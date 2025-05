Τουλάχιστον 14 τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος πριν το Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα (pic, vid)

Αρκετοί φίλαθλοι της Εσπανιόλ τραυματίστηκαν την Πέμπτη (15/5), όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο έξω από το RCDE Stadium, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του καταλανικού ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα για τη La Liga, που «έστεψε» πρωταθλητές Ισπανίας τους «μπλαουγκράνα» (νίκη με 2-0).

Τουλάχιστον 14 άτομα τραυματίστηκαν, όταν μια γυναίκα οδηγός, η οποία είχε περικυκλωθεί από οπαδούς της Εσπανιόλ μπροστά από το γήπεδο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, προκαλώντας πανικό και χάος.

Η γυναίκα συνελήφθη από τους Mossos d’Esquadra, την αστυνομική δύναμη της Καταλονίας, και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Η υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας 10 ασθενοφόρα στο σημείο. Από τους 14 τραυματίες φιλάθλους, τέσσερις φέρουν λίγο πιο σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ελαφρύτερους τραυματισμούς. Ο πιο σοβαρός τραυματισμός που αναφέρθηκε ήταν ένα σπασμένο πόδι.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε καθώς οι οπαδοί της Εσπανιόλ είχαν συγκεντρωθεί για να υποδεχθούν το πούλμαν της ομάδας. Το αυτοκίνητο της οδηγού είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε δύο κοντέινερ, γεγονός που οδήγησε κάποιους φιλάθλους να πετάξουν αντικείμενα προς το όχημα, προκαλώντας επιπλέον ζημιές. Ως αντίδραση, η οδηγός επιτάχυνε και παρέσυρε περίπου είκοσι άτομα.

🚨 JUST IN: The mass hit-and-run incident was caused by a woman who ran over multiple Espanyol fans.

Authorities are continuing their investigation.#Espanyol #Barcelona #LaLiga #Footyandvibes #Football #England #EspanyolBarça pic.twitter.com/uAUbN1JszA

— FOOTY AND VIBES ⚽️❤️‍🔥 (@FootyAndVibes) May 15, 2025