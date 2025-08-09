sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Ο Στίβεν Ίνοκ υπέγραψε στον Άρη μέχρι το 2027
Μπάσκετ 09 Αυγούστου 2025 | 15:06

Ο Στίβεν Ίνοκ υπέγραψε στον Άρη μέχρι το 2027

Ο Στίβεν Ίνοκ είναι και επίσημα παίκτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσε η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ.

Ήταν κοινό μυστικό πως ο Άρης είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Στίβεν Ίνοκ για την μεταξύ τους συνεργασία.

Αυτό επισφραγίστηκε σήμερα με την ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, η οποία γνωστοποίησε πως ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Άρης είναι έτοιμος να ανακοινώσει κι άλλες μεταγραφές οι οποίες έχουν ήδη συμφωνηθεί και αναμένεται να τελειώσουν και τυπικά με τον Μπριν Φορμπς να αναμένεται να είναι ο επόμενος.

Η ανακοίνωση του Άρη για τον Ίνοκ:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Steven Enoch έως το 2027.

Ο Steven Enoch γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1997 και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο 28χρονος αθλητής ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2015 στο Uconn και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στο Louisville. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε 9.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η επαγγελματική καριέρα του νέου παίκτη του ΑΡΗ Midea ξεκίνησε το 2020 στην Ισπανία και την Obradoiro, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Euroleague με τα χρώματα της Baskonia. Με τους Βάσκους, ο Enoch μέτρησε 8.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στην ACB και 7.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη Euroleague.

Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom, με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε δύο φoρές τον ΑΡΗ, στο BKT EuroCup. Είχε 11.4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα και 12.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κοψίματα στο BKT EuroCup.

Πέρυσι, ταξίδεψε στη Λιθουανία για να αγωνιστεί στη Rytas Vilnius. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα ο 28χρονος άσος είχε 7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο Basketball Champions League 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ».

AGRO
Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09.08.25

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύνταξη
Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)
Μπάσκετ 08.08.25

Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα, που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στους τίτλους, υπέγραψε πολυετή επέκταση και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας της Βοστώνης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 09.08.25

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου - Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο - Στο «κόκκινο» τα διόδια Ελευσίνας και Μαλακάσας - Επί ποδός η Τροχαία

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Culture Live 09.08.25

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
