Για πέμπτη κατά σειρά νύχτα στη Σερβία διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους ενάντια στην κυβέρνηση ενώ δεν λείπουν τα επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία.

Το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024 που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους όταν κατέρρευσε υπόστεγο, συνεχίζει να στοιχειώνει την κυβέρνηση καθώς εδώ και σχεδόν ένα χρόνο οι διαμαρτυρίες με μαζικές πορείες, καταλήψεις και απεργίες έρχονται ανά κύματα ενώ τα αιτήματα που αρχικά έθιγαν το ζήτημα της διαφθοράς έφτασαν να απαιτούν τη διεξαγωγή εκλογών.

Ο πρόεδρος Αλεξάντρ Βούτσιτς αν και έχει προσπαθήσει να εκτονώσει την οργή με την παραίτηση του πρωθυπουργού πριν από λίγους μήνες συνεχίζει να αρνείται την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και καταγγέλλει τους διαδηλωτές για συνωμοσία με τις ξένες δυνάμεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Το βράδυ του Σαββάτου, στο Βάλιεβο, ξέσπασαν βίαια επεισόδια όταν χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος SNS με κάποιους από το πλήθος να επιχειρούν να τα πυρπολήσουν.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Suzavac, kamenice i pirotehnika u okršaju policije sa demonstrantima u Beogradu pic.twitter.com/ueIzm7V1Rt — Radio Slobodna Evropa (@RSE_Balkan) August 15, 2025

Szerbiában nem csitulnak az indulatok, ismét országszerte összecsaptak a rendőrökkel a kormányellenes tüntetők. Részletek és további képek: https://t.co/kijo9TjHGe Fotó: Uros Arsic / Oliver Bunic / AFP; Djordje Kojadinovic / Reuters#Serbia #police #demonstration #indexhu pic.twitter.com/CslYbJHTEE — Index.hu (@indexhu) August 17, 2025

Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ.

Κλιμάκωση

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία κλιμακώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ εν μέσω αναφορών για αστυνομική βαρβαρότητα και υπερβολική χρήση βίας.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στις βίαιες συγκρούσεις, ενώ εκατοντάδες συνελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται για εννέα μήνες έχουν φτάσει σε σημείο βρασμού.

Την Παρασκευή το βράδυ ο Βούτσιτς δήλωσε ότι το κράτος ήταν ισχυρότερο από οποιαδήποτε διαμαρτυρία και επαίνεσε την αστυνομία για τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαδηλώσεων.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς με ασπίδες και γκλομπ να χτυπούν διαδηλωτές. Οι συγκεντρώσεις της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν με το σύνθημα: «Ας τους δείξουμε ότι δεν είμαστε σάκος του μποξ». Οι διαδηλωτές φέρεται να πέταξαν πέτρες και αυγά στους αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια όρμησαν εναντίον τους στη μεγάλη λεωφόρο μπροστά από την έδρα της σερβικής κυβέρνησης.

Οι συγκρούσεις ήταν μεταξύ των ΜΑΤ, των αντικυβερνητικών διαδηλωτών και αλλά και των πιστών στον Βούτσιτς. Οι φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές κατηγορήθηκαν ότι πέταξαν πυροτεχνήματα, πέτρες και γυάλινα μπουκάλια σε αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.