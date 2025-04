«Προστατέψτε τις Κούκλες!»: Ηχηρό μήνυμα στα 50α γενέθλια του Πέδρο Πασκάλ για τις τρανς

O Πέδρο Πασκάλ έγινε 50. Ο σταρ του τηλεοπτικού the Last Of Us και του κινηματογρφαικού Μονομάχου και σφοδρός σύμμαχος των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα t-shirt που υποστηρίζει τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Ο Πέδρο Πασκάλ του Mandalorian και του Fantastic Four: First Steps που αναμένεται να βγει στις αίθουσες το καλοκαίρι, συνέχισε την έντονη υποστήριξή του προς την τρανς κοινότητα γιορτάζοντας τα πεντηκοστά του γενέθλια με την εμφάνιση της θρυλικής τρανς DJ Honey Dijon.

View this post on Instagram A post shared by heartpascalispunk (@heartpascalispunk)

Η αμφίεση του είχε ένα ηχηρό μήνυμα. «Προστατέψτε τις κούκλες» (Protect the dolls) έγραφε το t-shirt του Πασκάλ στο πάρτι του για τα γένεθλια του στις 2 Απριλίου -το πάρτι έγινε στις 6 Απριλίου.

Η αναφορά στις τρανς γυναίκες ως Κούκλες είναι κομμάτι της τρανς αργκό, ιδιαίτερα ως όρος εντός της ομάδας που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε τρανς-θηλυκά άτομα. Προήλθε από την υποκουλτούρα των Black και Latinx Ball.

LUX PASCAL AND PEDRO PASCAL Y’ALL pic.twitter.com/p71n4apy4A — irene (@pascalcoded) April 6, 2025

Ο Πέδρο Πασκάλ έχει υποστηρίξει πολλές φορές δημόσια τα δικαιώματα των τρανς, με την ευαισθησία και αφύπνιση για την πιο χτυπημένη από τα media και τις πολιτικές κοινότητα να έχει ρίζες και στη στενή του σχέση με την τρανς αδελφή του Λουξ Πασκάλ που γιόρτασε τα 50α γενέθλια του επάνω στους ώμους του μεγαλύτερου αδελφού της.

Τα στιγμιότυπα από τη γιορτή του έχουν κατακλύσει το X με πολλούς χρήστες να επαινούν την κίνηση και τη δράση του.

«Είναι τόσο αυθεντικός» έγραψε ένας θαυμαστής. «ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΑ!» σχολίασε άλλος. Πολλοί του ζητούσαν ένα δικό τους t-shirt Protect the Dolls, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Πάντα εκεί

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Τον Νοέμβριο, ο Πασκάλ εθεάθη να διορθώνει το φόρεμα της Λουξ όταν οι δυο τους βρέθηκαν μαζί στην πρεμιέρα του Μονομάχου II, και ο ηθοποιός συνεχίζει να δημοσιεύει και να αναδημοσιεύει μηνύματα υποστήριξης για την queer και τρανς κοινότητα.

Η 32χρονη τρανς ηθοποιός συνόδευσε τον αδελφό της στην προβολή που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Λέισεστερ του Λονδίνου με τα media και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παθαίνουν φρενίτιδα για την αδελφή του διάσημου ηθοποιού.

Η Λουξ μίλησε δημόσια για τη φυλομετάβασή της το 2021, όταν φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού Ya.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Simon Pais (@simonpaisthomas)

Στη συνέντευξη της είχε αποκαλύψει ότι ξεκίνησε ορμονοθεραπεία τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, έχοντας την οικογένειά της στο πλευρό της.

«Είναι κάτι πολύ φυσικό για όλους στην οικογένειά μου, σχεδόν κάτι που το περίμεναν» είχε δηλώσει. Η Λουξ πρόσθεσε πως δεν αισθάνεται άβολα βλέποντας παλιές φωτογραφίες της, εξηγώντας πως βλέπει κάποιον που έκανε αυτό που αγαπούσε.

Πριν αποκαλυφθεί ως τρανς, η Λουξ είχε δηλώσει ομοφυλόφιλη και στη συνέχεια non binary (μη δυαδική), προτού προσωρήσει στη φυλομετάβαση της ως γυναίκα.

Η Λουξ Πασκάλ είχε πει πως αν είχε την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση, θα είχε προχωρήσει στη μετάβαση από την εφηβεία της, συμπληρώνοντας: «Νιώθω πιο άνετα ως γυναίκα, αλλά συνεχίζω να υποστηρίζω την αποδοχή των μη δυαδικών ταυτοτήτων στην κοινωνία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lux Pascal (@luxpascal_)

Για την ομοφυλοφιλία της η Λουξ είχε πει:

«Απλώς ήταν ένα σκαλοπάτι, όχι το τελικό σημείο μου» είχε παραδεχτεί, δηλώνοντας αποφασισμένη να αγωνιστεί για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας.

«Χρειάζονται τρανς ακτιβιστές που να είναι καλοί, ενημερωμένοι και δυνατοί για να αντιμετωπίσουν την τρανσφοβία, την ομοφοβία και τον ρατσισμό» πρόσθεσε.

«Η αδελφή μου, η καρδιά μου, η δική μας Λουξ»

Ο μεγαλύτερος αδελφός της, Πέδρο, ήταν «σημαντικό κομμάτι» του ταξιδιού της είχε πει σε άλλη συνέντευξη.

Η Λουξ αποκάλυψε την απόφαση της να προχωρήσει σε φυλομετάβαση μέσω βιντοκλήσης στον Πέδρο.

«Του είπα, «Είμαι ευτυχισμένη». Και η απάντησή του ήταν: «Τέλεια, αυτό είναι καταπληκτικό»» θυμάται.

Ο σταρ του Χόλιγουντ έχει μιλήσει δημόσια για τη υποστήριξη του στη Λουξ και την κοινότητα της δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του περιοδικού με την αδελφή του στο Instagram.

«Η αδελφή μου, η καρδιά μου, η δική μας Λουξ» έγραψε στη λεζάντα.

Μετά την αποκάλυψη της Λουξ ως τρανς, ο Πέδρο είπε σε συνέντευξη:

«Την έχω ανάγκη περισσότερο απ’ όσο τον χρειάζεται εκείνη. Είναι και πάντα ήταν από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει».

Η Λουξ, γεννημένη το 1992, είναι η μικρότερη από τα τρία αδέλφια της· την αδελφή της, Χαβιέρα, και τους μεγαλύτερους αδελφούς της, Νικολάς και Πέδρο, που είναι 17 χρόνια μεγαλύτερος.

Αν και ο Πέδρο μεγάλωσε κυρίως στο Τέξας, οι γονείς τους επέστρεψαν στη Χιλή μετά τη γέννηση της Λουξ.

Όπως και ο αδελφός της, η Λουξ είναι ηθοποιός και αποφοίτησε από το φημισμένο Julliard School το 2023.

Έχει συμμετάσχει στις σειρές The Prince, Invisible Heroes, και στη Χιλιανή δραματική σειρά Los 80. Επιπλέον, εμφανίστηκε στη σειρά Narcos μαζί με τον αδελφό της και έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ.

Ο 50χρονος θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του HBO The Last of Us μαζί με την συμπρωταγωνίστρια στην τηλεοπτική μεταφορά του παιχνιδιού κονσόλας, Μπέλα Ράμσεϊ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

«Οι non binary θέλουν ορατότητα»

Η Ράμσεϊ έχει αποκαλύψει ότι είναι gender fluid.

Σε συνέντευξη της στο Vanity Fair, η ηθοποιός μίλησε για την «άβολη» εμπειρία στα Βραβεία Emmy 2023 και πρόσθεσε πως πρέπει να γίνουν πιο πολλά πράγματα για να κάνουν τους non binary ηθοποιούς να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και να εκπροσωπούνται σε αντίστοιχες βραβεύσεις.

«Οι κατηγορίες αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά καθορισμένες βάσει του πώς ορίζεται το φύλο», είπε, αποκαλύπτοντας ότι κατέληξε να υποβάλει τον εαυτό της σε μια κατηγορία ηθοποιών, παρόλο που δεν ταυτίζεται με τον όρο».

«Δεν θέλω οι περιορισμοί στην ορολογία των κατηγοριών να είναι ένας λόγος που οι non binary ηθοποιοί σαν εμένα δεν μπορούν να τιμηθούν», πρόσθεσε.

View this post on Instagram A post shared by bella ramsey daily (@bellaramseydaily)

«Και μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση για το πώς αισθάνεται ο/η ηθοποιός – αρκεί να γνωρίζω το γεγονός ότι δεν είναι ιδανικό, αλλά και ότι η εύρεση εναλλακτικών λύσεων είναι πραγματικά πολύπλοκη. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό ώστε τα non binary άτομα να έχουν λόγο και να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Ελπίζω απλώς να υπάρχει περισσότερος χώρος για τα non binary άτομα να αναγνωρίζονται στις μελλοντικές κατηγορίες».

Μιλώντας στους New York Times το 2023 η Ράμσεϊ είπε για την ταυτότητα φύλου:

«Νομίζω ότι το φύλο μου ήταν πάντα πολύ ρευστό. Κάποιος θα με αποκαλούσε αυτή και δεν θα το σκεφτόμουν. Αλλά ήξερα ότι αν κάποιος με αποκαλούσε αυτός θα ήταν λίγο συναρπαστικό».

Στην ίδια συνέντευξη η Ράμσεϊ αποκάλυψε ότι επιλέγει τον ορισμό non binary.

«Είμαι πολύ απλά ένα άτομο. Το να είμαι ένα φύλο δεν είναι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Αλλά όσον αφορά τις αντωνυμίες, πραγματικά δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο» είπε.