Δεκάδες είναι τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνουν τη στιγμή που τα 7,7 Ρίχτερ χτυπούν τη Μιανμάρ αλλά και τις καταστροφές που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός.

Να σημειωθεί πως οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700 στη Μιανμάρ, ενώ στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης έχουν φτάσει τους 17.

Σύμφωνα με το BBC, ο αρχηγός του στρατού της Μιανμάρ ανέφερε πως περίπου 300 άνθρωποι αγνοούνται, και οι τραυματίες ανέρχονται στους 3.400.

Τις τελευταίες ώρες, ένα συγκλονιστικό βίντεο από μαιευτήριο στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα βλέπουμε δύο νοσοκόμες να προσπαθούν να προστατεύσουν τα νεογέννητα μωρά τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος.

Η μία μάλιστα κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της ένα από αυτά και πέφτει στο πάτωμα τη στιγμή που όλα γύρω της κουνιούνται ασταμάτητα. Παράλληλα η συνάδερφός της πασχίζει να κρατήσει κοντά της τα κρεβατάκια των μωρών, που έχουν σκορπιστεί σε όλο το δωμάτιο.

Δείτε το βίντεο:

Nurses in SW China protect newborn babies during #earthquake in Myanmar #ChinaBuzz #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/stHGjnBNut

— Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) March 30, 2025