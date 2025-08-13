newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Πολιτική Γραμματεία 13 Αυγούστου 2025 | 13:46

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

«Διαρκές έγκλημα η πολιτική που εφαρμόζεται από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις πυρκαγιές», υπογράμμισε ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας.

Ο κ. Γκιόκας κάλεσε την κυβέρνηση της ΝΔ «να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τα «ακραία καιρικά φαινόμενα, την ατομική ευθύνη και τα μηνύματα 112″».

«Φέρει ακέραια την ευθύνη για όλα αυτά που ζούμε και βλέπουμε, και καταρρέει με πάταγο το μοντέλο που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις με έναν ανεπαρκή και λειψό σχεδιασμό που περιορίζεται στην καταστολή των πυρκαγιών και των φυσικών φαινόμενων ενώ χρειάζεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας με έμφαση στην πρόληψη», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι «ανάλογη κατάσταση επικρατεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης», σημείωσε ότι «αυτή η πολιτική της έλλειψης προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις και των άλλων χωρών, γιατί αυτή είναι η στρατηγική της ΕΕ, που δεν θεωρεί επιλέξιμα έργα, τις υποδομές για την προστασία των λαών από τα φυσικά φαινόμενα».

Σημείωσε ότι «η πρόληψη συνίσταται στη χάραξη αντιπυρικών ζωνών, στην κατασκευή δασικών δρόμων, στον καθαρισμό των δημόσιων εκτάσεων, στην κάλυψη των χιλιάδων κενών στη δασική και πυροσβεστική υπηρεσία».

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις «παθογένειες» ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή»

Πρόσθεσε ότι «τα κενά στα δασαρχεία ανέρχονται στο 70%, υπάρχουν δασαρχεία με μεγάλες εκτάσεις υπό την ευθύνη τους όπως Λαύριο, Πάρνηθα κ.α. που έχουν μηδέν (0) δασεργάτες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αντίστοιχα, στην Πυροσβεστική υπάρχουν εργαζόμενοι τριών ταχυτήτων, δηλαδή τρεις διαφορετικού τύπου εργασιακές σχέσεις και η κυβέρνηση αρνείται να τους μονιμοποιήσει για να καλυφθούν οι ανάγκες».

Συμπλήρωσε, ακόμα ότι «πρόληψη είναι η συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο όπως αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Ανατολικής Αττικής προκάλεσε την μεγάλη πυρκαγιά», τονίζοντας ότι «το ΚΚΕ από τον Ιούλιο ακόμα, είχε ζητήσει με ερώτησή του προς την κυβέρνηση τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Είπε ακόμη πως «έχουμε έναν ιδιωτικοποιημένο ΔΕΔΔΗΕ που είναι πανέτοιμος και θωρακισμένος να κόβει το ρεύμα στις λαϊκές οικογένειες και την ίδια ώρα, δεν συντηρεί το δίκτυό του για να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές και το φυσικό περιβάλλον».

Ο κ. Γκιόκας τέλος, σημείωσε ότι «το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις «παθογένειες» ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή».

«Υπάρχουν τα τεχνολογικά και επιστημονικά μέσα, ώστε το κράτος να φτιάχνει τις κατάλληλες υποδομές για να αντιμετωπίζει τα «ακραία» καιρικά φαινόμενα, όπου άλλωστε είναι αναγκαία και η παρέμβασή του», επισήμανε.

Ο κ. Γκιόκας τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι πως το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις δεν έχουν την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές, να υπάρχει ένα κράτος επιλεκτικά ικανό για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου και ανίκανο να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες».

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε την κυβέρνηση για «τον τραγέλαφο που είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή, όπου επιδεικτικά αγνόησε και πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τη δικογραφία που περιείχε ενδείξεις ενοχής των στελεχών της και αποφάσισε τη σύσταση μιας Εξεταστικής Επιτροπής – φιάσκο για να αποπροσανατολίσει από τις πραγματικές αιτίες και ευθύνες της».

«Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή για να διερευνηθούν αυτές οι ευθύνες, γι’ αυτό τον λόγο στηρίξαμε και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες στη Βουλή», σημείωσε.

Υπογράμμισε ακόμα, «το πολιτικό πλαίσιο της υπόθεσης, που δεν είναι άλλο από την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ που αποσύνδεσε τις επιδοτήσεις από την παραγωγή και τις συνέδεσε με τις εκτάσεις και τα εικονικά βοσκοτόπια, ευνοώντας τις μεγάλες ιδιοκτησίες και με ένα ιδιωτικοποιημένο σύστημα πληρωμών».

«Όλα αυτά η κυβέρνηση της ΝΔ τα απογείωσε και τα αξιοποίησε, για χάρη των κομματικών της φίλων, οι οποίοι μάλιστα λειτουργούσαν και ως προπαγανδιστές της ΚΑΠ, η οποία οδηγεί στο ξεκλήρισμα τους βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι την αντιπαλεύουν εδώ και χρόνια», κατέληξε ο Γ. Γκιόκας.

