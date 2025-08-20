Κίνα και Ινδία συμφώνησαν να επαναληφθούν οι απ’ ευθείας πτήσεις

Η επανάληψη των απ΄ευθείας αεροπορικών πτήσεων μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας, συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στο Νέο Δελχί. Ο Κινέζος αξιωματουχος έγινε δεκτός απο τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι με τον οποιο συμφώνησαν ότι η συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών (Σι και Μοντι) τον περασμένο Οκτώβριο στη σύνοδο των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας, αποδείχθηκε σημείο καμπής για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Ο Ναρέντρα Μόντι τόνισε ότι η Ινδία και η Κίνα είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, και μοιράζονται τον ίδιο στόχο για την επίτευξη ταχύτερης ανάπτυξης, και θα πρέπει να αυξήσουν τις ανταλλαγές, να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και να επεκτείνουν τη συνεργασία, λέγοντας ότι οι τεράστιες δυνατότητες και το λαμπρό μέλλον της διμερούς συνεργασίας μπορούν να γίνουν αντιληπτά από ολόκληρο τον κόσμο.

Συνεργασία

Αποκαλώντας την επίσκεψή του στην Ινδία προετοιμασία για ανταλλαγές υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών, ο Κινέζος υπουργος Εξωτερικών Γουάνγκ Γι είπε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Κίνα και η Ινδία έχουν καταλήξει σε συναίνεση για την επανεκκίνηση των μηχανισμών διαλόγου σε διάφορους τομείς, την εμβάθυνση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, την υποστήριξη του πολυμερισμού, την κοινή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την αντίθεση στον μονομερή εκφοβισμό.

Όσον αφορά το ζήτημα των συνόρων, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε νέα συναίνεση για τη διεξαγωγή τακτικής διαχείρισης και ελέγχου, τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στις παραμεθόριες περιοχές, τον κατάλληλο χειρισμό ευαίσθητων σημείων και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα σύνορα σε περιοχές όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, είπε.

Ο Ινδός πρωθυπουργός, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στα τέλη του μήνα.

Η επανάληψη στις απ’ ευθείας πτήσεις

Αν και η συμφωνία των δυο πλευρών δεν θα οδηγήσει άμεσα στην επαναφορά των αεροπορικών συνδέσεων αποτελεί μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες (πληθυσμιακα) χώρες του κόσμου.

Το 2020, πριν την διακοπή, οι δύο χώρες συνδέονταν με περισσότερες απο 500 απ΄ευθείας πτήσεις των εταιριών Air India, IndiGo, China Southern και China Eastern.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις λεπτομέρειες της επανάληψης των απ ευθείας πτήσεων κατα τη διάρκεια της συνάντησης όπως τα ζητηματα των χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια (slots ) που θα πρέπει να οριστούν εκ νέου.

Πηγή: ΟΤ