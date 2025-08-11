Οριστικό deal για τον Γιακουμάκη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Κρουζ Αζούλ
Οριστική φαίνεται πως είναι η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κρουζ Αζούλ και τον Γιώργο Γιακουμάκη με τον παίκτη να φέρεται να ψάχνει πτήση για Θεσσαλονίκη.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι έτοιμος να επαναπατριστεί μετά από μία γεμάτη πενταετία στο εξωτερικό για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
Ο Δικέφαλος του Βορρά τα έχει βρει σε όλα τόσο με τον Έλληνα επιθετικό, τόσο και με την Κρουζ Αζούλ και έτσι ο Γιακουμάκης φαίνεται πως ψάχνει διαθέσιμη πτήση για να πετάξει άμεσα με προορισμό την Θεσσαλονίκη.
Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.
Ο Γιακουμάκης και η οψιόν για να τον πάρει ο ΠΑΟΚ
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για δανεισμό με οψιόν αγοράς, με την ελληνική ομάδα να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του μισθού του ποδοσφαιριστή και να έχει και ρήτρα αγοράς του, η οποία προσεγγίζει τα πέντε εκατομμύρια.
Αν και εφόσον οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα στο ρόστερ του αφού η έλλειψη επιθετικού με έφεση στο γκολ είναι εμφανής στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.
