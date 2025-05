«Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού ο Γουόρντ – Οι ερυθρόλευκοι ετοιμάζουν μεγάλη πρόταση το καλοκαίρι» (pic)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει στραμμένη την προσοχή του στην τελική ευθεία της σεζόν, με τα ημιτελικά του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ και φυσικά το Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει ανοιχτές τις… κεραίες του στην αγορά ενόψει της νέας χρονιάς.

Ένα από τα ονόματα που έχουν γραφτεί αρκετά -από διάφορα μέσα στην Ευρώπη- πως ενδιαφέρουν τους Πειραιώτες είναι εκείνο του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Παρί μετά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε στη Euroleague.

Αυτή τη φορά έρχεται να συνδέσει τις δύο πλευρές ο Αρέλ Γκίνσπερ, ο οποίος τονίζει ότι ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του καλοκαιριού και της νέας αγωνιστικής περιόδου.

🚨🚨I can tell that Tyson Ward is a top candidate for Olympiacos BC!

After an impressive EuroLeague debut season, Ward is drawing serious interest across the league. Olympiacos is among the frontrunners and they are planning to make him a big offer ahead of the summer! pic.twitter.com/ey1SGeL1iJ

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) May 12, 2025