Την «κατάληψη από τον ισραηλινό στρατό του ιστιοφόρου Madleen, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», καταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσαν προς την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, οι ευρωβουλευτές του κόμματος Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

«Νωρίς το πρωί της 9ης Ιουνίου 2025 το ιστιοπλοϊκό Madleen, που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια καταλήφθηκε από τον ισραηλινό στρατό, σε διεθνή ύδατα, και οι 12 επιβαίνοντες, μεταξύ τους και η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, συνελήφθησαν.

Η κατάληψη του σκάφους, η σύλληψη και απέλαση των επιβατών του είναι άλλη μια απαράδεκτη και καταδικαστέα ενέργεια του κράτους-κατακτητή Ισραήλ το οποίο κλιμακώνει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Ενώ οι θηριωδίες του έχουν μέχρι τώρα στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 60.000 ανθρώπους, με 28.000 να είναι γυναίκες και μικρά παιδιά, συνεχίζει να στερεί στο λαό της Γάζας ακόμα και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, σε υγειονομική περίθαλψη, τον καταδικάζει σε λιμό.

Η ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση έχουν βαριές ευθύνες. Με τη συνέχιση της πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ, με αναμάσημα των ισραηλινών προσχημάτων για «δικαίωμα στην αυτοάμυνα», «αναλογική χρήση βίας», διευκολύνουν το κατοχικό κράτος του Ισραήλ να συνεχίζει την γενοκτονία στη Γάζα, τους εκτοπισμούς στη Δ. Όχθη, τις αγριότητες των εποίκων. Σήμερα, η συνένοχή τους στάση εξυπηρετεί τον κατακτητή και τα συμφέροντά του, τον σχεδιασμό του να εμποδίσει και να ακυρώσει τη δημιουργία ανεξάρτητου βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους, όπως διεκδικεί ο Παλαιστινιακός λαός με τον αγώνα του, έχοντας στο πλευρό του τη διεθνή αλληλεγγύη», αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ.

Η στιγμή της κατάληψης του Madleen:

VIDEO: Israeli forces boarded a Gaza-bound aid boat Monday, preventing the activists on board from reaching the blockaded Palestinian territory. Run by the Freedom Flotilla Coalition, the Madleen set sail on 1 June, carrying a small amount of aid, with the aim of raising… pic.twitter.com/vAjI9ciC9Y

— AFP News Agency (@AFP) June 10, 2025