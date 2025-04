Η 50χρονη Τοουάνα Λούνεϊ από τις ΗΠΑ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση το Νοέμβριο. Έλαβε ένα γενετικά τροποποιημένο νεφρό χοίρου, μια τεχνική που είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο.

Το μόσχευμα λειτούργησε για 130 ημέρες, ένα ρεκόρ για τις ξενομεταμοσχεύσεις. Μέχρι τώρα, κανείς ασθενής δεν επέζησε περισσότερους από δύο μήνες μετά την ξενομεταμόσχευση.

Ωστόσο, τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση, το σώμα της Τοουάνα άρχισε να απορρίπτει το όργανο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε αφαίρεση.

«Για πρώτη φορά από το 2016 χάρηκα τους φίλους και την οικογένειά μου έχοντας χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να τα προγραμματίζω όλα με βάση το πλάνο της αιμοκάθαρσης», ανέφερε η ασθενής σε ανακοίνωση, που έδωσε στη δημοσιότητα το νοσοκομείο NYU Langone της Νέας Υόρκης. Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι «αισθάνεται ευγνωμοσύνη, παρόλο που το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα περίμενε όλος ο κόσμος».

Towana Looney is finally free from dialysis after eight years, thanks to a groundbreaking gene-edited pig kidney transplant at NYU Langone Health.

Learn more about Towana’s story and our ongoing innovations in #xenotransplantation: https://t.co/uP9KMgveSu pic.twitter.com/wAD4DFxzOW

— NYU Langone Health (@nyulangone) December 17, 2024