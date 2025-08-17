newspaper
17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Σερβία: Δεν κοπάζει η οργή – Διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία για πέμπτη διαδοχική νύχτα
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 14:26

Σερβία: Δεν κοπάζει η οργή – Διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία για πέμπτη διαδοχική νύχτα

Η Σερβία συνεχίζεται να βρίσκεται στη δίνη πολιτικής κρίσης με τους διαδηλωτές να ζητούν την προκήρυξη εκλογών

Σύνταξη
Για πέμπτη κατά σειρά νύχτα στη Σερβία διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους ενάντια στην κυβέρνηση ενώ δεν λείπουν τα επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία.

Το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024 που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους όταν κατέρρευσε υπόστεγο, συνεχίζει να στοιχειώνει την κυβέρνηση καθώς εδώ και σχεδόν ένα χρόνο οι διαμαρτυρίες με μαζικές πορείες, καταλήψεις και απεργίες έρχονται ανά κύματα ενώ τα αιτήματα που αρχικά έθιγαν το ζήτημα της διαφθοράς έφτασαν να απαιτούν τη διεξαγωγή εκλογών.

Ο πρόεδρος Αλεξάντρ Βούτσιτς αν και έχει προσπαθήσει να εκτονώσει την οργή με την παραίτηση του πρωθυπουργού πριν από λίγους μήνες συνεχίζει να αρνείται την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και καταγγέλλει τους διαδηλωτές για συνωμοσία με τις ξένες δυνάμεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Το βράδυ του Σαββάτου, στο Βάλιεβο, ξέσπασαν βίαια επεισόδια όταν χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος SNS με κάποιους από το πλήθος να επιχειρούν να τα πυρπολήσουν.

Η αστυνομία  χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ.

Κλιμάκωση

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία κλιμακώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ εν μέσω αναφορών για αστυνομική βαρβαρότητα και υπερβολική χρήση βίας.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στις βίαιες συγκρούσεις, ενώ εκατοντάδες συνελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται για εννέα μήνες έχουν φτάσει σε σημείο βρασμού.

Την Παρασκευή το βράδυ ο Βούτσιτς δήλωσε ότι το κράτος ήταν ισχυρότερο από οποιαδήποτε διαμαρτυρία και επαίνεσε την αστυνομία για τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαδηλώσεων.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς με ασπίδες και γκλομπ να χτυπούν διαδηλωτές. Οι συγκεντρώσεις της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν με το σύνθημα: «Ας τους δείξουμε ότι δεν είμαστε σάκος του μποξ». Οι διαδηλωτές φέρεται να πέταξαν πέτρες και αυγά στους αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια όρμησαν εναντίον τους στη μεγάλη λεωφόρο μπροστά από την έδρα της σερβικής κυβέρνησης.

Οι συγκρούσεις ήταν μεταξύ των ΜΑΤ, των αντικυβερνητικών διαδηλωτών και αλλά και των πιστών στον Βούτσιτς. Οι φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές κατηγορήθηκαν ότι πέταξαν πυροτεχνήματα, πέτρες και γυάλινα μπουκάλια σε αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.

Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο – Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;
Δικαίωμα στη σιωπή 17.08.25

Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο - Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;

Οι νέοι κανόνες «ψηφιακής ευγένειας» που ακολουθούν οι έφηβοι επιτάσσουν έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, που δείχνει ανάγκη για όρια και ιδιωτικότητα και όχι έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
Μετά την Αλάσκα 17.08.25

Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με του ομολόγους του της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο – Ποιοι άλλοι εκτός από τη Λάιεν θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο
Μίνι Σύνοδος 17.08.25

Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο - Ποιοι άλλοι εκτός από την Λάιεν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι

«Μετά από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ευρωπαίους ηγέτες» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Ισραήλ: Μαζικές διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων
«Σταματήστε» 17.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων

«Δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», δήλωσε μητέρα ομήρου - Προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στο Ισραήλ την Κυριακή

Σύνταξη
Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;
Προοπτικές και δυσκολίες 17.08.25

Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;

Το πιο βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ φαίνεται να είναι η αποδοχή από τις ΗΠΑ της ανάγκης για ειρηνευτική συμφωνία και όχι εκεχειρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καρπούζι: 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού
Μνήμες και σύμβολα 17.08.25

Καρπούζι, 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού

Το καρπούζι ταξιδεύει μέσα σε χιλιετίες ιστορίας, ποτισμένο μνήμες, μύθους και επιστήμη, συντροφεύοντας τον άνθρωπο από τους τάφους των φαραώ έως τα ελληνικά τραπέζια - Πώς έγινε πολιτικό σύμβολο

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ
Αθέατες δυναμικές 17.08.25

Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ

Με διαφορετικούς τρόπους, διαμορφώνουν το πλαίσιο όπου ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίζει και προβάλλεται, δείχνοντας ότι η επιρροή εκφράζεται συχνά σε πολυεπίπεδες σχέσεις

Κατερίνα Τζαβάρα
Καραϊβική: Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις
Καραϊβική 17.08.25

Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» - Ανεμοι με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής.

Σύνταξη
Σερβία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για 5η συνεχόμενη νύχτα
Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 17.08.25

Βίαια επεισόδια για 5η συνεχόμενη νύχτα στη Σερβία

Βίαια επεισόδια και συγκρόυσεις ανάμεσα στην αστυνομία και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σημειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας.

Σύνταξη
Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο – Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;
Δικαίωμα στη σιωπή 17.08.25

Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο - Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;

Οι νέοι κανόνες «ψηφιακής ευγένειας» που ακολουθούν οι έφηβοι επιτάσσουν έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, που δείχνει ανάγκη για όρια και ιδιωτικότητα και όχι έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
Μετά την Αλάσκα 17.08.25

Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με του ομολόγους του της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 17.08.25

Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας

Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Σύνταξη
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέα καριέρα; 17.08.25

Τζον Κατσιματίδης - Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο – Ποιοι άλλοι εκτός από τη Λάιεν θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο
Μίνι Σύνοδος 17.08.25

Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο - Ποιοι άλλοι εκτός από την Λάιεν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι

«Μετά από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ευρωπαίους ηγέτες» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ

Σύνταξη
Κλιματιστικά: Πότε μπορεί να μας αρρωστήσουν – Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Απαιτείται προσοχή 17.08.25

Πότε το κλιματιστικό μπορεί να μας αρρωστήσει - Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Συσσώρευση σκόνης, κακή συντήρηση, άρρωστα κτίρια, παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν αερογενείς λοιμώξεις - Οι φόβοι για τα κλιματιστικά αν και ακούγονται υπερβολικοί, δεν είναι εντελώς αβάσιμοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
