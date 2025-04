Άρνε Σλοτ για την ανανέωση του Σαλάχ: «Εξαιρετικό νέο για μας» (vids)

Ο Άρνε Σλοτ, σε συνέντευξη του για το ματς της Λίβερπουλ με την Γουέστ Χαμ (13/4 16:00) για την 32η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, αναφέρθηκε στην ανανέωση του Μοχάμεντ Σαλάχ και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος.

Ο Ολλανδός τεχνικός, εκθείασε την απόδοση του Αιγύπτιου με την φανέλα των «ρεντς», στάθηκε στη χαρά των οπαδών για αυτό το νέο αλλά και την επιτυχία της διοίκησης του συλλόγου.

«Είναι ανακούφιση η είδησης της παραμονής του για τους οπαδούς. Ήξερα λίγο καιρό νωρίτερα πως τα πράγματα πήγαιναν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ότι κρατάμε τον Μο είναι εξαιρετικό νέο για εμάς και συνιστά κομπλιμέντο για τον Ρίτσαρντ Χιουζ.

Arne Slot praises LFC sporting director Richard Hughes re Salah contract. «Mo Salah, who’s such a great player, as a free agent can go to any club in the world, wherever he wants to, but he stayed at our club, and that’s a compliment for Richard.» pic.twitter.com/dHGdbk6EF8

