Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
18.08.2025 | 18:46
Λήξη συναγερμού στη Νέα Υόρκη - Ανοίγει ξανά η Times Square
Μια «τρελή, τρελή» ιστορία με Λαμέλα και Μουζακίτη – Η αποκάλυψη Καραπαπά για όσα έγιναν πέρυσι
Ποδόσφαιρο 18 Αυγούστου 2025 | 18:41

Μια «τρελή, τρελή» ιστορία με Λαμέλα και Μουζακίτη – Η αποκάλυψη Καραπαπά για όσα έγιναν πέρυσι

Ο Κώστας Καραπαπάς αποκάλυψε την ιστορία με πρωταγωνιστές Λαμέλα και Μουζακίτη και το παρασκήνιο έχει αν μη τι άλλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για πολλά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας του Ολυμπιακού, στην συνέντευξη που παραχώρησε σε αγγλόφωνη εκπομπή οπαδών της ομάδας του λιμανιού.

Ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις των πειραιωτών, στο σπουδαίο πλάνο του Βαγγέλη Μαρινάκη, για την αύξηση χωρητικότητας του «Καραΐσκάκη», αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και μια αποκάλυψη που έκανε, για μια ιστορία με πρωταγωνιστές τον Λαμέλα της ΑΕΚ και τον Χρήστο Μουζακίτη.

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε λοιπόν για την αντίδραση του πρώην άσου της «Ένωσης» σε παιχνίδι στην Οpap Arena αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Σ’ ένα παιχνίδι στην Opap arena, ο Λαμέλα είχε νεύρα με τον Μουζακίτη, ο οποίος όλοι ξέρουν πόσο καλό παιδί είναι. Δεν ξέρω, ίσως ο Λαμέλα είχε νεύρα από το προηγούμενο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη.

Όταν λοιπόν ο Μουζακίτης πήγε να μπει στο γήπεδο σαν αλλαγή, ο Λαμέλα του είπε «έλα τωρα μέσα».

Αυτό όμως που δεν είχε καταλάβει ο Λαμέλα, βλέποντας το πινακάκι του διαιτητή, ήταν ότι έπρεπε να βγει αυτός από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μουζακίτης λοιπόν του είπε, γελώντας σαν παιδί, γιατί παιδί είναι, ότι πρέπει να βγει έξω γιατί γίνεται αλλαγή.

Και ο Λαμέλα έγινε… γιατί πίστεψε πως ο Μουζακίτης ήταν ειρωνικός, ότι τον ειρωνεύτηκε.

Ο Μουζακίτης όμως απλά του είπε ότι γίνεται αλλαγή και ο Λαμέλα ήθελε να τον «σκοτώσει».

Μετά το παιχνίδι μάλιστα ο Λαμέλα περίμενε στα αποδυτήρια. Αλήθεια τώρα. Είσαι 35 χρονών, 50, 60 δεν ξέρω πόσο είσαι και περιμένεις στα αποδυτήρια ένα παιδί; Ένα παιδί που δεν είπε και τίποτα κακό.

Σου είπε απλά ότι γίνεσαι αλλαγή, γιατί δεν είχες δει το πινακάκι. Δεν είπε κάτι εναντίον σου. Αλλά ο Λαμέλα εκεί, να επιμένει. Τι να πεις, κι απλά ο Μουζακίτης του είχε πει ότι γίνεσαι αλλαγή».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Κόσμος
Ουκρανία: Για «μεγάλη ημέρα» μιλά ο Τραμπ – Ο Ζελένσκι βλέπει φον ντερ Λάιεν

Ουκρανία: Για «μεγάλη ημέρα» μιλά ο Τραμπ – Ο Ζελένσκι βλέπει φον ντερ Λάιεν

Europa League 18.08.25

Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα

Το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) Ριέκα-ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League. Οι αρχές της Κροατίας έστειλαν επιστολή και στην UEFA

Σύνταξη
Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αναφέρθηκε τόσο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όσο και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τουρκική ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
Ολυμπιακός 18.08.25

Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για την επένδυση που αναμένεται να γίνει στο «Γ.Καραϊσκάκης», για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύνταξη
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Slang 18.08.25

Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Όπως όλα δείχνουν, οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ
Επικαιρότητα 18.08.25

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΕΣΥ: Πανηγυρίζοντας την… εξουθένωση των γιατρών – Μια απάντηση στον Αδ. Γεωργιάδη
Από τα Χανιά 18.08.25

Πανηγυρίζοντας την… εξουθένωση των γιατρών του ΕΣΥ - Μια απάντηση από τα Χανιά στον Αδ. Γεωργιάδη

Ικανοποιημένος δηλώνει ο υπουργός Υγείας για τις εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων ανήμερα του δεκαπενταύγουστου μετά το μήνυμα που έλαβε από τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η «σκληρή» όμως πραγματικότητα για το ΕΣΥ και την κατάσταση που επικρατεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας δεν αφήνει περιθώρια… πανηγυρισμών.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α' τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 18.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 24 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
Οδύσσεια 18.08.25

Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα

Η φήμη, το όνομα, ο αριθμός 007, ακόμα και φράση Μποντ, Τζέιμς Μποντ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας αδίστακτης δικαστικής μάχης, με τον εκατομμυριούχο Γιόζεφ Κλάιντιενστ να διεκδικεί την ιδιοκτησία τους και τους δικηγόρους της εταιρείας που διαχειρίζεται τα εμπορικά σήματα του Τζέιμς Μποντ να στρατολογούν μια λεγεώνα για να κρατήσουν τη μπράντα-χρυσωρυχείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 18.08.25

Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ. Και τον εγκάλεσε, λέγοντας ότι «προσπαθεί να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίησή του»

Σύνταξη
Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου
Μια εποχή 18.08.25

Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου

«Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου» αναφέρει το Studio Kleisthenis, το οποίο μοιράστηκε μια νοσταλγική λήψη.

Σύνταξη
Le Monde: Διαλυμένο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – «Έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, χαμηλές αμοιβές»
Στην Κυριακάτικη έκδοση 18.08.25

Le Monde: Διαλυμένο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – «Έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, χαμηλές αμοιβές»

Ηχηρό ράπισμα από τη γαλλική εφημερίδα, που τονίζει πως ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα υποφέρει από έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, ενώ κάνει λόγο «για χαμηλές αμοιβές που ωθούν τους γιατρούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα»

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού
Άνοιξε ο δρόμος 18.08.25

Τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Ίσως χρειαστεί διακομιδή τους στην Αλεξανδρούπολη. Οι επιβάτες των δύο ΙΧ οχημάτων επέστρεφαν στην Ήπειρο από γάμο όταν έγινε το δυστύχημα.

Σύνταξη
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο