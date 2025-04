Κακή διατροφή: Πώς επηρεάζει το τρέξιμο

Nέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Science and Medicine in Sport, αποκαλύπτει ότι η σωστή διατροφή, πέραν όλων των άλλων οφελών που μπορεί να προσφέρει, αποτελεί επίσης και το «κλειδί» για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών στο τρέξιμο, ειδικά για τις γυναίκες.

Στην εν λόγω συστηματική ανασκόπηση σχεδόν 6.000 δρομέων, οι ερευνητές εξέτασαν τη σύνδεση μεταξύ διατροφής και τραυματισμών που σχετίζονται με την άσκηση στους ενήλικες δρομείς μεγάλων αποστάσεων. Η μελέτη βρήκε ότι η χαμηλή πρόσληψη ενέργειας και λιπαρών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού στις γυναίκες δρομείς.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι μια διατροφή χαμηλή σε φυτικές ίνες αύξησε την πιθανότητα τραυματισμών από πίεση των οστών τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες δρομείς.

Συγκεκριμένα, οι τραυματισμένες γυναίκες δρομείς κατανάλωναν 450 λιγότερες θερμίδες και 20 γραμμάρια λιγότερα «καλά» λιπαρά ημερησίως σε σύγκριση με τις μη τραυματισμένες. Τόσο οι τραυματισμένες γυναίκες όσο και οι άνδρες δρομείς λάμβαναν 3 γραμμάρια λιγότερες φυτικές ίνες στη διατροφή τους ανά ημέρα, σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν τραυματισμούς.

Ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι η πρόσληψη πρωτεΐνης, υδατανθράκων, αλκοόλ και ασβεστίου από τους δρομείς, δεν επηρέασε τον κίνδυνο τραυματισμού.

Προπόνηση και διατροφή

Η διαιτολόγος αθλητικής διατροφής και ερευνήτρια του UniSA, Έριν Κόλμπατς, δηλώνει ότι η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου τραυματισμού.

«Το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων είναι μια δημοφιλής δραστηριότητα για πολλούς ανθρώπους, βοηθώντας τους να παραμείνουν υγιείς και να διατηρήσουν τη φυσική τους κατάσταση. Ωστόσο, περίπου το 50% των ενήλικων δρομέων υφίστανται τραυματισμούς που σχετίζονται με το τρέξιμο.

Η διατροφή είναι το κλειδί για την βέλτιστη αθλητική απόδοση, παρέχοντας την ενέργεια, την υποστήριξη αποκατάστασης και την πρόληψη τραυματισμών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της αντοχής και της συνολικής υγείας.

Πολλοί δρομείς μεγάλων αποστάσεων υποτιμούν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Όταν δεν τρέφουν το σώμα τους σωστά, αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού τους. Η αναγνώριση της επίδρασης της διατροφής στον κίνδυνο τραυματισμού βοηθά στην ελαχιστοποίησή του».

Η ανώτερη ερευνήτρια του UniSA, Δρ Άλισον Χιλ, αναφέρει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να πετυχαίνουν επαρκείς προσλήψεις ενέργειας και λιπαρών, ενώ όλοι οι δρομείς θα πρέπει να καθοδηγούνται σωστά και να λαμβάνουν αρκετές φυτικές ίνες στην διατροφή τους.

«Όταν οι δρομείς δεν παίρνουν αρκετή ενέργεια μέσω της διατροφής τους, οι ανάγκες του σώματός τους παραμένουν ανεκπλήρωτες, κάτι που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως απώλεια άπαχης μυϊκής μάζας, κόπωση, κατάγματα κ.λπ.», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χιλ.

«Ενώ αυτή η έρευνα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους δρομείς όλων των επιπέδων, απαιτούνται επιπλέον μελέτες για να διερευνηθεί αν αυτά τα ευρήματα ισχύουν για ένα ευρύτερο φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων», δηλώνει κλείνοντας η ίδια.

* Πηγή: Vita