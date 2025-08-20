newspaper
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Ποια προϊόντα κερδίζουν την κούρσα στα second hand
Διεθνής Οικονομία 20 Αυγούστου 2025 | 22:45

Ποια προϊόντα κερδίζουν την κούρσα στα second hand

Αθλητικά παπούτσια, ενδύματα, φανέλες συλλόγων και viral αξεσουάρ στην Top-5 λίστα των second hand

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σε κατοστάρι εξελίσσεται η αγορά second hand ενδυμάτων, παπουτσιών και αξεσουάρ, σύμφωνα με την Έκθεση Τάσεων Midyear της πλατφόρμας μεταπώλησης StockX.

Τα δυναμικά κοινά, από την Zalpha και τους Millennials μέχρι τη Gen X, έκαναν κι άλλα βήματα προς την κατεύθυνση των μεταχειρισμένων προϊόντων, που εξελίσσεται στη νέα viral τάση και καθορίζει την αγοραστική συμπεριφορά και δαπάνη το 2025.

Τα αθλητικά κορυφαία σε πωλήσεις στα second hand

Κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα αθλητικών παπουτσιών στην πλατφόρμα μεταπώλησης StockX κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, αναδείχθηκε η Asics με ετήσια αύξηση 71%.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Asics κατακτά την πρώτη θέση στην έκθεση. Η StockX απέδωσε την άνοδο της ανάπτυξης της μάρκας στη δημοτικότητα του μοντέλου Gel-NYC, το οποίο ήταν αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις της πλατφόρμας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Συμπληρωματικά λειτούργησε και το Gel-όπως και το GT-2160, χάρη στις επώνυμες συνεργασίες όπως επισήμανε η StockX.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία παγκόσμιων πωλήσεων της StockX, ανέφερε ότι τα αθλητικά παπούτσια του σχεδιαστή Mihara Yasuhiro ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής μάρκα υποδημάτων, με τις συναλλαγές της μάρκας να αυξάνονται κατά 63% σε ετήσια βάση.

Η Salomon επέστρεψε στην τρίτη θέση με ετήσια ανάπτυξη 53%, αφού έπεσε από τη λίστα το 2024. Η μάρκα βρισκόταν επίσης στην τρίτη θέση το 2023. Το δημοφιλές XT-6 βοήθησε στην ανάπτυξη, ενώ νέοι χρωματικοί συνδυασμοί και συνεργασίες για το XT-Whisper οδήγησαν επίσης σε ώθηση των πωλήσεων, κάτι που «είναι πολλά υποσχόμενο για τη Salomon, καθώς μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της μάρκας ιστορικά βασιζόταν στο XT-6», δήλωσε η StockX στο Fashion Dive.

Όσον αφορά τα εξειδικευμένα αθλητικά, το παπούτσι ποδοσφαίρου Total 90 3 SP της Nike ήταν το δεύτερο πιο δημοφιλές στυλ ατομικών αθλητικών παπουτσιών, και το Speedcat Ballet της Puma κατέλαβε την τρίτη θέση.

second hand

Η Timberland

Όσον αφορά τα μη αθλητικά παπούτσια, η Timberland κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα, με τις συναλλαγές της μάρκας να αυξάνονται κατά 123% σε ετήσια βάση. Η Clarks βρέθηκε στη δεύτερη δημοφιλέστερη θέση, με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 58% για το εξάμηνο, εν μέρει λόγω των πρόσφατων συνεργασιών της με τους Human Made, Supreme, Martine Rose και τον μουσικό Liam Gallagher του συγκροτήματος Oasis.

Η Bravest Studios έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη λίστα με τις μάρκες υποδημάτων της StockX στην πέμπτη θέση, με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 32% σε ετήσια βάση.

Τα second hand ρούχα

Η Cactus Plant Flea Market ήταν η κορυφαία μάρκα ένδυσης, με πωλήσεις που αυξήθηκαν κατά 328% σε ετήσια βάση, χάρη στη «συνεχιζόμενη εμμονή με τις φανέλες». Αυτή η τάση βοήθησε επίσης την επώνυμη μάρκα ένδυσης Mitchell & Ness να σημειώσει ανάπτυξη 40% σε ετήσια βάση, αν και η εταιρεία δεν μπήκε στη λίστα με τις πέντε κορυφαίες.

Η Fear of God ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής μάρκα ένδυσης, με αύξηση συναλλαγών 163% για την περίοδο, και τα ρούχα της μάρκας του μουσικού Juice Wrld ήταν στην τρίτη θέση, με αύξηση συναλλαγών 144%.

Άξιο αναφοράς είναι επίσης η φανέλα FC Barcelona x Travis Scott που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος προκαλώντας φρενίτιδα στις αναζητήσεις, παρά το γεγονός ότι η μέση τιμή διάθεσή της στην πλατφόρμα second hand διαμορφώθηκε στα 910 δολάρια, την υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη φανέλα στο StockX.

second hand

Η περίπτωση Labubu

Η κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα συλλεκτικών αντικειμένων παρέμεινε και στο επίπεδο των μεταχειρισμένων ειδών η Pop Mart, χάρη στον viral χαρακτήρα Labubu, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ στην κατηγορία και κατέχει την 1η θέση από τον Οκτώβριο του 2024.

«Η αρχή της μανίας Labubu συνέπεσε με την άνοδο των charms για τσάντες, αλλά συνδέεται επίσης με την αυξανόμενη έμφαση στα προϊόντα στο mystery box», ανέφερε η StockX. «Το συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο προσφέρει ένα στοιχείο έκπληξης και ανακάλυψης για τους αγοραστές, είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλες κατηγορίες, καθώς οι μάρκες επιδιώκουν να ανανεώσουν τα drop models τους».

Τα προϊόντα Labubu κατέγραψαν υπερδιπλάσιες πωλήσεις τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ανέφερε η StockX, και η μητρική εταιρεία της Labubu, Pop Mart, σημείωσε ένα ακόμη νέο ρεκόρ πωλήσεων τον Ιούλιο. Η πλατφόρμα συναλλαγών ανέφερε επίσης 2,4 εκατομμύρια αναζητήσεις για τον όρο «Labubu» τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γεγονός που κατέστησε τον όρο «Labubu» έναν από τους 10 πιο δημοφιλείς όρους αναζήτησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Η φετινή έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο τόσο οι παλιές όσο και οι νέες μάρκες κερδίζουν τους καταναλωτές και σημειώνουν επιτυχία στην πλατφόρμα μας», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της StockX, Greg Schwartz. «Από το φαινόμενο Labubu μέχρι ανερχόμενες εταιρείες όπως η Bravest Studios, υπάρχει μεγάλη ενέργεια στη δευτερογενή αγορά αυτή τη στιγμή».

Economy
ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
Κόσμος 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Παρά τις αναποδιές, τα κάμπινγκ… αντέχουν - Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
