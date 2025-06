Πυροδοτεί το «μπαμ» η Μπαρτσελόνα: Ο Νίκο Γουίλιαμς συμφώνησε για συμβόλαιο 6 χρόνων!

Ο Νίκο Γουίλιαμς οδεύει ολοταχώς για τη Βαρκελώνη και την Μπαρτσελόνα, καθώς τα βρήκε σε όλα με τους «μπλαουγκράνα» και πλέον το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι η συγκατάθεση της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Όπως μετέφερε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο στο «Χ» o 22χρονος εξτρέμ, βρίσκεται προ των πυλών του «Καμπ Νόου», αφού απάντησε θετικά στην ομάδα της Καταλονίας για συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών και μισθό που ανέρχεται στα επτά με οκτώ εκατ. ευρώ ετησίως!

Ο Νίκο Γουίλιαμς που είναι «κολλητός» με τον Λαμίν Γιαμάλ και τα σάρωσαν όλα πέρσι στο Euro με την εθνική Ισπανίας, φαίνεται πως θα είναι ξανά συμπαίκτες και μάλιστα σύντομα και στη Βαρκελώνη.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι το «ΟΚ» της ομάδας του Ερνέστο Βαλβέρδε, κάτι που δύσκολα θα χαλάσει, αφού οι δύο διοικήσει είναι σε επαφές εδώ και αρκετές μέρες. Ακόμη, τα πόσα για το deal των ομάδων δεν έχουν γίνει γνωστά, όμως πρόκειται η μεταγραφή να πάει πάνω από 70.000.000 ευρώ.

🚨🔵🔴 Nico Williams and Barça have agreed personal terms on 6 year deal!

Agreement sealed on player’s contract until June 2031 with the salary in the region of €7/8m net per season.

Barça are currently working on financial terms to get deal done with Athletic. pic.twitter.com/9iP8eAWEpc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025