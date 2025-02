Η Μπιγιονσέ είναι πιο hot από ποτέ παίζοντας μπιλιάρδο με τον Τίμοθι Όλιφαντ στη νέα καμπάνια της Levi’s

Η Μπιγιονσέ πρωταγωνιστεί στην καμπάνια REIIMAGINE της Levi’s, σε συνέχεια του ντεμπούτου της συνεργασίας τον Σεπτέμβριο του 2024 -και το αποτέλεσμα είναι μαγικό.

Σε ένα νέο σποτ με τίτλο «Pool Hall», η Μπιγιονσέ παίζει μπιλιάρδο με αντίπαλο τον Τίμοθι Όλιφαντ σε έναν αγώνα με υψηλά στοιχήματα, τον οποίο τελικά κυριαρχεί.

Καθώς περπατά γύρω από το τραπέζι του μπιλιάρδου στήνοντας νικηφόρες βολές, η νικήτρια του Grammy επιδεικνύει το αντίστοιχο denim σύνολο – ένα cropped σακάκι και ένα ψηλόμεσο τζιν που είναι διακοσμημένο με κρύσταλλα. Η καμπάνια αναδεικνύει επίσης άλλα εντυπωσιακά κομμάτια, όπως το Ribcage Wide Leg τζιν, το Braided Vest και το Spade Trench, που είναι διαμορφωμένα με custom διακοσμητικά στοιχεία.

«Δεν υπάρχει άλλο κομμάτι της γκαρνταρόμπας που να εμπνέει άνεση, σύγχρονη κομψότητα, [μετουσιώνει την] κλασική αμερικανική ενδυμασία και νοσταλγία με τον τρόπο που το κάνει το denim», αναφέρει η Μπιγιονσέ για τη συνεργασία σε δελτίο τύπου. «Και όταν σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα, σκέφτομαι τη Levi’s».

»Για το δεύτερο κεφάλαιο της συνεργασίας μας, διασκεδάσαμε ακόμα περισσότερο επαναπροσδιορίζοντας την ιστορία του denim on denim, μέσα από το οπτική μιας γυναίκας που μπορεί να είναι σέξι, τολμηρή και άγρια ανταγωνίστρια, όλα μαζί. Θέλαμε να γιορτάσουμε τη δυαδικότητα της χάρης και της δύναμης», συνεχίζει.

«Κάτι που όλοι φοράμε με υπερηφάνεια»

Ο Κένι Μίτσελ, υπεύθυνος μάρκετινγκ της μάρκας Levi’s της Levi Strauss & Co., μοιράστηκε: «Η Levi’s βασίστηκε πάντα στην πλούσια ιστορία της στο denim, επαναπροσδιορίζοντάς το σε νέες πολιτιστικές στιγμές και αποδεικνύοντας ότι η επανεφεύρεση βρίσκεται στον πυρήνα της. Το Pool Hall τιμά την κληρονομιά μας και ταυτόχρονα ανοίγει νέους δρόμους, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να εξατομικεύσουν τα Levi’s τους και να εκφράσουν το μοναδικό τους στυλ».

Η Μπιγιονσέ, η οποία συμπεριέλαβε ένα κομμάτι με τίτλο «LEVII’S JEANS» στο βραβευμένο ως άλμπουμ της χρονιάς Cowboy Carter, έκανε το ντεμπούτο της στη συνεργασία της με τη Levi’s με ένα σποτ που επανερμήνευσε την εμβληματική διαφήμιση «Launderette» του 1985, η οποία επανέφερε το «I Heard It Through the Grapevine» στα charts του Billboard.

Παρουσιάζει την τραγουδίστρια να ποζάρει σε ένα πλυντήριο με ένα ψηλόμεσο τζιν και ένα ασορτί καουμπόικο καπέλο μαζί με ένα κοντό λευκό μπλουζάκι.

«Το τραγούδι μου “LEVII’S JEANS” γιορτάζει αυτό που πιστεύω ότι είναι η απόλυτη αμερικανική ενδυμασία – κάτι που όλοι φοράμε με υπερηφάνεια», δήλωσε η Μπιγιονσέ μέσω δελτίου τύπου.

«Είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με τη Levi’s για να δημιουργήσω την πεμπτουσία της αμερικανικής εικονογραφίας», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People