Σε μια σειρά από μεταγραφικές αποκαλύψεις προχώρησε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο και μεταξύ άλλων αναφέρει σε ποστάρισμά του στα social media πως ο Νταβίντε Καλάμπρια μετακομίζει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το όνομα του πρώην αρχηγού της Μίλαν «παίζει» συχνά στην επικαιρότητα των Πράσινων, που δεν είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται για τον παίκτης και δεν αποκλείεται να έχει αίσιο τέλος η υπόθεση, αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Τι αποκαλύπτει ο Μορέτο για Παναθηναϊκό και Καλάμπρια

«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον Λέον Μπέιλι, ο οποίος αποχωρεί από την Άστον Βίλα. Η Νάπολι στοχεύει σε έναν μέσο, με τρία ονόματα στη λίστα: τον Άντι Ντιούφ της Λανς, τον Κάρνεϊ Τσουκγουεμέκα της Τσέλσι και τον Ντζαουί Σισέ της Ρεν. Ο Καλάμπρια μετακομίζει στον Παναθηναϊκό», αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος.

La Roma è su Leon Bailey, in uscita dall’Aston Villa. Obiettivo centrocampista per il Napoli, tre nomi in lista: Andy Diouf del Lens, Carney Chukwuemeka del Chelsea e Djaoui Cissé

del Rennes. Calabria verso il Panathinaikos. Tutte le novità di mercato su youtube ⬇️… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 13, 2025

Με τη φανέλα της Μίλαν, από τις ακαδημίες της οποίας έχει αναδειχθεί, ο Καλάμπρια κατέγραψε συνολικά 272 συμμετοχές με 10 γκολ και 21 ασίστ ενώ είναι διεθνής με την Εθνική του ομάδα έχοντας φορέσει το εθνόσημο 7 φορές.

Πέρυσι τσακώθηκε με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο και παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν, κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο απέναντι στη Μίλαν. Με την Μπολόνια είχε 13 συμμετοχές και μία ασίστ.