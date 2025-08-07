magazin
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ χορεύουν ξέφρενα στην Ίμπιζα
Fizz 07 Αυγούστου 2025 | 09:55

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ χορεύουν ξέφρενα στην Ίμπιζα

Το ζευγάρι Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ γιορτάζει ακόμη για τον γάμο του και χορεύει ξέφρενα στην Ίμπιζα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Spotlight

O Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ δεν σταματούν να γιορτάζουν για τον γάμο τους. Η τηλεοπτική προσωπικότητα και πιλότος παντρεύτηκε τον Τζέφ Μπέζος νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι και φαίνεται να ευημερεί καθώς ταξιδεύει και απολαμβάνει το μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της.

Οι νεόνυμφοι εντοπίστηκαν να χορεύουν μαζί στην πίστα της Ίμπιζα, στην Ισπανία, την Τρίτη 5 Αυγούστου.

Σε ένα βίντεο που απέκτησε το TMZ, ο ιδρυτής της Amazon φαίνεται να χορεύει καθώς κουνιέται από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ η νέα σύζυγός του χορεύει ξέφρενα μπροστά του.


Η πρώην δημοσιογράφος φαινόταν να διασκεδάζει περισσότερο από τον σύζυγό της, ο οποίος κουνιόταν ελάχιστα παρά τους δυνατούς ρυθμούς της μουσικής από τα ηχεία.

Το ζευγάρι ήταν σαφώς χαλαρό μετά το ταξίδι τους στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι, ολοκληρώνοντας τον υπερπολυτελή γάμο τους τον Ιούνιο στη Βενετία με ένα μικρό πάρτι μετά το γάμο στην Ισπανία.

O γάμος στη Βενετία

Περισσότερα από 90 ιδιωτικά αεροπλάνα και πολυτελή γιοτ κατέφθασαν στην Ιταλία για να μεταφέρουν περίπου 200 καλεσμένους για τον γάμο των Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ, μεταξύ των οποίων οι Ίβανκα Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, Κιμ Καρντάσιαν, Όπρα Γουίνφρεϊ, Εύα Λονγκόρια, Ορλάντο Μπλουμ και –πιθανώς– ο Μπιλ Γκέιτς και ο Μικ Τζάγκερ. Το κόστος του γάμου εκτιμάται μεταξύ 40 και 48 εκατομμυρίων ευρώ.

World
Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Vita.gr
Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Economy
ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

Stream magazin
Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ
Τραγωδία 06.08.25

Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ

Η Αν Χες σκοτώθηκε στις 11 Αυγούστου 2022, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη στιγμή του ατυχήματός της, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή- ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» – Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του
Διαλυμένη σχέση 06.08.25

«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» - Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του

Η απομακρυσμένη από τον πατέρα της Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, παρέλειψε την κηδεία του βετεράνου παλαιστή στη Φλόριντα και προτίμησε να τιμήσει ιδιωτικά τη μνήμη του σε ένα από τα αγαπημένα του μέρη.

Σύνταξη
«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» – Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι
Διχόνοια 06.08.25

«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» - Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της μεγαλύτερης αδελφής του να μείνει μακριά από τις κάμερες, ο Τζακ Όσμπορν είπε ότι εκείνη την εποχή ήθελε να είναι μια «σκοτεινή, μυστηριώδης, κυκλοθυμική» μουσικός, οπότε η εμφάνιση στο ριάλιτι δεν θα ταίριαζε με αυτή την εικόνα.

Σύνταξη
«Δικτάτορας με τακούνια»: Η κακοποιητική Μέγκαν Μαρκλ στοιχειώνει τους πρώην συνεργάτες της 
Βιβλίο 05.08.25

«Δικτάτορας με τακούνια»: Η κακοποιητική Μέγκαν Μαρκλ στοιχειώνει τους πρώην συνεργάτες της 

Η Μέγκαν Μαρκλ, γνωστή και ως η δύσκολη Δούκισσα, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς ο πρώην ανταποκριτής των βασιλικών θεμάτων των Times, Βαλεντάιν Λόου, αποκαλύπτει την κακοποιητική συμπεριφορά της προς τους συνεργάτες της

Σύνταξη
Μάιλι Σάιρους topless αλά 90s για το περιοδικό Perfect – «Προτιμώ το τανκίνι από το μπικίνι»
«Κάνω μόδα» 05.08.25

Μάιλι Σάιρους topless αλά 90s για το περιοδικό Perfect - «Προτιμώ το τανκίνι από το μπικίνι»

Η Μάιλι Σάιρους φωτογραφήθηκε topless για το εξώφυλλο του περιοδικού Perfect θυμίζοντας τα καλοκαιρινά cover story των 90s - «Δεν φαίνεται σαν γυμνό αλλά σαν fashion» είπε η τραγουδίστρια της ποπ, ενώ αποκάλυψε τις ανασφάλειές της για το σώμα της.

Σύνταξη
Η κατάρα του Τομ Κρουζ: Θα έχει η Άνα ντε Αρμάς την τύχη της Κέιτι Χολμς;
Σαηεντολογία 05.08.25

Η κατάρα του Τομ Κρουζ: Θα έχει η Άνα ντε Αρμάς την τύχη της Κέιτι Χολμς;

Ο 63χρονος Τομ Κρουζ και η 37χρονη Άνα ντε Αρμάς είναι σε σχέση ωστόσο όπως σχολιάζουν πρόσωπα από το περιβάλλον του σταρ είναι μια σχέση καταδικασμένη να αποτύχει λόγω Σαηεντολογίας

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σταυράκη περνάει όμορφες στιγμές στη Μύκονο παρά τα αρνητικά σχόλια των τελευταίων ημερών
Βόλτες 05.08.25

Η Μαρίνα Σταυράκη περνάει όμορφες στιγμές στη Μύκονο παρά τα αρνητικά σχόλια των τελευταίων ημερών

Η Μαρίνα Σταυράκη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων πριν από λίγες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την ενδυμασία που επέλεξε για επίσκεψη στην εκκλησία για την ονομαστική της εορτή.

Σύνταξη
«And Just Like That» – Το υπονοούμενο της Κιμ Κατράλ μετά το τέλος του 27χρονου «Sex and the City»
Τι θέλει να πει; 05.08.25

«And Just Like That» - Το υπονοούμενο της Κιμ Κατράλ μετά το τέλος του 27χρονου «Sex and the City»

Η Κιμ Κατράλ άφησε υπονοούμενα για το τέλος του Sex and the City και του reboot του And Just Like That με μια ανάρτηση στο Instagram λίγο μετά την ανακοίνωση του showrunner, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, και της πρωταγωνίστριας του franchise, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Φοβήθηκα περισσότερο από την πριγκίπισσα Άννα» – Ο απαγωγέας της δηλώνει απλά φαρσέρ
Τρικυμία εν κρανίο 05.08.25

«Φοβήθηκα περισσότερο από την πριγκίπισσα Άννα» - Ο απαγωγέας της δηλώνει απλά φαρσέρ

Ο Ίαν Μπολ προσπάθησε να απαγάγει την πριγκίπισσα Άννα το 1974. Τώρα λέει ότι η απαγωγή ήταν σχεδιασμένη ώστε να αποτύχει –ο σκοπός ήταν να συγκεντρώσει δημοσιότητα για να πουλήσει την αυτοβιογραφία του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα: Δόνηση 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσήνη
Ελλάδα 07.08.25

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στην Καλαμάτα

Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:00 κοντά στην Καλαμάτα, και ειδικότερα 11 χλμ ΒΔ της Μεσσήνης. Περισσότερα σε λίγο…

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία

Επτά επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τη δίκη να φέρνει ξανά στο φως τις τελευταίες τραγικές του στιγμές.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
Έρευνα 07.08.25

Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - Το μεταλλικό στοιχείο «κλειδί»

Το λίθιο συστήνεται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και υπάρχει στο σώμα μας σε μικρές ποσότητες - Με αυτό είναι δυνατή η προστασία γηρασμένων εγκεφάλων από το Αλτσχάιμερ, λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Μπάσκετ 07.08.25

Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»

Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.

Σύνταξη
Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Woman 07.08.25

Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών

Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πως η σεξουαλική συμπεριφορά των θηλυκών θηλαστικών δεν εξαρτάται από το φύλο τους βιολογικά, αλλά από τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των αρσενικών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

