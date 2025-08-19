Μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής, στο Diamond League της Λωζάνης, όπου και πέτυχε την πρώτη του νίκη στη δημοφιλή σειρά αγώνων και έκανε έξι μέτρα (6.02 για την ακρίβεια) παρά τον βροχερό καιρό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 6.08μ ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,72μ., τα οποία πέρασε με χαρακτηριστική άνεση, ενώ επέλεξε να αφήσει τα 5,82μ.

Ο Καραλής έκανε τη νέα του προσπάθεια στα 5,92μ., περνώντας ξανά επιβλητικά πάνω από τον πήχη.

Μετά ο πήχης ανέβηκε στο 6.02μ. Εκεί ο Καραλής έκανε άκυρο το πρώτο του άλμα, ενώ το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο άλμα του.

Ωστόσο, στην τρίτη του προσπάθεια και ενώ ακόμη και ο Πολωνός προπονητής του Μαρσίν Στεπάνσκι σκούπιζε τον διάδρομο για να τον στεγνώσει, ο Καραλής μπήκε και έκανε ένα εξαιρετικό άλμα περνώντας πάνω από τα 6 μέτρα!

Αποθέωση για Καραλή

Το κοινό στη Λωζάνη αποθέωσε τον Ελληνα πρωταθλητή, που έκανε τον γύρο του θριάμβου με τη γαλανόλευκη σημαία στους ώμους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτός ήταν ο δέκατος αγώνας στη φετινή σεζόν για τον Εμμανουήλ Καραλή, αλλά και ο ενδέκατος στην καριέρα του, που ξεπερνά τα 6 μέτρα.

Από εκεί και πέρα, δεύτερος βγήκε ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί με άλμα στα 5.82μ και τρίτος ο Τιμπό Κολέ, επίσης με 5.82μ. Οσον αφορά στον «εξωγήινο», Μόντο Ντουπλάντις, ο Σουηδός, που πριν από λίγες ημέρες έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο μίτινγκ.