Βρετανία: Σε συναγερμό η αστυνομία του Έσεξ μετά τις ταραχές με στόχο ξενοδοχείο όπου διαμένουν αιτούντες άσυλο

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η αστυνομία του Έσεξ, στα προάστια του Λονδίνου, μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από ένα ξενοδοχείο όπου διαμένουν αιτούντες άσυλο στην Βρετανία.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν και τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές κατά τα βίαια επεισόδια, διάρκειας πολλών ωρών, στην πόλη Έπινγκ της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συγκρούσεις ξέσπασαν κοντά σε ένα ξενοδοχείο που είναι γνωστό ότι φιλοξενεί αιτούντες άσυλο. Τις τελευταίες ημέρες οργανώθηκαν πολλές κινητοποιήσεις στην περιοχή αυτή, αφού ένας 38χρονος αιτών άσυλο κατηγορήθηκε για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Η αστυνομία του Έσεξ, όπου υπάγεται το Έπινγκ, απέδωσε τα επεισόδια σε άτομα που «ήρθαν από άλλες περιοχές». Βίντεο που καλούν τον κόσμο να κατέβει στη διαδήλωση κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο. Παρόντες στο Έπινγκ ήταν πολλοί γνωστοί ακροδεξιοί ακτιβιστές.

This is in Epping, Essex following protests outside a migrant hotel after a 38yr old migrant sexually assaulted a 14yr old girl.

Little by little we edge closer to civil war.

The government and the police have simply lost all credibility and trust.

You can feel it in the air. pic.twitter.com/RhXTckD4A3

— Wolf 🐺 (@WorldByWolf) July 17, 2025