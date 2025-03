Megasports: Θρυλικά γενέθλια

Από το πρωί έχουν ξεκινήσει στο Καραϊσκάκης οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού ενώ αύριο ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια στο πρωτάθλημα.

Εκτός συνόρων η Φόρεστ συνεχίζει να ονειρεύεται το τσάμπιονς Λιγκ νικώντας και την Σίτι 1-0. Ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο της πρέμιερ η Λίβερπουλ με το 3-1 επί της Σαουθάμπτον.

Εορταστική ήταν η ατμόσφαιρα χθες και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Ολυμπιακό, φορώντας την επετειακή φανέλα να κερδίζει 82-70 την Παρτίζαν για την Euroleague.

Για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL Προμηθέας-ΠΑΟΚ 87-76, Καρδίτσα-Μαρούσι 80-67. Στο ΝΒΑ έγραψε ιστορία ο Νίκολα Γιόκιτς (TAKE ULAY) 149-141 των Νάγκετς επί των Σανς, καθώς είχε 31 πόντους, 21 ριμπάουντ και 22 ασίστ και έγινε ο πρώτος παίκτης ever, που επιτυγχάνει τριπλ νταμπλ με plus 30 πόντους, 20 ριμπάουντς και 20 ασσίστ

Στο ευρωπαϊκό του στίβου ο Εμμανουήλ Καραλής θα διεκδικήσει το χρυσό στο επί κοντώ στον αυριανό τελικό, ενώ στο τένις με νίκη ξεκίνησε στο Ίντιαν Γουέλς ο Τσιτσιπάς.