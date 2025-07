Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 36 ετών άφησε ο Σαουδάραβας «κοιμώμενος πρίγκιπας» Αλ Ουαλίντ μπιν Χάλεντ μπιν Ταλάλ αλ Σαούντ, ο οποίος βρισκόταν τα τελευταία 20 χρόνια σε κώμα έπειτα από τροχαίο στο Λονδίνο, όπου φοιτούσε σε στρατιωτική ακαδημία.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το Σάββατο ο πατέρας του, πρίγκιπας Χάλεντ, μέσω ανάρτησης. «Ω, ηρέμησε ψυχή, επέστρεψε στον Κύριό σου, ευχαριστημένη και ευάρεστη σε Αυτόν, και μπες ανάμεσα στους δίκαιους υπηρέτες Μου, και μπες στον Παράδεισό Μου… Με βαθιά πίστη στο θέλημα του Αλλάχ και μεγάλη θλίψη, θρηνούμε τον αγαπημένο μας γιο», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ασπρόμαυρη φωτογραφία του γιου του στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Ο πρίγκιπας Αλ-Ουαλίντ είναι δισέγγονος του βασιλιά Αμπντουλαζίζ, ιδρυτή του σύγχρονου κράτους της Σαουδικής Αραβίας. Η κηδεία προγραμματίστηκε για σήμερα, Κυριακή, στο τέμενος Imam Turki bin Abdullah στο Ριάντ.

Ο πρίγκιπας Αλ Ουαλίντ ή Dede όπως τον αποκαλούσε η οικογένειά του γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1990. Το 2005 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ενώ φοιτούσε σε στρατιωτική ακαδημία στο Λονδίνο.

Λόγω των σοβαρών εγκεφαλικών κακώσεων και της εσωτερικής αιμορραγίας έπεσε σε κώμα, από το οποίο δεν ανέκαμψε ποτέ. Από τότε έγινε γνωστός ως ο «κοιμώμενος πρίγκιπας». Αργότερα μεταφέρθηκε στο King Abdulaziz Medical City στην πόλη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου παρέμεινε σε κώμα μέχρι τον θάνατό του.

