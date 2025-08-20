newspaper
22.08.2025
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Κλιμακώνει την επίθεση κατά της Fed ο Τραμπ – Ζητά την παραίτηση μέλους του ΔΣ
Διεθνής Οικονομία 20 Αυγούστου 2025

Ο Τραμπ κάλεσε την Λίσα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Federal Reserve, να παραιτηθεί

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Λίσα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed (Federal Reserve), να παραιτηθεί, μετά την παρέμβαση του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών (FHFA), Μπιλ Πούλτε, ο οποίος ζήτησε έρευνα για τα στεγαστικά δάνεια της Κουκ, εντείνοντας για ακόμη μία φορά την πίεση προς την κεντρική τράπεζα.

Ο Μπιλ Πούλτε, στενός συνεργάτης του Τραμπ, προέτρεψε τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διερευνήσει την Κουκ για δύο στεγαστικά δάνεια. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Τραμπ για ενίσχυση του νομικού ελέγχου σε Δημοκρατικούς αξιωματούχους. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη πως η Κουκ «πρέπει να παραιτηθεί τώρα», επικαλούμενος τους ισχυρισμούς του Πούλτε, ενώ ο επικεφαλής της FHFA ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι κατηγορίες δίνουν στον Τραμπ «αφορμή να την απολύσει».

Σε επιστολή του προς την Μπόντι και τον αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Εντ Μάρτιν, στις 15 Αυγούστου, ο Πούλτε υποστήριξε ότι η Κουκ ενδέχεται να έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Η επιστολή, που δημοσιοποιήθηκε από το Bloomberg News, αναφέρει ότι η Κουκ «πλαστογράφησε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία ακινήτων για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, διαπράττοντας πιθανώς απάτη με στεγαστικά δάνεια».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρωθεί σε κατηγορίες για απάτη με στεγαστικά δάνεια και εναντίον άλλων υψηλόβαθμων Δημοκρατικών, όπως ο γερουσιαστής της Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ, και η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Επέκταση της πίεσης στη Fed

Η παραπομπή της Κουκ συγκαταλέγεται μεταξύ των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Τραμπ στη Fed, την ώρα που τόσο ο ίδιος, όσο και οι σύμμαχοί του ασκούν πίεση στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για μείωση των επιτοκίων και στον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και παραμένει ασαφές εάν η Μπόντι θα ξεκινήσει έρευνα.

Μια ενδεχόμενη παραίτηση της Κουκ θα δημιουργούσε άλλη μια κενή θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Federal Reserve για τον Τραμπ. Τα έγγραφα της παραπομπής δείχνουν ότι η Κουκ έλαβε ένα 15ετές δάνειο 203.000 δολαρίων για ακίνητο στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν, στις 18 Ιουνίου 2021, με τον όρο να το χρησιμοποιήσει ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον ένα έτος. Στις 2 Ιουλίου 2021, έλαβε δεύτερο, 30ετές δάνειο ύψους 540.000 δολαρίων για ακίνητο στην Τζόρτζια, δηλώνοντας και αυτό ως κύρια κατοικία. Ο Πούλτε επισύναψε επίσης αγγελία ενοικίασης για το ακίνητο στην Τζόρτζια, υποστηρίζοντας ότι «προοριζόταν για επενδυτική χρήση και όχι ως κύρια κατοικία».

Η Κουκ, που διορίστηκε στη Federal Reserve από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022, έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα που υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας.

Πηγή: ΟΤ

Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
