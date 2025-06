Ο Γιαμάλ διαψεύδει ότι είναι ζευγάρι με την γνωστή Ισπανίδα influencer Φάτι Βάσκεθ

Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε πράματα και θάματα με την φανέλα της Μπαρτσελόνα την φετινή σεζόν και τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στον 17χρονο σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα».

Το όνομα του Γιαμάλ είναι πάντα στο επίκεντρο της δημοσιότητας ακόμα και τώρα που ο διεθνής άσος απολαμβάνει τις διακοπές του.

Το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα ξεκουράζεται τις τελευταίες μέρες στην Ιταλία και οι πληροφορίες αναφέρουν πως μαζί του είναι η 30χρονη influencer, Φατί Βάσκεθ, κάτι που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο ίδιος πάντως ο παίκτης θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, βλέποντας ότι έχουν γραφτεί αδιανόητα πράγματα και μέσω ενός φίλου του, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα.

Ένα μήνυμα που είχε στόχο να προστατεύσει και την Βάσκεθ, καθώς η γυναίκα έχει δεχθεί μεγάλη επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χάβι Ντε Χόγιο, γνωστός influencer στην Ισπανία και καλός φίλος του Γιαμάλ, υποστήριξε ότι μίλησε με τον 17χρονο σούπερ σταρ των Καταλανών.

Θέλησε μάλιστα να ξεκαθαρίσει πως ο Ισπανός άσος δεν κάνει διακοπές με την Φάτι και ότι όσα κυκλοφόρησαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Ο Λαμίν δεν θα πήγαινε μόνος διακοπές αλλά με συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. Πιθανότατα η Φάτι «κάτι έχει» με κάποιον άλλον παίκτη της Μπάρτσα ή είναι φίλη κάποιου συμπαίκτη του Γιαμάλ», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ντε Χόγιο.

Μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γιαμάλ από το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει και μια φωτό της Βάσκεθ από το ίδιο ξενοδοχείο, έδωσε «τροφή» για πολλά σχόλια και τα σενάρια δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν.

Πολλοί ανέφεραν ότι είναι ζευγάρι και ότι κάνουν μαζί διακοπές στην Ιταλία και από την στιγμή που όλα αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας, ξεκίνησε και μια επίθεση προς την 30χρονη infuencer.

An influencer, 30, has opened up on receiving death threats after claims she went on holiday with 17-year-old Barcelona star Lamine Yamalhttps://t.co/lMvoX50tJA pic.twitter.com/U4JF8AgG22

— Mirror Football (@MirrorFootball) June 17, 2025