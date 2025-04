Οι παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ στον εμπορικό πόλεμο θα έχουν ως αποτέλεσμα να συνεχίσουν να προβάλλουν νέες απαιτήσεις, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των BRICS στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επωφεληθεί επί μακρόν σε τεράστιο βαθμό από το ελεύθερο εμπόριο, αλλά τώρα χρησιμοποιούν τους δασμούς ως μοχλό πίεσης για να επιβάλλουν ουρανοκατέβατες τιμές σε άλλες χώρες. Αν κάνουμε σιωπηλά συμβιβασμούς και παραχωρήσεις, ο νταής, έχοντας κερδίσει μια ίντσα, θα πάρει τρία μίλια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κινέζος υπουργός, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Γουάνγκ Γι σημείωσε ότι η διατήρηση των κανόνων του πολυμερούς εμπορίου είναι το πιο πιεστικό τρέχον ζήτημα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Safeguarding multilateral trade rules is currently the most pressing task. The essence of trade lies in complementary advantages and mutual benefit, not in calculations over who gains or loses more, and certainly not in using trade as a tool to pursue selfish interests, Chinese… pic.twitter.com/S0sL5mG6mp

— Global Times (@globaltimesnews) April 29, 2025