Νέο μεταγραφικό «χτύπημα» από την Τσέλσι – Παίρνει τον Ζοάο Πέδρο από την Μπράιτον (pic)

Ο μεταγραφικός «πυρετός» συνεχίζεται στην Τσέλσι. Ένα 24ωρο μετά τη συμφωνία με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Γκίτενς, οι Λονδρέζοι τα βρήκαν και με την Μπράιτον για την απόκτηση του Ζοάο Πέδρο. Ο 23χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο τόσο της Τσέλσι όσο και της Νιούκαστλ, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο σύλλογο που εδρεύει στα δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές έκλεισε με ένα ποσό που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια λίρες, ενώ έχουν ήδη συμφωνηθεί και οι προσωπικοί όροι για το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο παίκτης και εκτός από αυτό που έχει ισχύ έως το 2032.

Ο Ζοάο Πέδρο θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και αν δεν προκύψει κάτι, ο παίκτης που θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Τσέλσι που θα συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με αυτή την κίνηση, η Τσέλσι προσθέτει έναν ευέλικτο επιθετικό σε μια γραμμή κρούσης που έχει ήδη ενισχυθεί στη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Λίαμ Ντελάπ αποκτήθηκε από την Ίπσουιτς και ο νεαρός φορ που πλαισιωθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από τον εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Τζέιμι Γκίτενς. Ο Ζοάο Πέδρο απουσίασε από τα δύο τελευταία της Μπράιτον για τη σεζόν 2024/2025, μετά από ένα επεισόδιο που είχε στη διάρκεια της προπόνησης με τον συμπαίκτη του Γιαν Πολ φαν Χέκε.

🚨💙 BREAKING: João Pedro to Chelsea, here we go! Agreement done club to club for fee in excess of £50m.

João will travel on Tuesday for medical tests and contract signing, ready for FIFA Club World Cup. pic.twitter.com/9jRLnKvlpF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025