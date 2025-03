Ο εισαγγελέας αποφάσισε την σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και την παραπομπή σε δίκη και για τις δύο κατηγορίες, σύμφωνα με τις Χουριέτ και Τζουμχουριέτ.

Η εισαγγελία ζήτησε τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου παραπέμφθηκε επίσημα στο Ποινικό Δικαστήριο Ειρήνης με αίτημα σύλληψης στο πλαίσιο έρευνας τόσο για διαφθορά όσο και για τρομοκρατία.

Σε εξέλιξη είναι μαζικές διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, τα Άδανα, την Αττάλεια, το Τσανάκαλε, το Εσκισεχίρ, και την Αδριανούπολη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σήμερα σε 343 συλλήψεις.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη για «διαφθορά» και «τρομοκρατία», έκανε λόγο για «ανήθικες και αβάσιμες» κατηγορίες.

«Οι ανήθικες και αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος μου, από τις κατασκευασμένες αναφορές έως το χρονοδιάγραμμα των ερευνών, έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν τη φήμη και την αξιοπιστία μου», τόνισε ο δήμαρχος.

«Όσοι βρίσκονται πίσω από αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον των δικαστηρίων. Θα κάνω μήνυση εναντίον των προσώπων και των θεσμών που εμπλέκονται σε αυτό», προειδοποίησε.

«Όχι μόνο αυτή η διαδικασία βλάπτει τη διεθνή φήμη της Τουρκίας, αλλά καταστρέφει και την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην οικονομία», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος δηλώνει ότι «αισθάνεται τη δύναμη εκατομμυρίων ανθρώπων» που τον στηρίζουν: «Ό,τι και να συμβεί, θα αγωνιστώ για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια με τα νόμιμα μέσα μέχρι το τέλος της ζωής μου», δήλωσε.

Πριν από την ανακοίνωση της προφυλάκισής του, ο Ιμάμογλου απέστειλε νέο μήνυμα προς τον τουρκικό λαό, εν όψει της αυριανής ανακήρυξης της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

«Το κάλεσμά μου προς το έθνος μας: Προστατέψτε τις κάλπες αύριο, ό,τι κι αν συμβεί. Εκτός από τις κάλπες των προκριματικών εκλογών για την προεδρική υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα υπάρχουν και κάλπες αλληλεγγύης. Όλοι θα μπορούν να ψηφίσουν εδώ. Μην ξεχνάτε, ζητώ από εσάς (σ.σ. να ασκήσετε) και το δημοκρατικό σας δικαίωμα», ανήρτησε στο X.

Νωρίτερα, αρνήθηκε τις κατηγορίες για τρομοκρατία που του αποδίδονται, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε σήμερα το πρακτορείο Reuters.

«Βλέπω σήμερα κατά την ανάκρισή μου ότι εγώ και οι συνάδελφοί μου αντιμετωπίζουμε αδιανόητες κατηγορίες και συκοφαντίες», είπε ο Ιμάμογλου κατά την ανάκρισή του στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είναι σημαντικό στέλεχος της αντιπολίτευσης και πιθανός διεκδικητής της εξουσίας απέναντι στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

«Αυτές οι συκοφαντίες θα γυρίσουν πίσω αφού χτύπησαν στον τοίχο στην καρδιά του έθνους μας», ανέφερε ο Ιμάμογλου.

«Είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα μας να απαλλαγεί από αυτήν τη νοοτροπία το ταχύτερο δυνατό, αυτήν που [κάποιος] νομίζει πως δικαιούται να κάνει τα πάντα προκειμένου να προστατεύσει τη θέση [του]», είπε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, σε μια συγκεκαλυμμένη αναφορά στον Ερντογάν.

Αργότερα, o Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι είναι βουτηγμένη στην ανομία μέχρι τον λαιμό. Ειδικότερα, σε ομιλία του σε επίσημο γεύμα iftar του κόμματός του (AKP) στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

«Εδώ και 4 ημέρες κάνουν ό,τι μπορούν για να διαταράξουν την ειρήνη του έθνους και να πολώσουν το λαό μας. Τα δίκτυα συμφερόντων που επωφελούνται από τους δήμους έχουν καλύψει το CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) με βρωμιά, σκουριά, λάσπη, διαφθορά και ανομία μέχρι τον λαιμό».

Μιλώντας για τις μαζικές διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία μετά από τη σύλληψη του Ιμάμογλου, ο Ερντογάν είπε: «Ό,τι κι αν κάνει η αντιπολίτευση, εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την κοινή λογική, την υπομονή και την ψυχραιμία. Οι δήμοι μας δεν θα συνταχθούν με τη διαφθορά. Δεν θα πάρουν το μέρος της αδικίας»

«Θα υπηρετήσουν τους ανθρώπους τους γνωρίζοντας τι είναι αγνό, τι είναι αληθινό, τι είναι χαλάλ και τι είναι χαράμ. Προσπάθησαν να προκαλέσουν το έθνος μας μέσω της επιχείρησης διαφθοράς. Το CHP έχει γίνει ένα παιχνίδι περιθωριακών αριστερών οργανώσεων», προσέθεσε.

«Κύριε Özel, γιατί φοβηθήκατε, γιατί διστάσατε; Μέχρι χθες λέγατε ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, τι συνέβη και ξαφνικά οι φούστες σας πήραν φωτιά, τα γόνατά σας άρχισαν να τρέμουν. Ποιον θα μαχαιρώσετε πισώπλατα τώρα; Ποιον θα σαμποτάρεις;», επεσήμανε ο ίδιος.

«Όπως και τα τελευταία 14 χρόνια, το έθνος μας δεν έπεσε στην παγίδα του CHP για να μεταφέρει τη φωτιά της Συρίας στη χώρα μας και δεν υπέκυψε στις προκλήσεις», συμπλήρωσε ο Ερντογάν, οποίος συνέχισε λέγοντας:

«Το CHP δεν είναι ένα κόμμα που μεταφέρει τα αιτήματα των ψηφοφόρων του στη Βουλή, αλλά έχει γίνει ένας μηχανισμός που ξεπλένει τα χρήματα μιας χούφτας ληστών του Δήμου που τυφλώνονται από το χρήμα».

«Μπάλες με χρήματα, δολάρια και ευρώ, ξεχύνονται από εδώ και από εκεί και γίνεται λόγος για μια τρομερή απάτη αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών», κατέληξε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

