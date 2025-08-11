magazin
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 18:45
Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη – Μήνυμα του 112
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας
The Good Life 11 Αυγούστου 2025 | 18:45

Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας

Ο Λεονάρντο Νοταμπάρτολο ηγήθηκε της ομάδας πέντε παραβατικών που αυτοαποκαλούνταν Σχολή του Τορίνο πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε ποτέ. Ωστόσο, ο εγκέφαλος παραμένει στη σκιά.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Spotlight

Ένα Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου του 2003, πέντε άνδρες πραγματοποίησαν στη Αμβέρσα του Βελγίου τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Με επικεφαλής τον Λεονάρντο Νοταμπάρτολο η ληστεία διαμαντιών είδε μια μικρή ομάδα κλεφτών, που ονομάστηκε Σχολή του Τορίνο προς τιμήν της πόλης διαμονής τους στην Ιταλία, να πραγματοποιεί μια αθόρυβη ληστεία στη συνοικία διαμαντιών της Αμβέρσας το Σαββατοκύριακο 15-16 Φεβρουαρίου, όπου απέσπασαν διαμάντια, χρυσό και άλλα λάφυρα αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμμορία παράκαμψε το σύστημα ασφαλείας

Αν και έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που έγινε το έγκλημα, τα περισσότερα από τα κλοπιμαία δεν έχουν ανακτηθεί ποτέ, και ο τρόπος με τον οποίο η συμμορία παράκαμψε το σύστημα ασφαλείας του υπόγειου θησαυροφυλακίου παραμένει σημείο διαφωνίας στην έρευνα της ληστείας.

Βασισμένο στο βιβλίο των Scott Andrew Selby και Greg Campbell Flawless: Inside the Largest Diamond Heist in History (Μέσα στη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών στην ιστορία), η ταινία του Netflix, Stolen: The Heist of the Century, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 8 Αυγούστου, επιχειρεί να ξετυλίξει ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα στον κόσμο και πώς ο Νοταμπάρτολο, ο οποίος εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, τα κατάφερε με τη βοήθεια της συμμορία του.

Πριν από δύο δεκαετίες, 5 άνδρες έκαναν τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε ποτέ. Που βρίσκονται τώρα;

Πριν από δύο δεκαετίες, 5 άνδρες έκαναν τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε ποτέ. Που βρίσκονται τώρα; / Photo: Netflix

Όλοι τους «μπουμπόυκια»

Εκτός από τον Λεονάρντο Νοταμπάρτολο στη ληστεία του Antwerp Diamond Center συμμετείχαν επίσης τέσσερις άλλοι συνεργοί: ο Γρήγορος το Τέρας, ο Ευφυής και ο Βασιλιάς των Κλειδιών.

Μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης του Νοταμπάρτολο, ο Γρήγορος ήταν υπεύθυνος για την ενημέρωση του αρχηγού σχετικά με την πρόοδο της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της ληστείας και παρέμενε σε συνεχή επαφή μαζί του για να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική διαφυγή.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2009 στο WIRED, η οποία διεξήχθη ενώ εξέτιε ακόμη την ποινή του σε βελγική φυλακή, ο Νοταμπάρτολο ισχυρίστηκε ότι ο Γρήγορος ήταν γνωστός για το άγχος του και ότι η ομάδα τον θεωρούσε «κόλλημα» πριν από τη διεξαγωγή της ληστείας.

Εν τω μεταξύ, το Τέρας ήταν ειδικός στην παραβίαση κλειδαριών, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και οδηγός που διέθετε επίσης εντυπωσιακή σωματική δύναμη, σύμφωνα με τον Νοταμπάρτολο. Ομοίως, ο Ευφυής ήταν επίσης γνωστός για την εμπειρία του στα ηλεκτρονικά και ειδικευόταν στα συστήματα συναγερμού.

Τέλος, ο Βασιλιάς των Κλειδιών, ο οποίος ήταν προφανώς σημαντικά μεγαλύτερος από τους άλλους, ήταν αριστοτέχνης πλαστογράφος κλειδιών και θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.

Αν και οι πέντε κλέφτες αποτελούσαν τη Σχολή του Τορίνο, ο Νοταμπάρτολο υποστήριξε σε συνέντευξή του στο WIRED το 2009 ότι κανένα από τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, δεν ήταν οι πραγματικοί εγκέφαλοι πίσω από τη ληστεία

YouTube thumbnail

Άλλος ήταν ο εγκέφαλος

Αν και ο Νοταμπάρτολο αρνήθηκε να αναφερθεί στους συμπαίκτες του με τα πραγματικά τους ονόματα, η βελγική αστυνομία αναγνώρισε τον Γρήγορο, το Τέρας και τον Ευφυή ως Πέιτρο Ταβάνο, Φερντινάντο Φινότο και Έλιο Ντ’Ονόριο αντίστοιχα, βάσει στοιχείων.

Η πραγματική ταυτότητα του Βασιλιά των Κλειδιών, του μοναδικού μέλους που δεν καταδικάστηκε ποτέ σε φυλάκιση για τη ληστεία, παραμένει άγνωστη.

Αν και οι πέντε κλέφτες αποτελούσαν τη Σχολή του Τορίνο, ο Νοταμπάρτολο υποστήριξε σε συνέντευξή του στο WIRED το 2009 ότι κανένα από τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, δεν ήταν οι πραγματικοί εγκέφαλοι πίσω από τη ληστεία και ότι είχαν προσληφθεί για να πραγματοποιήσουν το έγκλημα για λογαριασμό ενός εμπόρου διαμαντιών στην Αμβέρσα.

Ισχυρίστηκε ότι τον πλησίασε ένας έμπορος λίγα χρόνια πριν από τη ληστεία και του προσφέρθηκαν 100.000 ευρώ (περίπου 115.000 δολάρια προσαρμοσμένα στον σημερινό πληθωρισμό) για να ληστέψει το κεντρικό θησαυροφυλάκιο στο Κέντρο Διαμαντιών της Αμβέρσας.

Πώς μπήκε η Σχολή του Τορίνο στο Κέντρο Διαμαντιών της Αμβέρσας;

Οι ιταλικές αρχές έχουν επίσης επιρρίψει πιθανή ευθύνη για τη ληστεία στον ξάδελφο του Νοταμπάρτολο, Μπενεντέτο Καπίζι, φερόμενο ως υψηλόβαθμο μέλος της σικελικής μαφίας, ωστόσο ο Νοταμπάρτολο έχει αρνηθεί ότι υπήρξε ποτέ σύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τη ληστεία.

Το θησαυροφυλάκιο του Antwerp Diamond Center προστατευόταν από 10 επίπεδα ασφαλείας, τα οποία η συμμορία παράκαμψε βήμα προς βήμα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό, ο οποίος νοίκιαζε ένα γραφείο στο Diamond Center από το 2000, ένα ακριβές αντίγραφο του θησαυροφυλακίου δημιουργήθηκε από τον φερόμενο ως έμπορο διαμαντιών που οργάνωσε τη ληστεία σε μια απομακρυσμένη περιοχή.

Η αναδημιουργία του θησαυροφυλακίου επέτρεψε στη Σχολή του Τορίνο να βρει διαφορετικούς τρόπους για να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας του θησαυροφυλακίου, τα οποία περιλάμβαναν μια ρουλέτα συνδυασμού με ένα εκατομμύριο δυνατούς συνδυασμούς, μαγνητικές κλειδαριές και ανιχνευτές σεισμού, φωτός, θερμότητας και κίνησης.

Για να το παρακάμψει, ο Ευφυής προσέγγισε τον αισθητήρα με μια αυτοσχέδια ασπίδα από πολυεστέρα και την τοποθέτησε ακριβώς μπροστά από τον ανιχνευτή για να μην μπορεί να αντιληφθεί τη θερμότητα του σώματος της ομάδας

Photo: Netflix

Ο Νοταμπάρτολο περίμενε εκεί κοντά, σε ένα αυτοκίνητο διαφυγής

Για να διαρρήξει το Diamond Center, η συμμορία μπήκε κρυφά από ένα μικρό μπαλκόνι στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, το οποίο παρακολουθείτο από έναν ανιχνευτή υπερύθρων που αντιλαμβάνεται τη θερμότητα, σύμφωνα με τη συνέντευξη του ο Νοταμπάρτολο στο WIRED το 2009.

Για να το παρακάμψει, ο Ευφυής προσέγγισε τον αισθητήρα με μια αυτοσχέδια ασπίδα από πολυεστέρα και την τοποθέτησε ακριβώς μπροστά από τον ανιχνευτή για να μην μπορεί να αντιληφθεί τη θερμότητα του σώματος της ομάδας.

Στη συνέχεια απενεργοποίησε έναν αισθητήρα συναγερμού σε ένα από τα παράθυρα του μπαλκονιού και η ομάδα των τεσσάρων μπήκε στο κέντρο, ενώ ο Νοταμπάρτολο περίμενε εκεί κοντά σε ένα αυτοκίνητο διαφυγής.

Ο ψεκασμός με λακ

Ωστόσο, το πώς ακριβώς μπήκε η ομάδα στο Diamond Center παραμένει ένα μυστήριο για την αστυνομία, η οποία πιστεύει ότι η ομάδα μπήκε από το γκαράζ του κέντρου και έφτασε στο ισόγειο του κτιρίου πλαστογραφώντας ένα κλειδί.

Άλλα τεχνάσματα που χρησιμοποίησε η ομάδα περιλάμβαναν τον ψεκασμό λακ στους ανιχνευτές θερμότητας του θησαυροφυλακίου για να τους μονώσουν προσωρινά και να μην αντιλαμβάνονται τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του δωματίου.

Μόλις μπήκαν στο θησαυροφυλάκιο, η τετράδα άνοιξε 109 από 189 θυρίδες και έκλεψε ό,τι μπορούσε σε κοσμήματα και μετρητά. Στη συνέχεια βγήκαν τρέχοντας από το κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες και κατευθύνθηκαν προς το διαμέρισμα του αρχηγού πριν διαφύγουν στην Ιταλία.

«Ήταν απίστευτο, πραγματικά», δήλωσε ο ντετέκτιβ της αστυνομίας της Αμβέρσας, Πάτρικ Πιζ, για το έγκλημα σε μια έκθεση του 2004 από το ABC News.

Πώς πιάστηκαν ο Νοταμπάρτολο και η Σχολή του Τορίνο;

Η πλειονότητα των αποδεικτικών στοιχείων που συνέδεαν τον Νοταμπάρτολο και την ομάδα του με τη ληστεία διαμαντιών βρέθηκε σε μια σακούλα σκουπιδιών που είχε πεταχτεί άτακτα στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου κοντά στις Βρυξέλλες.

Σε συνέντευξή του στο WIRED το 2009, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αυτός και ο Γρήγορος οδηγούσαν στον αυτοκινητόδρομο E19 βόρεια των Βρυξελλών για να ξεφορτωθούν μια ενοχοποιητική σακούλα σκουπιδιών, όταν ο Γρήγορος άρχισε να παθαίνει κρίση πανικού.

Αντί να ακολουθήσουν το σχέδιό τους να κάψουν τη σακούλα σε μια απομακρυσμένη περιοχή, ο Γρήγορος φέρεται να πέταξε το περιεχόμενο των σκουπιδιών σε έναν τυχαίο χωματόδρομο στην άκρη του αυτοκινητόδρομου για να τελειώσει γρήγορα με τη δουλειά.

Μέσα από την έρευνα των σκουπιδιών, η αστυνομία βρήκε ένα τιμολόγιο με το όνομα του Νοταμπάρτολο και μια επαγγελματική κάρτα με τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του Ντ’Ονόριο (γνωστού και ως Ευφυή) και διάφορα άλλα τυχαία στοιχεία που τους οδήγησαν στους ενόχους

Photo: Netflix

Η λάθος σακούλα στο λάθος μέρος

Αν και ο Νοταμπάρτολο εξέφρασε την ανησυχία του για τα σκουπίδια στη συνέντευξή του στο WIRED, παρόλα αυτά τα άφησε όλα πίσω του και συναντήθηκε με τα άλλα μέλη της συμμορίας του στην Ιταλία, όπου μοιράστηκαν εξίσου τα λάφυρα.

Ωστόσο, εν αγνοία του Νοταμπάρτολο, ο χώρος όπου ο Γρήγορος πέταξε τα σκουπίδια ανήκε στον Αγκούστ Βαν Καμπ, ο οποίος κάλεσε γρήγορα την αστυνομία αφού βρήκε τα σκουπίδια διασκορπισμένα στην ιδιοκτησία του.

Μέσα από την έρευνα των σκουπιδιών, η αστυνομία βρήκε ένα τιμολόγιο με το όνομα του Νοταμπάρτολο και μια επαγγελματική κάρτα με τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του Ντ’Ονόριο (γνωστού και ως Ευφυή) και διάφορα άλλα τυχαία στοιχεία που τους οδήγησαν στους ενόχους.

Αντίο κλεμμένα διαμάντια

Παρόλο που η πλειονότητα των κλεμμένων αντικειμένων δεν βρέθηκε ποτέ, ο Νοταμπάρτολο καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης με βάση έμμεσες αποδείξεις. Συνελήφθη στην Αμβέρσα τον Φεβρουάριο του 2003, λίγες ημέρες μετά τη ληστεία.

Εν τω μεταξύ, ο Φινότο, ο άνθρωπος που πιστεύεται ότι ήταν το Τέρας, συνελήφθη στην Ιταλία τον Νοέμβριο του 2007 και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Ο Ντ’Ονόριο εκδόθηκε στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2007, όπου καταδικάστηκε ομοίως σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Τέλος, ο Ταβάνο, ή ο άνθρωπος που θεωρούνταν ο Σπίντι, καταδικάστηκε με ποινή πέντε ετών στην Ιταλία για τη ληστεία. Ο πέμπτος κλέφτης, ο Βασιλιάς των Κλειδιών, δεν αναγνωρίστηκε ούτε συνελήφθη ποτέ.

Πού βρίσκονται τώρα οι ληστές των διαμαντιών της Αμβέρσας;

Ο Νοταμπάρτολο αποφυλακίστηκε με αναστολή μετά την έκτιση της ποινής του. Σύμφωνα με το Heist of the Century, ζει τώρα με τη σύζυγό του στην ύπαιθρο κοντά στο Τορίνο και διατηρεί μια μικρή επιχείρηση που παράγει συσσωματώματα ξύλου που χρησιμοποιούνται συνήθως για τζάκια. Δεν είναι σαφές πού διαμένουν τώρα τα άλλα τέσσερα μέλη της Σχολής του Τορίνο μετά την έκτιση των ποινών τους.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη ληστεία, ο Νοταμπάρτολο υποστήριξε ότι η επιχείρηση ήταν μέρος μιας ασφαλιστικής απάτης για τους εμπόρους διαμαντιών, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για κάποια από τα χαμένα πετράδια τους και να αποκομίσουν επιπλέον κέρδος. Η αστυνομία φαίνεται να διαφωνεί.

Τα κλεμμένα λάφυρα δεν έχουν ως επί το πλείστον ανακτηθεί ποτέ και πολλά ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την πραγματική ηγεσία της ληστείας παραμένουν ένα μυστήριο.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Κόσμος
Ουκρανία: Έκτακτη σύνοδος κορυφής την Τετάρτη – «Παρόντες» Τραμπ και Ζελένσκι

Ουκρανία: Έκτακτη σύνοδος κορυφής την Τετάρτη – «Παρόντες» Τραμπ και Ζελένσκι

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
«Ταξιδιωτική λογοτεχνία» 11.08.25

Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη

Ο ποιτής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης στον «Ταχυδρόμο» του Στρατή Μυριβήλη πριν από 95 χρόνια, περιγράφει τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον αυτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο και αγιογράφο, ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία
Project Kraken 10.08.25

Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία

Καρτέλ κοκαΐνης εκμεταλλεύονται ειδυλλιακές παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία, με τη βοήθεια ντόπιων. Όμως, όπως και τον 18ο και 19ο αιώνα, λίγοι υψώνουν τις φωνές τους ενάντια στο λαθρεμπόριο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πολεμάς μόνο με το μυαλό σου» – Ο Νίκι Λάουντα βγήκε ζωντανός από ένα καταστροφικό ατύχημα στην «Πράσινη Κόλαση»
Grand Prix 10.08.25

«Πολεμάς μόνο με το μυαλό σου» - Ο Νίκι Λάουντα βγήκε ζωντανός από ένα καταστροφικό ατύχημα στην «Πράσινη Κόλαση»

Ο πρωταθλητής της F1, Νίκι Λάουντα, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στη Γερμανία τον Αύγουστο του 1976, πριν από 49 χρόνια. Δεν αναμενόταν να ζήσει, πόσο μάλλον να αγωνιστεί ξανά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Burn Hollywood Burn 09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
Stories 09.08.25

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του
Φιλαράκια 11.08.25

Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Άνιστον για τον Μάθιου Πέρι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη
Συγκλονιστική στιγμή 11.08.25

Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Η Ρετζίνα Τζόνσον, χήρα, που έχασε τον άντρα της σε τροχαίο με εγκατάλειψη, συγχώρεσε τον οδηγό γιατί ο Θεός της είπε «πως χρειάζεται μια αγκαλιά από την μαμά του»

Σύνταξη
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος
Ράγισαν καρδιές 11.08.25

Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό κόσμο - Συγκίνησε ο πρώην πρωθυπουργός στον επικήδειο που εκφώνησε για «τη δική του Λένα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Koινωνική πολιτική 11.08.25

Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Mπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι στηρίζει το παιδί και την οικογένεια, όμως η Ελλάδα παραμένει ουραγός στα οικογενειακά επιδόματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς
Λόγω Αλάσκας 11.08.25

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς

Διαδικτυακή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός και ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα κείμενο στο οποίο χαρακτηρίζουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν

Ο Κίνγκσλι Κομάν αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου με προορισμό την Αλ Νασρ, αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Γάλλου εξτρέμ.

Σύνταξη
Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»
Ιστορίες εγκλήματος 11.08.25

Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»

Η φυλακή του Αλκατράζ, σαν σήμερα, υποδέχθηκε τους πρώτους της τρόφιμους. Διάσημη, χάρη και στο σινεμά, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, χάρη στα σχέδια Τραμπ να ανοίξει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
Απορίες για το "αύριο" 11.08.25

Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών

Η Ισπανία λέει «όχι» στα F-35 και ποντάρει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας ετοιμάζονται για χρόνια περιορισμένων δυνατοτήτων

Γεώργιος Μαζιάς
Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ
Financial Times 11.08.25

Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να βγει κερδισμένος από τη σύνοδο στην Αλάσκα. Να κατευνάσει τον Τραμπ και να επιβάλει τη θέση του, αξιοποιώντας την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί τους όρους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη
Έντονες αντιδράσεις 11.08.25

Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο

Σύνταξη
Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις
Πλήγμα στην ελευθερία 11.08.25

Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ΕΕ, αλλά και οι Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Επισημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο