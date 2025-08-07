Ο νέος κόσμος που φέρνουν οι δασμοί Τραμπ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Σε ισχύ τίθενται οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε περισσότερες από 90 χώρες κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο που αναμένεται να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία.

Το σήμα για την έναρξη δόθηκε με ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social

«ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ!!! ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΔΑΣΜΟΥΣ ΡΟΕΣ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η νέα εμπορική πολιτική των ΗΠΑ πήρε σάρκα και οστά τέσσερις μήνες μετά από την ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών που είχαν ως στόχο να αποκαταστήσουν στις εμπορικές σχέσεις αυτό που Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως αδικία εις βάρος των ΗΠΑ. Ωστόσο η αντίδραση των αγορών και κυρίως της αγοράς ομολόγων που αύξησε το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή τους και την έναρξη διμερών εμπορικών συνομιλιών, εκ των οποίων ορισμένες οδήγησαν σε συμφωνίες. Ένας γενικός οριζόντιος δασμός 10% επιβλήθηκε σε όλους τους εμπορικούς εταίρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμβουλοι του πανηγυρίζουν υποστηρίζοντας ότι έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια σε φορολογικά έσοδα χωρίς να οδηγήσουν σε καταστροφικό πληθωρισμό ή ύφεση, όπως φοβόντουσαν ορισμένοι οικονομολόγοι.

Ωστόσο η ανησυχία από τους οικονομολόγους παραμένει. Η επιβράδυνση της απασχόλησης έχει αρχίσει να φαίνεται όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία για τις προσλήψεις, ενώ αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό καθώς οι νέοι υψηλότεροι δασμοί θα δείξουν «τα δόντια» τους στην αμερικανική οικονομία.

Οι νέες συντελεστές

Μέχρι την Πέμπτη σε όλες σχεδόν τις χώρες είχε επιβληθεί ελάχιστος δασμός 10%. Τώρα όμως υπάρχουν μεγάλες διαφορές.

Οι υψηλότεροι συντελεστές αφορούν προϊόντα από τη Βραζιλία (50%), το Λάος (40%), τη Μιανμάρ (40%), την Ελβετία (39%), το Ιράκ (35%) και τη Σερβία (35%).

Οι οικονομίες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές στη Νοτιοανατολική Ασία ήταν μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από τους νέους δασμούς.

Το Λάος και η Μιανμάρ, που επικεντρώνονται στη μεταποίηση, βρέθηκαν αντιμέτωπες με δασμολογικό συντελεστή 40%. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει στοχεύσει χώρες με στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα.

Επίσης, 21 χώρες αντιμετωπίζουν δασμούς άνω του 15%. Σε αυτές περιλαμβάνονται αρκετές χώρες από τις οποίες οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό για μια ποικιλία προϊόντων, όπως το Βιετνάμ (20%), η Ινδία (25%), η Ταϊβάν (20%) και η Ταϊλάνδη (19%).

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες την επιβολή πρόσθετων δασμών 25% στην Ινδία, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων στο 50%, ως απάντηση για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου από την κυβέρνηση του Νέου Δελχί. Ο δεύτερος δασμός έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 27 Αυγούστου.

Τριάντα εννέα χώρες, καθώς και τα προϊόντα μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε δασμούς 15%, σύμφωνα με κατάλογο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός από τον Καναδά και το Μεξικό, όλες οι άλλες χώρες από τις οποίες εισάγουν αγαθά οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ελάχιστο δασμό 10%, αν και με μερικές εξαιρέσεις.

Τα αγαθά από το Μεξικό και τον Καναδά εξαιρούνται από τους δασμούς εάν συμμορφώνονται με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Εάν όχι, τα αγαθά από το Μεξικό υπόκεινται σε δασμούς 25%, ενώ τα αγαθά από τον Καναδά υπόκεινται σε δασμούς 35%, από 25% προηγουμένως. Ο Τραμπ αναφερόμενος στον Καναδά είπε ότι η χώρα «δεν συνεργάστηκε» για τον περιορισμό της ροής φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ. Η καναδική κυβέρνηση λέει ότι καταπολεμά τις συμμορίες ναρκωτικών.

Οι υψηλότεροι δασμοί στο Μεξικό ανεστάλησαν για άλλες 90 ημέρες, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε πρόσφατα να αυξήσει τον γενικό δασμολογικό συντελεστή στις μεξικανικές εισαγωγές στο 30%, από τον δασμό 25% που είχε επιβάλει προηγουμένως για την αντιμετώπιση του φερόμενου διασυνοριακού εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών. Στο Μεξικό έχει επιβληθεί επίσης δασμός 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων και 50% στα μεταλλικά προϊόντα.

Οι εμπορικές συμφωνίες

Τους τελευταίους πέντε μήνες ο Αμερικανό πρόεδρος έχει ανακοινώσει οχτώ εμπορικές συμφωνίες. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα πλαίσιο που σύμφωνα με ειδικούς θα χρειαστούν μήνες ή και χρόνια μέχρι να οριστικοποιηθούν σε όλες τις λεπτομέρειες εάν δεν καταρρεύσουν.

Από αυτές, μόνο δύο, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα, έχουν επισημοποιηθεί. Η συμφωνία με την Κίνα, η οποία μείωσε σημαντικά τους δασμολογικούς συντελεστές που επέβαλαν και οι δύο χώρες στα προϊόντα της άλλης, λήγει στις 12 Αυγούστου, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Οι περισσότερες συμφωνίες προβλέπουν οι εμπορικοί εταίροι να αγοράσουν περισσότερα περισσότερα αμερικανικά προϊόντα, όπως πετρέλαιο, αυτοκίνητα, αεροπλάνα Boeing, αμυντικό εξοπλισμό και γεωργικά προϊόντα. Περιλαμβάνουν επίσης επενδύσεις εκατοντάδων δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εμπορικοί εταίροι που εμπλέκονται σε συμφωνίες συμφωνούν σε πολλούς από τους προτεινόμενους όρους. Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Shigeru Ishiba και ο επικεφαλής Ιάπωνας εμπορικός διαπραγματευτής, Ryosei Akazawa, δήλωσαν πρόσφατα ότι πολλές βασικές λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία και λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία από τον Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να αγοράσει Ford F-150.

H συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ένα δασμό 15% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η ΕΕ εργάζεται για την οριστικοποίηση μιας λίστας βασικών προϊόντων που θα εξαιρούνται από τους δασμούς των ΗΠΑ , μια διαδικασία που, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, θα διαρκέσει κάποιο χρόνο. Η ΕΕ προσπαθεί να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα στον κατάλογο των εξαιρούμενων δασμών, με μηδενικό συντελεστή.

Η ΕΕ φαίνεται να έχει δεσμευτεί να αγοράσει προϊόντα ενέργειας από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων, ενώ θα επενδύσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ. Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια ή θα εμπλακεί και ο ιδιωτικός τομέας της κάθε χώρας-μέλους. Επιπλέον, οι υποσχέσεις της ΕΕ για μεγάλης κλίμακας αγορές αμερικανικών όπλων ενέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, αφού οι στρατιωτικές αποφάσεις για τις δαπάνες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών και όχι της ΕΕ, ενώ το νέο ταμείο της ΕΕ για κοινές στρατιωτικές προμήθειες περιλαμβάνει αυστηρές διατάξεις για αγορά ευρωπαϊκών αμυντικών όπλων, σχολιάζει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.

Ποια αγαθά εξαιρούνται

Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι τα smartphones, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους νέους συντελεστές.

Επιπλέον, τα αγαθά για τα οποία ο Τραμπ επέβαλε ξεχωριστούς τομεακούς δασμούς ή διέταξε έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερους συντελεστές δεν θα προστεθούν στους ειδικούς για κάθε χώρα «αμοιβαίους» δασμούς.

Αυτό σημαίνει ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να εισάγονται από χώρες χωρίς δασμούς. Ωστόσο, ο Τραμπ προειδοποιεί ότι σύντομα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σημαντικά υψηλότερους συντελεστές. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CNBC είπε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι δασμοί στις εισαγωγές ημιαγωγών και φαρμακευτικών προϊόντων.

«Θα επιβάλουμε αρχικά έναν μικρό δασμό στα φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά σε ένα χρόνο, το πολύ ενάμιση χρόνο, θα φτάσει στο 150% και στη συνέχεια θα φτάσει στο 250% επειδή θέλουμε τα φαρμακευτικά προϊόντα να παράγονται στη χώρα μας» είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC. «Θα ανακοινώσουμε δασμούς και για τους ημιαγωγούς , που αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία», συνέχισε ο πρόεδρος.

Η ΕΕ προσπάθησε να προλάβει αυτούς τους δασμούς διαπραγματευόμενη έναν φόρο 15% στις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε με τον Τραμπ.

Άλλες χώρες που συμμετέχουν σε εμπορικές συμφωνίες λαμβάνουν ομοίως ευνοϊκότερους συντελεστές σε ορισμένους τομεακούς δασμούς. Υπάρχει επίσης μερική απαλλαγή για ορισμένα αγαθά που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, όπου τουλάχιστον το 20% της αξίας τους προέρχεται από αμερικανικά υλικά και εργασία.

