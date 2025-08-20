Κλιμακώνει την επίθεση κατά της Fed ο Τραμπ – Ζητά την παραίτηση μέλους του ΔΣ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Λίσα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed (Federal Reserve), να παραιτηθεί, μετά την παρέμβαση του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών (FHFA), Μπιλ Πούλτε, ο οποίος ζήτησε έρευνα για τα στεγαστικά δάνεια της Κουκ, εντείνοντας για ακόμη μία φορά την πίεση προς την κεντρική τράπεζα.

Ο Μπιλ Πούλτε, στενός συνεργάτης του Τραμπ, προέτρεψε τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διερευνήσει την Κουκ για δύο στεγαστικά δάνεια. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Τραμπ για ενίσχυση του νομικού ελέγχου σε Δημοκρατικούς αξιωματούχους. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη πως η Κουκ «πρέπει να παραιτηθεί τώρα», επικαλούμενος τους ισχυρισμούς του Πούλτε, ενώ ο επικεφαλής της FHFA ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι κατηγορίες δίνουν στον Τραμπ «αφορμή να την απολύσει».

Σε επιστολή του προς την Μπόντι και τον αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Εντ Μάρτιν, στις 15 Αυγούστου, ο Πούλτε υποστήριξε ότι η Κουκ ενδέχεται να έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Η επιστολή, που δημοσιοποιήθηκε από το Bloomberg News, αναφέρει ότι η Κουκ «πλαστογράφησε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία ακινήτων για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, διαπράττοντας πιθανώς απάτη με στεγαστικά δάνεια».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρωθεί σε κατηγορίες για απάτη με στεγαστικά δάνεια και εναντίον άλλων υψηλόβαθμων Δημοκρατικών, όπως ο γερουσιαστής της Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ, και η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Επέκταση της πίεσης στη Fed

Η παραπομπή της Κουκ συγκαταλέγεται μεταξύ των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Τραμπ στη Fed, την ώρα που τόσο ο ίδιος, όσο και οι σύμμαχοί του ασκούν πίεση στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για μείωση των επιτοκίων και στον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και παραμένει ασαφές εάν η Μπόντι θα ξεκινήσει έρευνα.

Μια ενδεχόμενη παραίτηση της Κουκ θα δημιουργούσε άλλη μια κενή θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Federal Reserve για τον Τραμπ. Τα έγγραφα της παραπομπής δείχνουν ότι η Κουκ έλαβε ένα 15ετές δάνειο 203.000 δολαρίων για ακίνητο στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν, στις 18 Ιουνίου 2021, με τον όρο να το χρησιμοποιήσει ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον ένα έτος. Στις 2 Ιουλίου 2021, έλαβε δεύτερο, 30ετές δάνειο ύψους 540.000 δολαρίων για ακίνητο στην Τζόρτζια, δηλώνοντας και αυτό ως κύρια κατοικία. Ο Πούλτε επισύναψε επίσης αγγελία ενοικίασης για το ακίνητο στην Τζόρτζια, υποστηρίζοντας ότι «προοριζόταν για επενδυτική χρήση και όχι ως κύρια κατοικία».

Η Κουκ, που διορίστηκε στη Federal Reserve από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022, έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα που υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας.

Πηγή: ΟΤ