Ολυμπιακός: Φιλικό μεταξύ Κ19 και Β’ ομάδας στο Καπενήσι (pics)

Το τελευταίο τους φιλικό έδωσαν οι Νέοι του Ολυμπιακού απέναντι στην Β΄ ομάδα του πειραϊκού συλλόγου στο Καρπενήσι, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» της Κ19 ολοκλήρωσαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και επιστρέφουν πλέον στη βάση τους, ενώ αντίθετα η ομάδα Β’ ταξίδεψε τη Δευτέρα στο Καρπενήσι και έδωσε το πρώτο της φιλικό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε με 2-1 τους Νέους, με τους δύο προπονητές Ρομέν Πιτό και Γιώργο Σίμο να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

Μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης ο Σιόβας με το κεφάλι είχε καλή ευκαιρία να σκοράρει για την Β’ ομάδα του Ολυμπιακού, μετά από εκτέλεση κόρνερ αλλά η μπάλα πήγε άουτ. Λίγο αργότερα, στο 15′, ο Κορτές για τους Νέους απείλησε με σουτ έξω από την περιοχή και ο Έξαρχος έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ στο 24′ έγινε το 1-0 για την Β’ ομάδα του πειραϊκού συλλόγου με κεφαλιά του Κουτσίδη μετά από κόρνερ του Ζουγλή και στο 35′ πάλι ο Κουτσίδης σημείωσε το 2-0 με τον ίδιο τρόπο, κόρνερ αυτήν τη φορά από τον Αλαφάκη, κεφαλιά του αμυντικού και η μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τουφάκης είχε δοκάρι στο 58′ σε απευθείας εκτέλεση κόρνερ για την Β’ ομάδα των Πειραιωτών, ενώ στο 70′ ο Καλαϊτζίδης για τους Νέους εκτέλεσε πέναλτι και αντέδρασε σωστά ο Γεωργακόπουλος.

Οι Νέοι στο 79′ διαμόρφωσαν το τελικό 2-1 της φιλικής αναμέτρησης, με εντυπωσιακό σουτ του Καλαϊτζίδη από το ύψος της μεγάλης περιοχής και η τελευταία φάση του αγώνα ανήκε στην Β’ ομάδα, όταν ο Κολοκοτρώνης βγήκε τετ α τετ έκανε το πλασέ και έδιωξε σωστά ο Αρσενικός.

Αυτό ήταν το πρώτο φιλικό για τη δεύτερη ομάδα που θα συνεχίσει τις προπονήσεις της στο Καρπενήσι, ενώ Νέοι και Έφηβοι θα συνεχίσουν πλέον την προετοιμασία τους στο Ρέντη.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ23 (Ρ. Πιτό): Έξαρχος, Παναγάκος, Κουτσίδης, Σιόβας, Πλειώνης, Πρεκατές, Αλαφάκης, Κουτσογούλας, Ζουγλής, Λιάτσος, Γιουσούφ, ενώ αγωνίστηκαν και οι Καμπαγιοβάνης, Τζαμαλής, Λώλης, Χάμζα, Πλις, Αγγελάκης, Βαλμπουενά, Κολοκοτρώνης, Φίλης, Γεωργακόπουλος, Μαρτίνης, Δάμα, Τουφάκης, Ρολάκης, Τανούλης, Γκοτζαμανίδης, Λιάτσος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ19 (Γ. Σιμός): Νικολαΐδης, Μουγκός, Νουχάι, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Φλούδας, Κορτές, Λάνα, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Φράγκος, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι Αρσενικός, Ποτουρίδης, Μιχαηλίδης, Σιώζος, Βενέτης, Γεωργούλας, Αντωνίου, Καλαϊτζίδης, Αβραμούλης, Γιούρι, Κότσαλος.