Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intel
Τεχνολογία 19 Αυγούστου 2025 | 10:33

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intel

Η Intel έχει προγραμματιστεί να λάβει συνολικά 10,9 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις, βάσει του νόμου CSA

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συζητήσεις για να αποκτήσει μερίδιο περίπου 10% στην Intel, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ να γίνουν ο μεγαλύτερος μέτοχος της κατασκευάστριας εταιρείας ημιαγωγών που βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει μια πιθανή επένδυση στην Intel, η οποία θα περιλαμβάνει τη μετατροπή ορισμένων ή όλων των επιχορηγήσεων της εταιρείας από τον Νόμο περί Ημιαγωγών και Επιστήμης (CSA) των ΗΠΑ σε μετοχικό κεφάλαιο, δήλωσαν ανώνυμα οι πηγές στο Bloomberg. Η Intel έχει προγραμματιστεί να λάβει συνολικά 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις, βάσει του νόμου CSA, για εμπορική και στρατιωτική παραγωγή.

Το ακριβές μέγεθος του μεριδίου, καθώς και το αν ο Λευκός Οίκος θα επιλέξει να προχωρήσει με το σχέδιο, παραμένουν υπό διαπραγμάτευση

Αυτό το ποσό είναι περίπου αρκετό για να πληρώσει για την στοχευμένη συμμετοχή. Με την τρέχουσα αγοραία αξία της Intel, ένα μερίδιο 10% στην εταιρεία κατασκευής τσιπ θα άξιζε περίπου 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ακριβές μέγεθος του μεριδίου, καθώς και το αν ο Λευκός Οίκος θα επιλέξει να προχωρήσει με το σχέδιο, παραμένουν υπό διαπραγμάτευση, ανέφεραν οι πηγές.

H μετοχή της Intel υποχώρησε έως και 5,5% μετά την αναφορά του Bloomberg στις συνομιλίες τη Δευτέρα. Είχε αυξηθεί κατά 23% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Φεβρουάριο.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες των συζητήσεων, λέγοντας μόνο ότι καμία συμφωνία δεν θεωρείται επίσημη μέχρι να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η Intel δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε επίσης την πιθανότητα η κυβέρνηση να μετατρέψει άλλες συμμετοχές στο πλαίσιο του CSA σε μετοχικά μερίδια.

Δεν είναι σαφές εάν αυτή η ιδέα έχει κερδίσει έδαφος ευρέως εντός της κυβέρνησης ή εάν οι αξιωματούχοι έχουν θέσει το ενδεχόμενο σε επαφή με εταιρείες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Τον περασμένο μήνα, σε μια πρωτοφανή κίνηση, το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα αποκτήσει ένα προνομιούχο μερίδιο μετοχών αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην ελάχιστα γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής σπάνιων γαιών MP Materials Corp. — μια συμφωνία που θα καθιστούσε το Πεντάγωνο τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Ανοδικά η μετοχή της Intel

Η είδηση για μια πιθανή κρατική επένδυση στην Intel πυροδότησε μια άνοδο της μετοχής της εταιρείας, αφότου το Bloomberg News ανέφερε για πρώτη φορά τις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα.

Όπως συμβαίνει με όλους τους νικητές του Chips Act, η επιχορήγηση της Intel είχε αρχικά σχεδιαστεί για να εκταμιεύεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η εταιρεία επιτυγχάνει τα ορόσημα του συμφωνημένου έργου. Η Intel είχε λάβει 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκταμιεύσεις επιχορηγήσεων μέχρι τον Ιανουάριο.

Δεν είναι σαφές εάν αυτά τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια θα συμπεριληφθούν στο πιθανό μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο, εάν η εταιρεία έχει λάβει επιπλέον δόσεις από την επιβράβευσή της από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα λάβει η Intel χρήματα στο πλαίσιο ενός πιθανού μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Πηγή: OT.gr

Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

