Τηλεοπτικό δίκτυο της Αϊτής έκανε γνωστό χθες Κυριακή ότι οι εγκαταστάσεις του υπέστησαν επίθεση, λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν, μερικά 24ωρα αφού άλλα δυο αϊτινά ΜΜΕ γνώρισαν την ίδια τύχη, εν μέσω νέας έξαρσης της βίας στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @MiamiHerald).

Gangs have set fire to the building of ⁦@RTVCHAITI⁩ in downtown Port-au-Prince; this video was just shared with me by the owner of the radio station. This is another attack on media/ press in #Haiti. pic.twitter.com/DAykkvWpM7

— Jacqueline Charles (@Jacquiecharles) March 13, 2025