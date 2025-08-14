sports betsson
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

«Ο Καλάμπρια μετακομίζει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 14 Αυγούστου 2025 | 09:14

«Ο Καλάμπρια μετακομίζει στον Παναθηναϊκό»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, αποκάλυψε πως ο Νταβίντε Καλάμπρια θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.

Σε μια σειρά από μεταγραφικές αποκαλύψεις προχώρησε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο και μεταξύ άλλων αναφέρει σε ποστάρισμά του στα social media πως ο Νταβίντε Καλάμπρια μετακομίζει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το όνομα του πρώην αρχηγού της Μίλαν «παίζει» συχνά στην επικαιρότητα των Πράσινων, που δεν είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται για τον παίκτης και δεν αποκλείεται να έχει αίσιο τέλος η υπόθεση, αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Τι αποκαλύπτει ο Μορέτο για Παναθηναϊκό και Καλάμπρια

«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον Λέον Μπέιλι, ο οποίος αποχωρεί από την Άστον Βίλα. Η Νάπολι στοχεύει σε έναν μέσο, με τρία ονόματα στη λίστα: τον Άντι Ντιούφ της Λανς, τον Κάρνεϊ Τσουκγουεμέκα της Τσέλσι και τον Ντζαουί Σισέ της Ρεν. Ο Καλάμπρια μετακομίζει στον Παναθηναϊκό», αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος.

Με τη φανέλα της Μίλαν, από τις ακαδημίες της οποίας έχει αναδειχθεί, ο Καλάμπρια κατέγραψε συνολικά 272 συμμετοχές με 10 γκολ και 21 ασίστ ενώ είναι διεθνής με την Εθνική του ομάδα έχοντας φορέσει το εθνόσημο 7 φορές.

Πέρυσι τσακώθηκε με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο και παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν, κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο απέναντι στη Μίλαν. Με την Μπολόνια είχε 13 συμμετοχές και μία ασίστ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν – Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι και κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR

Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ μίλησε για τη μελλοντική χρήση του VAR, τις θεωρίες συνομωσίας και την στοχοποίηση διαιτητών που είναι «χειρότερη απο ποτέ»

New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
