, οι παραγωγοί του αποκτούν ισχυρό προβάδισμα.

Αν και κινούνται προσεκτικά, δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους ότι μπορούν να εκτοπίσουν τους Ινδούς από την αμερικανική αγορά.

Ένα αβέβαιο μέλλον

Η ινδική κυβέρνηση και οι εξαγωγείς αναζητούν τώρα λύσεις μέσω διαφοροποίησης σε νέες αγορές, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ευρώπη.

Όμως, η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.

Για τους καλλιεργητές, το δίλημμα είναι σκληρό: να περιμένουν μήπως αλλάξει το κλίμα στις διεθνείς σχέσεις ή να εγκαταλείψουν ένα επάγγελμα που στήριξε γενιές ολόκληρες;

Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι η γαρίδα, που κάποτε έδινε ευημερία, έχει γίνει τώρα συνώνυμο της αβεβαιότητας στις ακτές της νότιας Ινδίας.

