Ρουί Βιτόρια: «Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ (7/8, 21.00) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο προπονητής των «πρασίνων» Ρουί Βιτόρια, έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag της ομάδας, τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουν την ουκρανική ομάδα για το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βιτόρια:

«Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Αυτό κάνει τους πρωταθλητές: το να ξεπερνούν άμεσα τέτοιες καταστάσεις, να κάνουν την αυτοκριτική τους αλλά να εστιάζουν στον επόμενο αγώνα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί, όχι μόνο στο αντίπαλο τέρμα, αλλά και στις προσωπικές μονομαχίες, τις διεκδικούμενες μπάλες, σ’ ένα παραπάνω σπριντ, σ’ όλες τις λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας και, όπως και με τη Ρέιντζερς, να τους χαλάσουμε το παιχνίδι όσο γίνεται. Να τους δυσκολέψουμε, κλέβοντας μπάλες ψηλά και βγάζοντας αντεπιθέσεις, αλλά και να δείξουμε κι εμείς την ποιότητά μας επιθετικά».

Στο πρόγραμμα του ματς βρίσκεται και ο μέσος του Παναθηναικόυ, Πέδρο Τσιριβέγια, δηλώνοντας στη συνέντευξη του:

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από έναν σκληρό αποκλεισμό απ’ τη Ρέιντζερς αλλά το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται απέναντι στη Σαχτάρ. Πόσο καθοριστική θεωρείς την άμεση αντίδραση της ομάδας;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε τι συνέβη απέναντι στη Ρέιντζερς, να το κρατήσουμε στο μυαλό μας και να το χρησιμοποιήσουμε απέναντι στη Σαχτάρ. Αν έχουμε την ίδια νοοτροπία, την ίδια απόδοση, το ίδιο σθένος, και προσθέσουμε αυτό που μας έλειψε κόντρα στη Ρέιντζερς -δηλαδή τα γκολ- τότε είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε μια πολύ δύσκολη ομάδα για να την κερδίσει κανείς. Δείξαμε ότι ήμασταν καλύτεροι από τη Ρέιντζερς, αλλά δυστυχώς μας έλειψε το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο: η αποτελεσματικότητα».

Η ομάδα συνεχίζει στο Europa League αλλά σίγουρα η Σαχτάρ θεωρείται ένα σύνολο επιπέδου Champions League. Τι είδους παιχνίδια περιμένεις να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός;

«Σίγουρα θα είναι δύο πολύ δύσκολοι αγώνες, εντός κι εκτός έδρας. Αλλά κι εμείς έχουμε ποιότητα. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί πιστεύουν πως δεν θα είναι εύκολο να παίξουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όπως είπα, πρέπει να έχουμε ισχυρή νοοτροπία. Ξέρουμε ότι σε κάποιο σημείο του αγώνα θα δυσκολευτούμε, θα υποφέρουμε ίσως, αλλά πρέπει να μείνουμε δυνατοί ψυχολογικά και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε την ποιότητα. Για μένα, το πιο σημαντικό σ’ αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι η ψυχική δύναμη και η πνευματική ετοιμότητά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δύο σκληρά ματς».

Αναφέρθηκες στη σημασία της ψυχικής δύναμης. Πόσο δύσκολο είναι, ψυχολογικά, για μια ομάδα να επανέλθει μετά από μια σειρά αγώνων όπου άξιζε περισσότερα απ’ όσα τελικά πήρε; Και τι θεωρείς ότι πρέπει να κάνετε για να γυρίσετε την κατάσταση υπέρ σας;

«Για μένα υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Ή λες «εντάξει, χάσαμε, πάμε για το Europa League». Ή λες «δεν κερδίσαμε, αλλά υπήρχαν πολλά θετικά και αξίζαμε να προκριθούμε». Πρέπει να πάμε με αυτή τη νοοτροπία. Φυσικά, πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τα θεμέλια για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τρέχουμε όλοι μαζί, είμαστε δυνατοί αμυντικά, έχουμε ενέργεια. Κάποια στιγμή θα έρθουν και τα γκολ. Όταν δημιουργείς τόσες ευκαιρίες, είναι αδύνατο να μη σκοράρεις. Πιστεύω ότι η ατυχία που είχαμε απέναντι στη Ρέιντζερς, μπορεί τώρα να γυρίσει υπέρ μας, αν συνεχίσουμε στο ίδιο επίπεδο απόδοσης».

Τόνισες πως το βασικό στοιχείο που έλειψε απ’ την ομάδα απέναντι στη Ρέιντζερς ήταν το γκολ. Ενόψει και των αγώνων με τη Σαχτάρ, υπάρχει κάτι άλλο που δεν είχε η ομάδα και χρήζει βελτίωσης ή ήταν κυρίως ζήτημα αποτελεσματικότητας;

«Πάντοτε, σε όλους τους τομείς, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Για μένα όμως, το βασικό ήταν το γκολ. Όταν παίζεις σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρέπει να είσαι κυνικός. Το είδαμε με τη Ρέιντζερς: είχαμε 12 μεγάλες ευκαιρίες συνολικά στα δύο παιχνίδια. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο σε επίπεδο Champions League. Οπότε, ναι, αυτό που μας έλειψε ήταν τα γκολ. Κατά τ’ άλλα, είχαμε καλές στιγμές, κάποια διαστήματα που η Ρέιντζερς ήταν καλύτερη, αλλά αυτά τα ματς κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και, όπως είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, αμέσως μετά το πρώτο μας γκολ, είχαμε άλλη μια φάση. Μπορεί όλα να ήταν διαφορετικά. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε, το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις ανταγωνιστικός και τα γκολ θα έρθουν».

Πώς κύλησαν οι πρώτες σου εβδομάδες στην Αθήνα, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και στην καθημερινότητα;

«Όλα είναι τέλεια για να είμαι ειλικρινής. Ήξερα προτού έρθω ότι η Αθήνα είναι πολύ όμορφη πόλη, αλλά τώρα το ζω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και η γυναίκα μου, επίσης, είναι πολύ ευχαριστημένη. Θα έλεγα ότι μοιάζει αρκετά με την Ισπανία, με τη Βαλένθια. Βλέπω ότι είναι άνθρωποι είναι πολύ ανοιχτοί, πολύ θερμοί. Όλα αυτά έκαναν πολύ εύκολη την προσαρμογή μου».

Ήρθες στον Παναθηναϊκό με όνειρα, στόχους και προσδοκίες. Τώρα που βρίσκεσαι μέσα στην ομάδα και ζεις την καθημερινότητά της από κοντά, νιώθεις αισιοδοξία για το μέλλον;

«Ναι, φυσικά! Είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω τον τρόπο που δουλεύουμε, τον τρόπο που μας προετοιμάζει το τεχνικό επιτελείο. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να έχουμε πείνα για νίκες. Αυτό είναι το σημαντικότερο…»