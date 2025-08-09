Ο Στίβεν Ίνοκ υπέγραψε στον Άρη μέχρι το 2027
Ο Στίβεν Ίνοκ είναι και επίσημα παίκτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσε η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ.
Ήταν κοινό μυστικό πως ο Άρης είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Στίβεν Ίνοκ για την μεταξύ τους συνεργασία.
Αυτό επισφραγίστηκε σήμερα με την ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, η οποία γνωστοποίησε πως ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Ο Άρης είναι έτοιμος να ανακοινώσει κι άλλες μεταγραφές οι οποίες έχουν ήδη συμφωνηθεί και αναμένεται να τελειώσουν και τυπικά με τον Μπριν Φορμπς να αναμένεται να είναι ο επόμενος.
Η ανακοίνωση του Άρη για τον Ίνοκ:
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Steven Enoch έως το 2027.
Ο Steven Enoch γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1997 και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.
Ο 28χρονος αθλητής ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2015 στο Uconn και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στο Louisville. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε 9.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Η επαγγελματική καριέρα του νέου παίκτη του ΑΡΗ Midea ξεκίνησε το 2020 στην Ισπανία και την Obradoiro, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Euroleague με τα χρώματα της Baskonia. Με τους Βάσκους, ο Enoch μέτρησε 8.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στην ACB και 7.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη Euroleague.
Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom, με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε δύο φoρές τον ΑΡΗ, στο BKT EuroCup. Είχε 11.4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα και 12.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κοψίματα στο BKT EuroCup.
Πέρυσι, ταξίδεψε στη Λιθουανία για να αγωνιστεί στη Rytas Vilnius. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα ο 28χρονος άσος είχε 7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο Basketball Champions League 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ».
