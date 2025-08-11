Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας

Ένα Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου του 2003, πέντε άνδρες πραγματοποίησαν στη Αμβέρσα του Βελγίου τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Με επικεφαλής τον Λεονάρντο Νοταμπάρτολο η ληστεία διαμαντιών είδε μια μικρή ομάδα κλεφτών, που ονομάστηκε Σχολή του Τορίνο προς τιμήν της πόλης διαμονής τους στην Ιταλία, να πραγματοποιεί μια αθόρυβη ληστεία στη συνοικία διαμαντιών της Αμβέρσας το Σαββατοκύριακο 15-16 Φεβρουαρίου, όπου απέσπασαν διαμάντια, χρυσό και άλλα λάφυρα αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμμορία παράκαμψε το σύστημα ασφαλείας

Αν και έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που έγινε το έγκλημα, τα περισσότερα από τα κλοπιμαία δεν έχουν ανακτηθεί ποτέ, και ο τρόπος με τον οποίο η συμμορία παράκαμψε το σύστημα ασφαλείας του υπόγειου θησαυροφυλακίου παραμένει σημείο διαφωνίας στην έρευνα της ληστείας.

Βασισμένο στο βιβλίο των Scott Andrew Selby και Greg Campbell Flawless: Inside the Largest Diamond Heist in History (Μέσα στη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών στην ιστορία), η ταινία του Netflix, Stolen: The Heist of the Century, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 8 Αυγούστου, επιχειρεί να ξετυλίξει ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα στον κόσμο και πώς ο Νοταμπάρτολο, ο οποίος εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, τα κατάφερε με τη βοήθεια της συμμορία του.

Όλοι τους «μπουμπόυκια»

Εκτός από τον Λεονάρντο Νοταμπάρτολο στη ληστεία του Antwerp Diamond Center συμμετείχαν επίσης τέσσερις άλλοι συνεργοί: ο Γρήγορος το Τέρας, ο Ευφυής και ο Βασιλιάς των Κλειδιών.

Μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης του Νοταμπάρτολο, ο Γρήγορος ήταν υπεύθυνος για την ενημέρωση του αρχηγού σχετικά με την πρόοδο της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της ληστείας και παρέμενε σε συνεχή επαφή μαζί του για να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική διαφυγή.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2009 στο WIRED, η οποία διεξήχθη ενώ εξέτιε ακόμη την ποινή του σε βελγική φυλακή, ο Νοταμπάρτολο ισχυρίστηκε ότι ο Γρήγορος ήταν γνωστός για το άγχος του και ότι η ομάδα τον θεωρούσε «κόλλημα» πριν από τη διεξαγωγή της ληστείας.

Εν τω μεταξύ, το Τέρας ήταν ειδικός στην παραβίαση κλειδαριών, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και οδηγός που διέθετε επίσης εντυπωσιακή σωματική δύναμη, σύμφωνα με τον Νοταμπάρτολο. Ομοίως, ο Ευφυής ήταν επίσης γνωστός για την εμπειρία του στα ηλεκτρονικά και ειδικευόταν στα συστήματα συναγερμού.

Τέλος, ο Βασιλιάς των Κλειδιών, ο οποίος ήταν προφανώς σημαντικά μεγαλύτερος από τους άλλους, ήταν αριστοτέχνης πλαστογράφος κλειδιών και θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.

Αν και οι πέντε κλέφτες αποτελούσαν τη Σχολή του Τορίνο, ο Νοταμπάρτολο υποστήριξε σε συνέντευξή του στο WIRED το 2009 ότι κανένα από τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, δεν ήταν οι πραγματικοί εγκέφαλοι πίσω από τη ληστεία

Άλλος ήταν ο εγκέφαλος

Αν και ο Νοταμπάρτολο αρνήθηκε να αναφερθεί στους συμπαίκτες του με τα πραγματικά τους ονόματα, η βελγική αστυνομία αναγνώρισε τον Γρήγορο, το Τέρας και τον Ευφυή ως Πέιτρο Ταβάνο, Φερντινάντο Φινότο και Έλιο Ντ’Ονόριο αντίστοιχα, βάσει στοιχείων.

Η πραγματική ταυτότητα του Βασιλιά των Κλειδιών, του μοναδικού μέλους που δεν καταδικάστηκε ποτέ σε φυλάκιση για τη ληστεία, παραμένει άγνωστη.

Αν και οι πέντε κλέφτες αποτελούσαν τη Σχολή του Τορίνο, ο Νοταμπάρτολο υποστήριξε σε συνέντευξή του στο WIRED το 2009 ότι κανένα από τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, δεν ήταν οι πραγματικοί εγκέφαλοι πίσω από τη ληστεία και ότι είχαν προσληφθεί για να πραγματοποιήσουν το έγκλημα για λογαριασμό ενός εμπόρου διαμαντιών στην Αμβέρσα.

Ισχυρίστηκε ότι τον πλησίασε ένας έμπορος λίγα χρόνια πριν από τη ληστεία και του προσφέρθηκαν 100.000 ευρώ (περίπου 115.000 δολάρια προσαρμοσμένα στον σημερινό πληθωρισμό) για να ληστέψει το κεντρικό θησαυροφυλάκιο στο Κέντρο Διαμαντιών της Αμβέρσας.

Πώς μπήκε η Σχολή του Τορίνο στο Κέντρο Διαμαντιών της Αμβέρσας;

Οι ιταλικές αρχές έχουν επίσης επιρρίψει πιθανή ευθύνη για τη ληστεία στον ξάδελφο του Νοταμπάρτολο, Μπενεντέτο Καπίζι, φερόμενο ως υψηλόβαθμο μέλος της σικελικής μαφίας, ωστόσο ο Νοταμπάρτολο έχει αρνηθεί ότι υπήρξε ποτέ σύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τη ληστεία.

Το θησαυροφυλάκιο του Antwerp Diamond Center προστατευόταν από 10 επίπεδα ασφαλείας, τα οποία η συμμορία παράκαμψε βήμα προς βήμα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό, ο οποίος νοίκιαζε ένα γραφείο στο Diamond Center από το 2000, ένα ακριβές αντίγραφο του θησαυροφυλακίου δημιουργήθηκε από τον φερόμενο ως έμπορο διαμαντιών που οργάνωσε τη ληστεία σε μια απομακρυσμένη περιοχή.

Η αναδημιουργία του θησαυροφυλακίου επέτρεψε στη Σχολή του Τορίνο να βρει διαφορετικούς τρόπους για να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας του θησαυροφυλακίου, τα οποία περιλάμβαναν μια ρουλέτα συνδυασμού με ένα εκατομμύριο δυνατούς συνδυασμούς, μαγνητικές κλειδαριές και ανιχνευτές σεισμού, φωτός, θερμότητας και κίνησης.

Για να το παρακάμψει, ο Ευφυής προσέγγισε τον αισθητήρα με μια αυτοσχέδια ασπίδα από πολυεστέρα και την τοποθέτησε ακριβώς μπροστά από τον ανιχνευτή για να μην μπορεί να αντιληφθεί τη θερμότητα του σώματος της ομάδας

Ο Νοταμπάρτολο περίμενε εκεί κοντά, σε ένα αυτοκίνητο διαφυγής

Για να διαρρήξει το Diamond Center, η συμμορία μπήκε κρυφά από ένα μικρό μπαλκόνι στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, το οποίο παρακολουθείτο από έναν ανιχνευτή υπερύθρων που αντιλαμβάνεται τη θερμότητα, σύμφωνα με τη συνέντευξη του ο Νοταμπάρτολο στο WIRED το 2009.

Για να το παρακάμψει, ο Ευφυής προσέγγισε τον αισθητήρα με μια αυτοσχέδια ασπίδα από πολυεστέρα και την τοποθέτησε ακριβώς μπροστά από τον ανιχνευτή για να μην μπορεί να αντιληφθεί τη θερμότητα του σώματος της ομάδας.

Στη συνέχεια απενεργοποίησε έναν αισθητήρα συναγερμού σε ένα από τα παράθυρα του μπαλκονιού και η ομάδα των τεσσάρων μπήκε στο κέντρο, ενώ ο Νοταμπάρτολο περίμενε εκεί κοντά σε ένα αυτοκίνητο διαφυγής.

Ο ψεκασμός με λακ

Ωστόσο, το πώς ακριβώς μπήκε η ομάδα στο Diamond Center παραμένει ένα μυστήριο για την αστυνομία, η οποία πιστεύει ότι η ομάδα μπήκε από το γκαράζ του κέντρου και έφτασε στο ισόγειο του κτιρίου πλαστογραφώντας ένα κλειδί.

Άλλα τεχνάσματα που χρησιμοποίησε η ομάδα περιλάμβαναν τον ψεκασμό λακ στους ανιχνευτές θερμότητας του θησαυροφυλακίου για να τους μονώσουν προσωρινά και να μην αντιλαμβάνονται τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του δωματίου.

Μόλις μπήκαν στο θησαυροφυλάκιο, η τετράδα άνοιξε 109 από 189 θυρίδες και έκλεψε ό,τι μπορούσε σε κοσμήματα και μετρητά. Στη συνέχεια βγήκαν τρέχοντας από το κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες και κατευθύνθηκαν προς το διαμέρισμα του αρχηγού πριν διαφύγουν στην Ιταλία.

«Ήταν απίστευτο, πραγματικά», δήλωσε ο ντετέκτιβ της αστυνομίας της Αμβέρσας, Πάτρικ Πιζ, για το έγκλημα σε μια έκθεση του 2004 από το ABC News.

Πώς πιάστηκαν ο Νοταμπάρτολο και η Σχολή του Τορίνο;

Η πλειονότητα των αποδεικτικών στοιχείων που συνέδεαν τον Νοταμπάρτολο και την ομάδα του με τη ληστεία διαμαντιών βρέθηκε σε μια σακούλα σκουπιδιών που είχε πεταχτεί άτακτα στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου κοντά στις Βρυξέλλες.

Σε συνέντευξή του στο WIRED το 2009, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αυτός και ο Γρήγορος οδηγούσαν στον αυτοκινητόδρομο E19 βόρεια των Βρυξελλών για να ξεφορτωθούν μια ενοχοποιητική σακούλα σκουπιδιών, όταν ο Γρήγορος άρχισε να παθαίνει κρίση πανικού.

Αντί να ακολουθήσουν το σχέδιό τους να κάψουν τη σακούλα σε μια απομακρυσμένη περιοχή, ο Γρήγορος φέρεται να πέταξε το περιεχόμενο των σκουπιδιών σε έναν τυχαίο χωματόδρομο στην άκρη του αυτοκινητόδρομου για να τελειώσει γρήγορα με τη δουλειά.

Μέσα από την έρευνα των σκουπιδιών, η αστυνομία βρήκε ένα τιμολόγιο με το όνομα του Νοταμπάρτολο και μια επαγγελματική κάρτα με τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του Ντ’Ονόριο (γνωστού και ως Ευφυή) και διάφορα άλλα τυχαία στοιχεία που τους οδήγησαν στους ενόχους

Η λάθος σακούλα στο λάθος μέρος

Αν και ο Νοταμπάρτολο εξέφρασε την ανησυχία του για τα σκουπίδια στη συνέντευξή του στο WIRED, παρόλα αυτά τα άφησε όλα πίσω του και συναντήθηκε με τα άλλα μέλη της συμμορίας του στην Ιταλία, όπου μοιράστηκαν εξίσου τα λάφυρα.

Ωστόσο, εν αγνοία του Νοταμπάρτολο, ο χώρος όπου ο Γρήγορος πέταξε τα σκουπίδια ανήκε στον Αγκούστ Βαν Καμπ, ο οποίος κάλεσε γρήγορα την αστυνομία αφού βρήκε τα σκουπίδια διασκορπισμένα στην ιδιοκτησία του.

Μέσα από την έρευνα των σκουπιδιών, η αστυνομία βρήκε ένα τιμολόγιο με το όνομα του Νοταμπάρτολο και μια επαγγελματική κάρτα με τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του Ντ’Ονόριο (γνωστού και ως Ευφυή) και διάφορα άλλα τυχαία στοιχεία που τους οδήγησαν στους ενόχους.

Αντίο κλεμμένα διαμάντια

Παρόλο που η πλειονότητα των κλεμμένων αντικειμένων δεν βρέθηκε ποτέ, ο Νοταμπάρτολο καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης με βάση έμμεσες αποδείξεις. Συνελήφθη στην Αμβέρσα τον Φεβρουάριο του 2003, λίγες ημέρες μετά τη ληστεία.

Εν τω μεταξύ, ο Φινότο, ο άνθρωπος που πιστεύεται ότι ήταν το Τέρας, συνελήφθη στην Ιταλία τον Νοέμβριο του 2007 και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Ο Ντ’Ονόριο εκδόθηκε στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2007, όπου καταδικάστηκε ομοίως σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Τέλος, ο Ταβάνο, ή ο άνθρωπος που θεωρούνταν ο Σπίντι, καταδικάστηκε με ποινή πέντε ετών στην Ιταλία για τη ληστεία. Ο πέμπτος κλέφτης, ο Βασιλιάς των Κλειδιών, δεν αναγνωρίστηκε ούτε συνελήφθη ποτέ.

Πού βρίσκονται τώρα οι ληστές των διαμαντιών της Αμβέρσας;

Ο Νοταμπάρτολο αποφυλακίστηκε με αναστολή μετά την έκτιση της ποινής του. Σύμφωνα με το Heist of the Century, ζει τώρα με τη σύζυγό του στην ύπαιθρο κοντά στο Τορίνο και διατηρεί μια μικρή επιχείρηση που παράγει συσσωματώματα ξύλου που χρησιμοποιούνται συνήθως για τζάκια. Δεν είναι σαφές πού διαμένουν τώρα τα άλλα τέσσερα μέλη της Σχολής του Τορίνο μετά την έκτιση των ποινών τους.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη ληστεία, ο Νοταμπάρτολο υποστήριξε ότι η επιχείρηση ήταν μέρος μιας ασφαλιστικής απάτης για τους εμπόρους διαμαντιών, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για κάποια από τα χαμένα πετράδια τους και να αποκομίσουν επιπλέον κέρδος. Η αστυνομία φαίνεται να διαφωνεί.

Τα κλεμμένα λάφυρα δεν έχουν ως επί το πλείστον ανακτηθεί ποτέ και πολλά ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την πραγματική ηγεσία της ληστείας παραμένουν ένα μυστήριο.

